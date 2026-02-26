Зарядна станція для ноутбука і домашніх гаджетів: названо найкращу модель EcoFlow (фото)

EcoFlow River 3 UPS — перевірена модель, що стала одним із найпопулярніших варіантів у базовому сегменті портативних електростанцій.

Фокус зібрав характеристики і результати тестування пристрою від реальних покупців.

Модель позиціонується як компактне і легке (3,55 кг) рішення для резервного живлення дрібної побутової техніки, гаджетів і роутерів. Одна з головних особливостей River 3 — підтримка функції джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Станція вміє автоматично перемикатися на живлення від батареї за 10 мілісекунд. Завдяки цьому під'єднані комп'ютери або роутери не вимикаються і не перезавантажуються при раптовому зникненні світла в розетці.

Характеристики EcoFlow River 3

Ємність: 245 Вт-год (літій-залізо-фосфатний акумулятор LiFePO4, розрахований на 3000+ циклів заряду).

245 Вт-год (літій-залізо-фосфатний акумулятор LiFePO4, розрахований на 3000+ циклів заряду). Потужність: 300 Вт номінальна (пікова пускова потужність до 600 Вт, підтримка технології X-Boost).

300 Вт номінальна (пікова пускова потужність до 600 Вт, підтримка технології X-Boost). Порти (до 5 пристроїв одночасно): одна розетка 220 В, два порти USB-A, один потужний порт USB-C, автомобільна розетка (прикурювач).

одна розетка 220 В, два порти USB-A, один потужний порт USB-C, автомобільна розетка (прикурювач). Зарядка: підтримка надшвидкої зарядки від мережі (від 0 до 100% рівно за 1 годину), також заряджається від сонячних панелей або авто.

підтримка надшвидкої зарядки від мережі (від 0 до 100% рівно за 1 годину), також заряджається від сонячних панелей або авто. Габарити: 255 x 211 x 113 мм.

Користувачі масово відзначають високу надійність і тиху роботу пристрою. На відміну від попереднього покоління, кулер охолодження вмикається рідко і працює майже безшумно, що дає змогу комфортно використовувати станцію в спальні. Керувати параметрами зарядки, моніторити витрати енергії та встановлювати ліміти можна віддалено через зручний застосунок EcoFlow.

EcoFlow River 3 Фото: rozetka.com.ua

Що тягне станція

Згідно з відгуками покупців на Rozetka, станція відмінно справляється з широким спектром побутових завдань:

Роутери та інтернет: При підключенні потужного роутера (споживання близько 18-20 Вт) станція може безперервно роздавати інтернет до 13-14 годин.

При підключенні потужного роутера (споживання близько 18-20 Вт) станція може безперервно роздавати інтернет до 13-14 годин. Ноутбуки і ПК: Ігровий ноутбук в економічному режимі офісної роботи (серфінг, документи, легкі графічні редактори) працює від станції до 7 годин (до 50 Вт). Станцію також використовують як ДБЖ для стаціонарних ПК — вона дає можливість спокійно зберегти роботу і коректно вимкнути комп'ютер під час вимкнення світла.

Ігровий ноутбук в економічному режимі офісної роботи (серфінг, документи, легкі графічні редактори) працює від станції до 7 годин (до 50 Вт). Станцію також використовують як ДБЖ для стаціонарних ПК — вона дає можливість спокійно зберегти роботу і коректно вимкнути комп'ютер під час вимкнення світла. Побутова техніка: Покупці підтверджують, що станція успішно живить сучасні холодильники (моделі з інверторним компресором), телевізори (вистачає на 5-6 годин в еко-режимі) і деякі моделі газових котлів.

Серед дрібних недоліків користувачі виділяють індикатори живлення на корпусі, які не можна вимкнути (заважають спати вночі), і специфічний звук кулера при максимальному навантаженні.

Ціна EcoFlow River 3 в Україні — 16 349 грн.

