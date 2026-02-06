Недорога зарядна станція для домашніх гаджетів: названо найкращу модель Anker (фото)
Зарядні станції стають дедалі мініатюрнішими, але функціональністю майже не жертвують. Anker Solix C300X — популярний представник сегмента до 300 Вт.
Фокус проаналізував відгуки експертів і користувачів про цю модель, щоб з'ясувати, чи вартий пристрій покупки.
Дизайн, розміри, характеристики
Тут використовується вертикальний форм-фактор (164×161×240 мм, вага 4 кг), що непогано для економії горизонтального простору. Корпус виконаний з матового пластику і позбавлений елементів, що виступають, а в комплекті йде плечовий ремінь, що перетворює станцію на подобу сумки. Таким чином, зручне перенесення як у рюкзаку, так і окремо, можливе.
На передній панелі розташований потужний вбудований ліхтар із регулюванням яскравості, який оглядачі назвали однією з найкорисніших фішок під час блекаутів.
Всередині знаходиться довговічний LiFePO4 акумулятор ємністю 288 Вт-год (3000 циклів до падіння ємності до 80%). Номінальна потужність інвертора — 300 Вт, пікова — 600 Вт.
Порти та інтерфейси:
- 2 розетки 220В: Вистачить для невимогливої побутової техніки.
- 3х USB-C: Два з них видають 140 Вт, що дає змогу безпосередньо швидко заряджати потужні ноутбуки на кшталт MacBook Pro без блоків живлення.
- 1х USB-A і авторозетка (прикурювач).
Заряджається станція швидко: від розетки до 100% приблизно за 70 хвилин. Є підтримка сонячних панелей (до 100 Вт).
Які гаджети можна живити
Тести показали, що Anker Solix C300X відмінно справляється з роллю джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Час перемикання становить 20-30 мс, чого достатньо, щоб комп'ютер або монітор не перезавантажилися під час вимкнення світла.
Потужності та ємності вистачає для:
- Ноутбука в економному режимі (30-100 Вт через USB-C — не менше 5-6 годин), інтенсивного геймінгу з монітором у діапазоні 150-170 Вт (1-2 години).
- Газового котла (працює 2-3 години).
- Ігрової консолі з ТВ (близько 2 годин).
- Мікрохвильовки (в режимі зниженої потужності 300 Вт) для розігріву їжі.
- Зарядки мобільних гаджетів.
Що кажуть користувачі
Власники станції відзначають високу якість збірки і тиху роботу, але вказують на низку ергономічних прорахунків.
Плюси:
- Компактність і зручний ремінь для перенесення.
- Тиха робота (кулери майже не чути).
- Здатність запустити газовий котел (чиста синусоїда).
- Хороший мобільний застосунок для моніторингу через Wi-Fi.
Мінуси та нюанси:
- Після повної розрядки розетки 220В потрібно вмикати вручну (автоматично не стартують під час увімкнення станції).
- Маленький екран: Інформація на дисплеї занадто дрібна, доводиться вдивлятися або використовувати додаток.
- Усього один USB-A: Для старих гаджетів може знадобитися перехідник.
Anker Solix C300X — гідний вибір для тих, яким потрібне мобільне рішення для ноутбука, або резервне живлення для роутера і зарядки гаджетів. Вона не потягне чайник або фен, але закриє базові потреби для світла і зв'язку.
- Ціна в Україні: від 10 900 грн.
Раніше повідомлялося, що потрібно знати перед покупкою зарядної станції. Ми зібрали три головні характеристики, якими повинна володіти модель для відключень світла.