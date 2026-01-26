Холодильник працюватиме два дні без світла: яка зарядна станція допоможе пережити блекаут

Портативна зарядна станція Jackery HomePower 3000 створена, щоб живити важливі пристрої під час тривалих відключень світла.

Компактний дизайн, велика потужність та швидка зарядка роблять її надійним помічником при блекаутах. Про переваги Jackery HomePower 3000 розповіло видання СNET.

Електрична станція забезпечує велику вихідну потужність 3600 Вт з ємністю 3072 Вт·год. Цього достатньо, щоб холодильник працював до двох днів, можна також увімкнути чайник, мікрохвильовку чи навіть обігрівач на кілька годин.

Вбудовані перемикачі ДБЖ забезпечать безперебійної роботи чутливих пристроїв, час реакції складає менш ніж 20 мс. Технологія ChargeShield 2.0 на основі штучного інтелекту регулює швидкість, щоб оптимізувати баланс між швидкою та повільною зарядкою для збереження ресурсу батареї. Крім того, станція стабілізує напругу.

Відео дня

На офіційному сайті Jackery зазначає, що ця модель має п’ять різних способів зарядки. Наприклад, від звичайної розетки вона повністю зарядиться за 2,2 години, а від сонячних панелей — за 3,5 години.

Зарядна станція Jackery HomePower 3000 може живити холодильник Фото: Jackery

HomePower 3000 досить легка і тиха порівняно з аналогами, а довговічний акумулятор LiFePO4 розрахований на роки використання. Електростанція швидко заряджається від мережі змінного струму, сонячної батареї, автомобіля або генератора. Вона постачається одразу з двома фірмовими сонячними панелями від Jackery.

Зазвичай цей великий комплект коштує у США 3000 доларів, але зараз він продається на Amazon зі знижкою 47% за 1599 доларів (близько 68 256 грн). На жаль, напряму замовити доставку з Amazon в Україну неможливо, але можна скористатися послугами поштових сервісів. Економія буде значною навіть з врахуванням перевезення.

Раніше писали про зарядні станції, які працюють навіть на морозі. З ними значно легше та безпечніше видобувати сонячну енергію.

Розглядали також найкращі бюджетні зарядні станції у 2025 році. 5 моделей вартістю до 400 доларів допоможуть пережит відключення світла в українських домівках.