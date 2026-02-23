Зарядна станція для дому: названо чудовий варіант за результатами тестування (фото)

Зарядна станція Bluetti AC180 з відзнакою пройшла низку тестів, продемонструвавши хорошу продуктивність та довговічність.

Bluetti AC180 займає проміжну ланку між громіздкими потужними зарядними станціями та портативними моделями. Можливості цього пристрою випробував оглядач порталу ZDNET Адріан Кінгслі-Хьюз.

Bluetti AC180

Як зазначає експерт, Bluetti AC180 працює на основі літій-залізо-фосфатних (LiFePO4) акумуляторів, які відомі своєю довговічністю. Виробник стверджує, що вони витримують 3500 циклів перезарядки, значно перевершуючи типові 500-800 циклів стандартних літій-іонних акумуляторів.

Щоб перевірити довговічність зарядної станції, Кінгслі-Хьюз провів ретельні випробування, які включали інтенсивне використання, транспортування в автомобілях і вантажівках, а також навмисні падіння на тверді поверхні.

Bluetti AC180 Фото: zdnet.com

"AC180 показала себе з найкращого боку, з легкістю пройшовши всі випробування на міцність, які я для неї підготував", — розповів оглядач.

Автор також перевірив заявлені можливості заряджання, підключивши Bluetti AC180 до розетки змінного струму, сонячних панелей та 12-вольтової розетки автомобіля. Для сонячної зарядки він використовував панель Bluetti потужністю 120 Вт, яка показала хорошу продуктивність навіть під слабким сонцем.

Окрім того, Кінгслі-Хьюз відзначив зручність використання Bluetti AC180. Він наголосив, шо цінує простоту керування та незахаращений дисплей, який відображає всю необхідну інформацію, не заплутуючи користувача.

Bluetti AC180 Фото: zdnet.com

"Якби мені довелося охарактеризувати Bluetti AC180 одним реченням, я б сказав це двома словами — не розчаровує. Це чудова електростанція, і вона саме така, як я очікую від продукту Bluetti", — підсумував він.

Технічні характеристики Bluetti AC180:

потужність — номінальна потужність 1800 Вт;

пікова потужність — 2700 Вт;

ємність — 1152 Вт·год;

виходи — 2 розетки змінного струму, 4 USB-A, 1 USB-C, автомобільний прикурювач (DC), бездротова зарядка;

час реакції ДБЖ — 20 мс;

вага — 16 кг;

розміри — 340 × 246 × 318 мм;

гарантія — п'ять років.

Нагадаємо, Bluetti Pioneer Na стала однією з перших зарядних станцій на натрій-іонних акумуляторах.

Фокус також зібрав топ 3 популярні зарядні станції для дому від бренду Bluetti.