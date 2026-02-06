Недорогая зарядная станция для домашних гаджетов: названа лучшая модель Anker (фото)

Зарядные станции становятся все миниатюрнее, но функциональностью почти не жертвуют. Anker Solix C300X — популярный представитель сегмента до 300 Вт.

Фокус проанализировал отзывы экспертов и пользователей об этой модели, чтобы выяснить, стоит ли устройство покупки.

Дизайн, размеры, характеристики

Здесь используется вертикальный форм-фактор (164×161×240 мм, вес 4 кг), что неплохо для экономии горизонтального пространства. Корпус выполнен из матового пластика и лишен выступающих элементов, а в комплекте идет плечевой ремень, превращающий станцию в подобие сумки. Таким образом, удобная переноска как в рюкзаке, так и по отдельности, возможна.

На передней панели расположен мощный встроенный фонарь с регулировкой яркости, который обозреватели назвали одной из самых полезных фишек при блэкаутах.

Внутри находится долговечный LiFePO4 аккумулятор емкостью 288 Вт·ч (3000 циклов до падения емкости до 80%). Номинальная мощность инвертора — 300 Вт, пиковая — 600 Вт.

Порты и интерфейсы:

2 розетки 220В: Хватит для нетребовательной бытовой техники.

Хватит для нетребовательной бытовой техники. 3х USB-C: Два из них выдают 140 Вт, что позволяет напрямую быстро заряжать мощные ноутбуки вроде MacBook Pro без блоков питания.

Два из них выдают 140 Вт, что позволяет напрямую быстро заряжать мощные ноутбуки вроде MacBook Pro без блоков питания. 1х USB-A и авторозетка (прикуриватель).

Заряжается станция быстро: от розетки до 100% примерно за 70 минут. Есть поддержка солнечных панелей (до 100 Вт).

Фонарь Anker Solix C300X Фото: itc.ua

Какие гаджеты можно запитать

Тесты показали, что Anker Solix C300X отлично справляется с ролью источника бесперебойного питания (ИБП). Время переключения составляет 20–30 мс, чего достаточно, чтобы компьютер или монитор не перезагрузились при отключении света.

Мощности и емкости хватает для:

Ноутбука в экономном режиме (30-100 Вт по USB-C — не менее 5-6 часов), интенсивного гейминга с монитором в диапазоне 150-170 Вт (1-2 часа).

Газового котла (работает 2–3 часа).

Игровой консоли с ТВ (около 2 часов).

Микроволновки (в режиме пониженной мощности 300 Вт) для разогрева еды.

Зарядки мобильных гаджетов.

Что говорят пользователи

Владельцы станции отмечают высокое качество сборки и тихую работу, но указывают на ряд эргономических просчетов.

Плюсы:

Компактность и удобный ремень для переноски.

Тихая работа (кулеры почти не слышно).

Способность запустить газовый котел (чистая синусоида).

Хорошее мобильное приложение для мониторинга через Wi-Fi.

Минусы и нюансы:

После полной разрядки розетки 220В нужно включать вручную (автоматически не стартуют при включении станции).

Маленький экран: Информация на дисплее слишком мелкая, приходится всматриваться или использовать приложение.

Всего один USB-A: Для старых гаджетов может потребоваться переходник.

Anker Solix C300X — достойный выбор для тех, которым нужно мобильное решение для ноутбука, или резервное питание для роутера и зарядки гаджетов. Она не потянет чайник или фен, но закроет базовые потребности для света и связи.

Цена в Украине: от 10 900 грн.

