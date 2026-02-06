Недорогая зарядная станция для домашних гаджетов: названа лучшая модель Anker (фото)
Зарядные станции становятся все миниатюрнее, но функциональностью почти не жертвуют. Anker Solix C300X — популярный представитель сегмента до 300 Вт.
Фокус проанализировал отзывы экспертов и пользователей об этой модели, чтобы выяснить, стоит ли устройство покупки.
Дизайн, размеры, характеристики
Здесь используется вертикальный форм-фактор (164×161×240 мм, вес 4 кг), что неплохо для экономии горизонтального пространства. Корпус выполнен из матового пластика и лишен выступающих элементов, а в комплекте идет плечевой ремень, превращающий станцию в подобие сумки. Таким образом, удобная переноска как в рюкзаке, так и по отдельности, возможна.
На передней панели расположен мощный встроенный фонарь с регулировкой яркости, который обозреватели назвали одной из самых полезных фишек при блэкаутах.
Внутри находится долговечный LiFePO4 аккумулятор емкостью 288 Вт·ч (3000 циклов до падения емкости до 80%). Номинальная мощность инвертора — 300 Вт, пиковая — 600 Вт.
Порты и интерфейсы:
- 2 розетки 220В: Хватит для нетребовательной бытовой техники.
- 3х USB-C: Два из них выдают 140 Вт, что позволяет напрямую быстро заряжать мощные ноутбуки вроде MacBook Pro без блоков питания.
- 1х USB-A и авторозетка (прикуриватель).
Заряжается станция быстро: от розетки до 100% примерно за 70 минут. Есть поддержка солнечных панелей (до 100 Вт).
Какие гаджеты можно запитать
Тесты показали, что Anker Solix C300X отлично справляется с ролью источника бесперебойного питания (ИБП). Время переключения составляет 20–30 мс, чего достаточно, чтобы компьютер или монитор не перезагрузились при отключении света.
Мощности и емкости хватает для:
- Ноутбука в экономном режиме (30-100 Вт по USB-C — не менее 5-6 часов), интенсивного гейминга с монитором в диапазоне 150-170 Вт (1-2 часа).
- Газового котла (работает 2–3 часа).
- Игровой консоли с ТВ (около 2 часов).
- Микроволновки (в режиме пониженной мощности 300 Вт) для разогрева еды.
- Зарядки мобильных гаджетов.
Что говорят пользователи
Владельцы станции отмечают высокое качество сборки и тихую работу, но указывают на ряд эргономических просчетов.
Плюсы:
- Компактность и удобный ремень для переноски.
- Тихая работа (кулеры почти не слышно).
- Способность запустить газовый котел (чистая синусоида).
- Хорошее мобильное приложение для мониторинга через Wi-Fi.
Минусы и нюансы:
- После полной разрядки розетки 220В нужно включать вручную (автоматически не стартуют при включении станции).
- Маленький экран: Информация на дисплее слишком мелкая, приходится всматриваться или использовать приложение.
- Всего один USB-A: Для старых гаджетов может потребоваться переходник.
Anker Solix C300X — достойный выбор для тех, которым нужно мобильное решение для ноутбука, или резервное питание для роутера и зарядки гаджетов. Она не потянет чайник или фен, но закроет базовые потребности для света и связи.
- Цена в Украине: от 10 900 грн.
Ранее сообщалось, что нужно знать перед покупкой зарядной станции. Мы собрали три главных характеристики, которыми должна обладать модель для отключений света.