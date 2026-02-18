Надійна зарядна станція для всієї квартири: яку модель EcoFlow хвалять користувачі

Серед потужних зарядних станцій для блекаутів багато хто віддає перевагу EcoFlow DELTA 2. Розбираємося, чи варта покупки ця популярна модель у 2026 році, ґрунтуючись на чесних відгуках українських покупців.

Фокус наводить характеристики, сценарії експлуатації, а також головні висновки експертів і власників пристрою.

Характеристики та можливості

EcoFlow DELTA 2 позиціонується як універсальне рішення для дому, здатне живити 90% побутових приладів.

Ємність: 1024 Вт-год. Цього вистачить, щоб підтримувати роботу холодильника (7-10 годин), телевізора (8 годин) або газового котла (від 7 до 10 годин залежно від споживання). Ємність можна розширити підключенням додаткових батарей.

1024 Вт-год. Цього вистачить, щоб підтримувати роботу холодильника (7-10 годин), телевізора (8 годин) або газового котла (від 7 до 10 годин залежно від споживання). Ємність можна розширити підключенням додаткових батарей. Потужність: 1800 Вт (зі стрибками до 2700 Вт завдяки технології X-Boost). Це дає змогу вмикати потужну техніку: мікрохвильовки, електрочайники, фени та праски.

1800 Вт (зі стрибками до 2700 Вт завдяки технології X-Boost). Це дає змогу вмикати потужну техніку: мікрохвильовки, електрочайники, фени та праски. Тип батареї: LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний). Головна перевага моделі перед попередниками. Такий акумулятор витримує 3000+ циклів заряду-розряду до падіння ємності до 80%. Це означає близько 10 років щоденного використання.

LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний). Головна перевага моделі перед попередниками. Такий акумулятор витримує 3000+ циклів заряду-розряду до падіння ємності до 80%. Це означає близько 10 років щоденного використання. Швидкість заряджання: Технологія X-Stream заряджає станцію від мережі від 0 до 80% всього за 50 хвилин, а до 100% — за 80 хвилин.

EcoFlow DELTA 2 оснащена чотирма розетками Фото: PhoneArena

Досвід користувачів

На основі сотень відгуків середня оцінка пристрою на маркетплейсах становить 4.75 з 5. Покупці діляться історіями, як станція рятувала сімейні свята — у блекаут можна залишатися зі світлом, телевізором та іншими енергоємними приладами.

Для багатьох важливим фактором стала робота газових котлів опалення. Користувачі підтверджують, що DELTA 2 справляється з цим завданням, забезпечуючи тепло до 9-10 годин.

Швидкість зарядки — вагомий плюс. Можливість заповнити енергію за годину, поки є світло, називають ключовою перевагою. Також хвалять інформативний дисплей з великими цифрами і зручний застосунок, що дає змогу керувати налаштуваннями швидкості зарядки і моніторити споживання.

Нюанси та критика

Незважаючи на високий рейтинг, є моменти, про які варто знати перед покупкою. Газові котли часто фазозалежні. Станція видає "плаваючий нуль", тому для коректної роботи котла часто потрібен спеціальний адаптер або правильне заземлення ("вилка-вилка" з обережністю або заводські рішення), про що пишуть досвідчені користувачі.

При високому навантаженні або швидкій зарядці система охолодження працює відчутно голосно. Деякі скаржаться на повільне заряджання (3 години) — просто варто знати, що швидкість можна регулювати в застосунку.

Комплект постачання EcoFlow DELTA 2 Фото: PhoneArena

Вердикт

EcoFlow DELTA 2 — це збалансована зарядна станція для квартири, яка закриває більшість потреб під час віялових відключень.

Плюси:

Довговічна батарея LiFePO4 (3000 циклів).

Дуже швидка зарядка від розетки (трохи більше години).

Висока потужність (тягне чайники і фени).

Зручний мобільний додаток.

Надійність і низький відсоток браку

Мінуси:

Для роботи котла можуть знадобитися додаткові аксесуари (заземлення/адаптер).

Галасливі вентилятори під навантаженням.

У комплекті йдуть короткі кабелі.

Ціна в Україні: 52 000 грн.

Раніше розповідали про найкращу зарядну станцію до 10 тисяч гривень. Буває складно підібрати станцію для блекаутів із розумним співвідношенням ціни та якості. Новинка від Allpowers закриває потреби більшості і зберігає помірний цінник.