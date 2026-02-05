Що потрібно знати перед купівлею зарядної станції: три головні характеристики для блекаутів

При виборі зарядної станції, крім бренду, потрібно врахувати низку специфікацій. Ось особливості, на які варто звертати увагу в умовах відключень світла.

Фокус зібрав три важливі параметри, якими повинна володіти ваша наступна зарядна станція.

Технологія LiFePO4

Відіграє ключову роль не тільки ємність, а й хімічний склад батареї. Старі або бюджетні моделі часто використовують літій-іонні (Li-ion) або NMC акумулятори. Їхній ресурс становить лише 500-800 циклів перезаряджання, після чого ємність падає до 80%. За умови щоденної експлуатації така станція знизить свій ресурс уже через кілька років.

Експерти рекомендують вибирати рішення на базі літій-залізо-фосфатних (LiFePO4) елементів. Вони витримують понад 3000 циклів, перш ніж втратити ємність. Це означає, що навіть за умови щоденної розрядки в нуль пристрій прослужить близько 10 років. Крім того, LiFePO4 безпечніші: вони не схильні до самозаймання в разі пошкодження або перегріву.

Зарядна станція EcoFlow River 2 Max (ілюстративне фото) Фото: Android Central

USB-C Power Delivery

Багато хто купує станцію для роботи з ноутбуком, підключаючи його через звичайну розетку 220В на корпусі приладу. Так технічно можна робити, але це не найекономічніший спосіб зарядки, якщо потрібно довго працювати. При такому підключенні працює інвертор (перетворювач струму), що витрачає дорогоцінну енергію на власну роботу і нагрівання (ККД падає на 10-20%).

Щоб уникнути втрат, станція повинна мати порт USB-C з підтримкою Power Delivery потужністю 100 Вт (або хоча б 60 Вт, якщо ноутбук енергоефективний). Є також варіанти з роз'ємами до 140 Вт. Звісно, варто спершу перевірити, чи підтримує ваш лептоп цей стандарт, і скільки енергії комп'ютер здатен споживати через порт USB-C.

Це дає змогу під'єднувати ноутбук безпосередньо, минаючи ненажерливий інвертор і блок живлення самого лептопа. Такий спосіб зарядки додає до 20-30% до часу автономної роботи.

Зарядна станція Jackery Explorer 300 (ілюстративне фото) Фото: Android Central

Правильна потужність

Третій важливий аспект — номінальна потужність інвертора. Вона визначає, які саме прилади зможе живити станція. Важливо розрізняти ємність (на скільки вистачить заряду) і потужність (яке навантаження витримає прилад).

Приблизне споживання популярних категорій техніки:

Wi-Fi роутер + термінал ONU: 10-20 Вт (підійде будь-яка станція або навіть повербанк з кабелем-перехідником 12 В).

10-20 Вт (підійде будь-яка станція або навіть повербанк з кабелем-перехідником 12 В). Ноутбук: офісний ультрабук (U-серія процесора) — 45 Вт, ігровий (чіп H-серії, дискретна графіка) — до 150-200 Вт.

офісний ультрабук (U-серія процесора) — 45 Вт, ігровий (чіп H-серії, дискретна графіка) — до 150-200 Вт. Телевізор (LED): 50-150 Вт.

50-150 Вт. Газовий котел: 80-150 Вт (вимагає станції з "чистою синусоїдою").

80-150 Вт (вимагає станції з "чистою синусоїдою"). Стаціонарний ПК: 300-600 Вт (залежить від відеокарти і завдань).

300-600 Вт (залежить від відеокарти і завдань). Холодильник: споживає близько 100-200 Вт у роботі, але має пусковий струм до 1000-1200 Вт. Для запуску компресора потрібна станція з піковою потужністю не менше ніж 1200 Вт, навіть якщо номінальна нижча.

Прилади нагріву (чайники, фени, обігрівачі) зазвичай споживають від 1500 до 2200 Вт, тому бюджетні станції їх просто не запустять.

Раніше повідомлялося, яка зарядна станція допоможе під час блекауту. Портативна зарядна станція Jackery HomePower 3000 створена, щоб живити важливі пристрої під час тривалих відключень світла.