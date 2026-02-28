Лучшие повербанки в Украине: 3 надежных модели для ноутбука и гаджетов (фото)

Для бесперебойной работы с ноутбуком и подзарядки мобильных устройств нужны повербанки с высокой мощностью и поддержкой технологии Power Delivery.

Фокус собрал три надежные портативные батареи из разных ценовых сегментов, проанализировав их возможности и изучив отзывы экспертов и пользователей. Нижеперечисленные аксессуары доступны в продаже в Украине.

Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank (20000 mAh)

Мобильная батарея от Lenovo предлагает емкость 20000 мАч и максимальную выходную мощность до 65 Вт. Есть порты USB-A (1х, до 18 Вт) и Type-C (1х), а также встроенный по периметру корпуса кабель USB-C, который невозможно потерять. Таким образом, можно заряжать до трех гаджетов одновременно. Батарея поддерживает технологии быстрой зарядки, а ее полная зарядка от 65-ваттного адаптера занимает 2 часа 15 минут.

Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank Фото: comfy.ua

Покупатели в среднем высоко оценивают эту модель (4,5 балла из 5) за соответствие заявленной мощности: повербанк без проблем с нуля заряжает современные ультрабуки и питает роутеры. Пользователям нравится стильный, компактный дизайн и удобство встроенного кабеля. Также важно проверять совместимость: если порт Type-C вашего ноутбука не поддерживает технологию передачи энергии (Power Delivery), батарея зарядить его не сможет.

Цена в Украине: 2999 грн.

Anker PowerCore 737 GaNPrime 24000 mAh 140W PD

Модель Anker 737 — это премиальное решение с технологией GaNPrime, предлагающее емкую АКБ на 24000 мАч и суммарную выходную мощность до 140 Вт. На корпусе расположены два порта Type-C и один USB-A, что позволяет питать сразу три устройства. Преимущество этого повербанка — информативный дисплей. Он показывает не только уровень заряда, но и входную/выходную мощность по каждому порту, расчетное время до разрядки, а также скрытые системные параметры: количество циклов и процент износа самой батареи.

Повербанк Anker PowerCore 737 GaNPrime 24000 mAh 140W PD Фото: comfy.ua

Поддерживается распространенный протокол быстрой зарядки Power Delivery 3.1. За безопасность эксплуатации отвечает передовая система ActiveShield 2.0, чьи датчики измеряют температуру устройства, чтобы предотвратить перегрев. Повербанк также принимает и на вход до 140 Вт для быстрой зарядки. Покупатели отмечают высокую мощность, которой хватит для большинства ноутбуков, а также удобство умного дисплея, однако стоит учитывать солидный вес (630 г) и высокую стоимость гаджета, которая обусловлена технологиями свежего поколения.

Цена в Украине: 7099 грн.

SBS High Density 20000mAh 65W PD

Бюджетная модель бренда SBS делает ставку на миниатюрность в сочетании с приличными параметрами. При емкости 20000 мАч и выходной мощности 65 Вт (с поддержкой Power Delivery), вес устройства составляет всего 200 грамм. Батарея оснащена одним портом Type-C и одним USB-A, а также простым LCD-дисплеем для контроля уровня заряда. Комплектуется отдельным кабелем USB-C.

Повербанк SBS High Density 20000mAh 65W PD Фото: comfy.ua

В отзывах подтверждают, что гаджет действительно отдает заявленные 65 Вт в режиме PD 3.0 и способен зарядить батарею среднестатистического ноутбука как минимум наполовину. Для макбуков его тоже хватает. Среди нюансов владельцы выделяют сильный нагрев корпуса при зарядке ноутбуков и довольно примитивный дисплей, а также то, что сам павер на зарядку принимает только 40 Вт. Тем не менее за свою цену это один из лучших небольших вариантов.

Цена в Украине: 2199 грн.

