Недорога зарядна станція для домашніх гаджетів: названо найкращу модель Anker (фото)

Зарядні станції стають дедалі мініатюрнішими, але функціональністю майже не жертвують. Anker Solix C300X — популярний представник сегмента до 300 Вт.

Фокус проаналізував відгуки експертів і користувачів про цю модель, щоб з'ясувати, чи вартий пристрій покупки.

Дизайн, розміри, характеристики

Тут використовується вертикальний форм-фактор (164×161×240 мм, вага 4 кг), що непогано для економії горизонтального простору. Корпус виконаний з матового пластику і позбавлений елементів, що виступають, а в комплекті йде плечовий ремінь, що перетворює станцію на подобу сумки. Таким чином, зручне перенесення як у рюкзаку, так і окремо, можливе.

На передній панелі розташований потужний вбудований ліхтар із регулюванням яскравості, який оглядачі назвали однією з найкорисніших фішок під час блекаутів.

Всередині знаходиться довговічний LiFePO4 акумулятор ємністю 288 Вт-год (3000 циклів до падіння ємності до 80%). Номінальна потужність інвертора — 300 Вт, пікова — 600 Вт.

Порти та інтерфейси:

2 розетки 220В: Вистачить для невимогливої побутової техніки.

Вистачить для невимогливої побутової техніки. 3х USB-C: Два з них видають 140 Вт, що дає змогу безпосередньо швидко заряджати потужні ноутбуки на кшталт MacBook Pro без блоків живлення.

Два з них видають 140 Вт, що дає змогу безпосередньо швидко заряджати потужні ноутбуки на кшталт MacBook Pro без блоків живлення. 1х USB-A і авторозетка (прикурювач).

Заряджається станція швидко: від розетки до 100% приблизно за 70 хвилин. Є підтримка сонячних панелей (до 100 Вт).

Ліхтар Anker Solix C300X Фото: itc.ua

Які гаджети можна живити

Тести показали, що Anker Solix C300X відмінно справляється з роллю джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Час перемикання становить 20-30 мс, чого достатньо, щоб комп'ютер або монітор не перезавантажилися під час вимкнення світла.

Потужності та ємності вистачає для:

Ноутбука в економному режимі (30-100 Вт через USB-C — не менше 5-6 годин), інтенсивного геймінгу з монітором у діапазоні 150-170 Вт (1-2 години).

Газового котла (працює 2-3 години).

Ігрової консолі з ТВ (близько 2 годин).

Мікрохвильовки (в режимі зниженої потужності 300 Вт) для розігріву їжі.

Зарядки мобільних гаджетів.

Що кажуть користувачі

Власники станції відзначають високу якість збірки і тиху роботу, але вказують на низку ергономічних прорахунків.

Плюси:

Компактність і зручний ремінь для перенесення.

Тиха робота (кулери майже не чути).

Здатність запустити газовий котел (чиста синусоїда).

Хороший мобільний застосунок для моніторингу через Wi-Fi.

Мінуси та нюанси:

Після повної розрядки розетки 220В потрібно вмикати вручну (автоматично не стартують під час увімкнення станції).

Маленький екран: Інформація на дисплеї занадто дрібна, доводиться вдивлятися або використовувати додаток.

Усього один USB-A: Для старих гаджетів може знадобитися перехідник.

Anker Solix C300X — гідний вибір для тих, яким потрібне мобільне рішення для ноутбука, або резервне живлення для роутера і зарядки гаджетів. Вона не потягне чайник або фен, але закриє базові потреби для світла і зв'язку.

Ціна в Україні: від 10 900 грн.

