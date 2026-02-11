Выручит при отключениях света: лучшая зарядная станция до 10 тысяч гривен (фото)

Бывает сложно подобрать станцию для блэкаутов с разумным соотношением цены и качества. Новинка от Allpowers закрывает потребности большинства и сохраняет умеренный ценник.

Фокус изучил отзывы пользователей о гаджете. Выясняем, является ли Volix P300 оптимальным предложением в этом сегменте.

Характеристики и возможности

Allpowers Volix P300 — это легкое (3,57 кг) и портативное устройство с ручкой для переноски, предназначенное для питания ноутбуков, роутеров, освещения и зарядки гаджетов. Модель оснащена долговечным аккумулятором типа LiFePO4, поддерживает быструю зарядку и может работать как источник бесперебойного питания (ИБП).

Емкость: 256 Вт·ч.

256 Вт·ч. Мощность: 300 Вт (чистая синусоида), пиковая — 600 Вт.

300 Вт (чистая синусоида), пиковая — 600 Вт. Тип батареи: Литий-железо-фосфатная, выдерживает 4000+ циклов заряда (более 10 лет службы) с сохранением 70% емкости.

Литий-железо-фосфатная, выдерживает 4000+ циклов заряда (более 10 лет службы) с сохранением 70% емкости. Зарядка: Станция заряжается от сети (220В) примерно за 1 час благодаря мощности входа до 300 Вт. Также поддерживается зарядка от солнечных панелей, автомобиля или комбинированный метод (сеть + солнце).

Разъемы:

1 розетка 230 В (европейская).

1 порт USB Type-C (до 100 или 140 Вт, есть разные версии) с поддержкой Power Delivery.

2 порта USB Type-A (до 18 Вт).

1 гнездо прикуривателя (12 В).

Allpowers Volix P300 Фото: rozetka.com.ua

Для чего подходит

Volix P300 — неплохой вариант для организации удаленного рабочего места. Емкости 256 Вт·ч хватает на 6–7 часов работы ноутбука в умеренном режиме (нагрузка 30–50 Вт). Возможны питание роутера и настольной лампы в течение всего рабочего дня, многократная зарядка смартфонов, планшетов и прочей мобильной электроники, а также работа газового котла (благодаря чистой синусоиде), что подтверждают отзывы.

Для мощной техники вроде электрочайников или обогревателей станция не предназначена, но пережить блэкаут до 8 часов устройство позволяет. Для зарядки достаточно небольшого окна с электричеством.

Преимущества:

Высокая скорость зарядки.

Долговечность батареи LiFePO4.

Функция ИБП: время переключения 20 мс для компьютера.

Приложение для iOS/Android позволяет следить за зарядом и управлять станцией удаленно через Bluetooth.

Недостатки:

Всего одна полноценная розетка.

Иногда, особенно при нагрузке свыше 100 Вт, слышен шум кулеров, но только промежутками.

Емкость 256 Вт·ч — как правило, достаточно, но не для не слишком продолжительных блэкаутов.

Итог: если вы ищете надежный резервный источник питания для работы из дома, который быстро заряжается и прослужит годы, эта модель определенно стоит внимания.

Цена Allpowers Volix P300 на сайте производителя — 8161 грн, у украинских ритейлеров — от 9290 до 11 999 грн.

Ранее сообщалось про еще одну недорогую зарядную станцию для домашних гаджетов. Зарядные станции становятся все миниатюрнее, но функциональностью почти не жертвуют. Anker Solix C300X — популярный представитель сегмента до 300 Вт.