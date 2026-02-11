Выручит при отключениях света: лучшая зарядная станция до 10 тысяч гривен (фото)
Бывает сложно подобрать станцию для блэкаутов с разумным соотношением цены и качества. Новинка от Allpowers закрывает потребности большинства и сохраняет умеренный ценник.
Фокус изучил отзывы пользователей о гаджете. Выясняем, является ли Volix P300 оптимальным предложением в этом сегменте.
Характеристики и возможности
Allpowers Volix P300 — это легкое (3,57 кг) и портативное устройство с ручкой для переноски, предназначенное для питания ноутбуков, роутеров, освещения и зарядки гаджетов. Модель оснащена долговечным аккумулятором типа LiFePO4, поддерживает быструю зарядку и может работать как источник бесперебойного питания (ИБП).
- Емкость: 256 Вт·ч.
- Мощность: 300 Вт (чистая синусоида), пиковая — 600 Вт.
- Тип батареи: Литий-железо-фосфатная, выдерживает 4000+ циклов заряда (более 10 лет службы) с сохранением 70% емкости.
- Зарядка: Станция заряжается от сети (220В) примерно за 1 час благодаря мощности входа до 300 Вт. Также поддерживается зарядка от солнечных панелей, автомобиля или комбинированный метод (сеть + солнце).
Разъемы:
- 1 розетка 230 В (европейская).
- 1 порт USB Type-C (до 100 или 140 Вт, есть разные версии) с поддержкой Power Delivery.
- 2 порта USB Type-A (до 18 Вт).
- 1 гнездо прикуривателя (12 В).
Для чего подходит
Volix P300 — неплохой вариант для организации удаленного рабочего места. Емкости 256 Вт·ч хватает на 6–7 часов работы ноутбука в умеренном режиме (нагрузка 30–50 Вт). Возможны питание роутера и настольной лампы в течение всего рабочего дня, многократная зарядка смартфонов, планшетов и прочей мобильной электроники, а также работа газового котла (благодаря чистой синусоиде), что подтверждают отзывы.
Для мощной техники вроде электрочайников или обогревателей станция не предназначена, но пережить блэкаут до 8 часов устройство позволяет. Для зарядки достаточно небольшого окна с электричеством.
Преимущества:
- Высокая скорость зарядки.
- Долговечность батареи LiFePO4.
- Функция ИБП: время переключения 20 мс для компьютера.
- Приложение для iOS/Android позволяет следить за зарядом и управлять станцией удаленно через Bluetooth.
Недостатки:
- Всего одна полноценная розетка.
- Иногда, особенно при нагрузке свыше 100 Вт, слышен шум кулеров, но только промежутками.
- Емкость 256 Вт·ч — как правило, достаточно, но не для не слишком продолжительных блэкаутов.
Итог: если вы ищете надежный резервный источник питания для работы из дома, который быстро заряжается и прослужит годы, эта модель определенно стоит внимания.
- Цена Allpowers Volix P300 на сайте производителя — 8161 грн, у украинских ритейлеров — от 9290 до 11 999 грн.
Ранее сообщалось про еще одну недорогую зарядную станцию для домашних гаджетов. Зарядные станции становятся все миниатюрнее, но функциональностью почти не жертвуют. Anker Solix C300X — популярный представитель сегмента до 300 Вт.