Виручить під час відключень світла: найкраща зарядна станція до 10 тисяч гривень (фото)

Буває складно підібрати станцію для блекаутів з розумним співвідношенням ціни та якості. Новинка від Allpowers закриває потреби більшості та зберігає помірний цінник.

Фокус вивчив відгуки користувачів про гаджет. З'ясовуємо, чи є Volix P300 оптимальною пропозицією в цьому сегменті.

Характеристики та можливості

Allpowers Volix P300 — це легкий (3,57 кг) і портативний пристрій із ручкою для перенесення, призначений для живлення ноутбуків, роутерів, освітлення та заряджання гаджетів. Модель оснащена довговічним акумулятором типу LiFePO4, підтримує швидку зарядку і може працювати як джерело безперебійного живлення (ДБЖ).

Ємність: 256 Вт-год.

256 Вт-год. Потужність: 300 Вт (чиста синусоїда), пікова — 600 Вт.

300 Вт (чиста синусоїда), пікова — 600 Вт. Тип батареї: Літій-залізо-фосфатна, витримує 4000+ циклів заряду (понад 10 років служби) зі збереженням 70% ємності.

Літій-залізо-фосфатна, витримує 4000+ циклів заряду (понад 10 років служби) зі збереженням 70% ємності. Зарядка: Станція заряджається від мережі (220В) приблизно за 1 годину завдяки потужності входу до 300 Вт. Також підтримується зарядка від сонячних панелей, автомобіля або комбінований метод (мережа + сонце).

Роз'єми:

1 розетка 230 В (європейська).

1 порт USB Type-C (до 100 або 140 Вт, є різні версії) з підтримкою Power Delivery.

2 порти USB Type-A (до 18 Вт).

1 гніздо прикурювача (12 В).

Allpowers Volix P300 Фото: rozetka.com.ua

Для чого підходить

Volix P300 — непоганий варіант для організації віддаленого робочого місця. Ємності 256 Вт-год вистачає на 6-7 годин роботи ноутбука в помірному режимі (навантаження 30-50 Вт). Можливі живлення роутера і настільної лампи протягом усього робочого дня, багаторазова зарядка смартфонів, планшетів та іншої мобільної електроніки, а також робота газового котла (завдяки чистій синусоїді), що підтверджують відгуки.

Для потужної техніки на кшталт електрочайників або обігрівачів станція не призначена, але пережити блекаут до 8 годин пристрій дає змогу. Для зарядки достатньо невеликого вікна з електрикою.

Переваги:

Висока швидкість заряджання.

Довговічність батареї LiFePO4.

Функція ДБЖ: час перемикання 20 мс для комп'ютера.

Додаток для iOS/Android дає змогу стежити за зарядом і керувати станцією віддалено через Bluetooth.

Недоліки:

Усього одна повноцінна розетка.

Іноді, особливо при навантаженні понад 100 Вт, чути шум кулерів, але тільки проміжками.

Ємність 256 Вт-год — як правило, достатньо, але не для не надто тривалих блекаутів.

Підсумок: якщо ви шукаєте надійне резервне джерело живлення для роботи з дому, яке швидко заряджається і прослужить роки, ця модель безперечно варта уваги.

Ціна Allpowers Volix P300 на сайті виробника — 8161 грн, в українських ритейлерів — від 9290 до 11 999 грн.

Раніше повідомлялося про ще одну недорогу зарядну станцію для домашніх гаджетів. Зарядні станції стають дедалі мініатюрнішими, але функціональністю майже не жертвують. Anker Solix C300X — популярний представник сегмента до 300 Вт.