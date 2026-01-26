Холодильник будет работать два дня без света: какая зарядная станция поможет при блэкауте

Портативная зарядная станция Jackery HomePower 3000 создана, чтобы питать важные устройства во время длительных отключений света.

Компактный дизайн, большая мощность и быстрая зарядка делают ее надежным помощником при блэкаутах. О преимуществах Jackery HomePower 3000 рассказало издание СNET.

Электрическая станция обеспечивает большую выходную мощность 3600 Вт с емкостью 3072 Вт-ч. Этого достаточно, чтобы холодильник работал до двух дней, можно также включить чайник, микроволновку или даже обогреватель на несколько часов.

Встроенные переключатели ИБП обеспечат бесперебойную работу чувствительных устройств, время реакции составляет менее 20 мс. Технология ChargeShield 2.0 на основе искусственного интеллекта регулирует скорость, чтобы оптимизировать баланс между быстрой и медленной зарядкой для сохранения ресурса батареи. Кроме того, станция стабилизирует напряжение.

На официальном сайте Jackery отмечает, что эта модель имеет пять различных способов зарядки. Например, от обычной розетки она полностью зарядится за 2,2 часа, а от солнечных панелей — за 3,5 часа.

Зарядная станция Jackery HomePower 3000 может питать холодильник Фото: Jackery

HomePower 3000 достаточно легкая и тихая по сравнению с аналогами, а долговечный аккумулятор LiFePO4 рассчитан на годы использования. Электростанция быстро заряжается от сети переменного тока, солнечной батареи, автомобиля или генератора. Она поставляется сразу с двумя фирменными солнечными панелями от Jackery.

Обычно этот большой комплект стоит в США 3000 долларов, но сейчас он продается на Amazon со скидкой 47% за 1599 долларов (около 68 256 грн). К сожалению, напрямую заказать доставку с Amazon в Украину невозможно, но можно воспользоваться услугами почтовых сервисов. Экономия будет значительной даже с учетом перевозки.

Ранее писали о зарядных станциях, которые работают даже на морозе. С ними значительно легче и безопаснее добывать солнечную энергию.

Рассматривали также лучшие бюджетные зарядные станции в 2025 году. 5 моделей стоимостью до 400 долларов помогут пережить отключение света в украинских домах.