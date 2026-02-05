Что нужно знать перед покупкой зарядной станции: три главных характеристики для блэкаутов

При выборе зарядной станции, помимо бренда, нужно учесть ряд спецификаций. Вот особенности, на которые стоит обращать внимание в условиях отключений света.

Фокус собрал три важных параметра, которыми должна обладать ваша следующая зарядная станция.

Технология LiFePO4

Играет ключевую роль не только емкость, но и химический состав батареи. Старые или бюджетные модели часто используют литий-ионные (Li-ion) или NMC аккумуляторы. Их ресурс составляет всего 500–800 циклов перезарядки, после чего емкость падает до 80%. При ежедневной эксплуатации такая станция снизит свой ресурс уже через пару лет.

Эксперты рекомендуют выбирать решения на базе литий-железо-фосфатных (LiFePO4) элементов. Они выдерживают свыше 3000 циклов, прежде чем потерять емкость. Это означает, что даже при ежедневной разрядке в ноль устройство прослужит около 10 лет. Кроме того, LiFePO4 безопаснее: они не склонны к самовозгоранию при повреждении или перегреве.

Зарядная станция EcoFlow River 2 Max (иллюстративное фото) Фото: Android Central

USB-C Power Delivery

Многие покупают станцию для работы с ноутбуком, подключая его через обычную розетку 220В на корпусе прибора. Так технически можно делать, но это не самый экономичный способ зарядки, если нужно долго работать. При таком подключении работает инвертор (преобразователь тока), тратящий драгоценную энергию на собственную работу и нагрев (КПД падает на 10–20%).

Чтобы избежать потерь, станция должна иметь порт USB-C с поддержкой Power Delivery мощностью 100 Вт (или хотя бы 60 Вт, если ноутбук энергоэффективный). Есть также варианты с разъемами до 140 Вт. Конечно, стоит прежде проверить, поддерживает ли ваш лэптоп этот стандарт, и сколько энергии компьютер способен потреблять через порт USB-C.

Это позволяет подключать ноутбук напрямую, минуя прожорливый инвертор и блок питания самого лэптопа. Такой способ зарядки добавляет до 20–30% ко времени автономной работы.

Зарядная станция Jackery Explorer 300 (иллюстративное фото) Фото: Android Central

Правильная мощность

Третий важный аспект — номинальная мощность инвертора. Она определяет, какие именно приборы сможет запитать станция. Важно различать емкость (на сколько хватит заряда) и мощность (какую нагрузку выдержит прибор).

Примерное потребление популярных категорий техники:

Wi-Fi роутер + терминал ONU: 10–20 Вт (подойдет любая станция или даже повербанк с кабелем-переходником 12 В).

10–20 Вт (подойдет любая станция или даже повербанк с кабелем-переходником 12 В). Ноутбук: офисный ультрабук (U-серия процессора) — 45 Вт, игровой (чип H-серии, дискретная графика) — до 150-200 Вт.

офисный ультрабук (U-серия процессора) — 45 Вт, игровой (чип H-серии, дискретная графика) — до 150-200 Вт. Телевизор (LED): 50–150 Вт.

50–150 Вт. Газовый котел: 80–150 Вт (требует станции с "чистой синусоидой").

80–150 Вт (требует станции с "чистой синусоидой"). Стационарный ПК: 300–600 Вт (зависит от видеокарты и задач).

300–600 Вт (зависит от видеокарты и задач). Холодильник: потребляет около 100–200 Вт в работе, но имеет пусковой ток до 1000–1200 Вт. Для запуска компрессора нужна станция с пиковой мощностью не менее 1200 Вт, даже если номинальная ниже.

Приборы нагрева (чайники, фены, обогреватели) обычно потребляют от 1500 до 2200 Вт, поэтому бюджетные станции их просто не запустят.

