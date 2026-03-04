Універсальний повербанк для ноутбука і не тільки: найкраща модель за результатами тестів

Повербанк Alogic Roam може використовуватися як бездротова зарядна станція для кількох пристроїв. Він також достатньо потужний для заряджання ноутбука.

Alogic Roam пропонує загальну максимальну вихідну потужність 100 Вт та номінальну ємність 21 000 мАг. Універсальність та наявність вбудованого кабелю робить цей повербанк ідеальним варіантом для подорожей, зазначають експерти Wirecutter.

Alogic Roam

Alogic Roam має найбільше варіантів заряджання з усіх рекомендованих повербанків для ноутбуків. Ця модель має вбудований кабель USB-C, який підтримує вхідну потужність до 65 Вт та вихідну потужність 100 Вт, два порти USB-C PD та три бездротові зарядні панелі.

Основна бездротова зарядна панель сумісна зі стандартом Qi2, тому має внутрішні магніти для надійного кріплення сумісних пристроїв, включаючи більшість iPhone та кілька телефонів Android. Вона розкладається, перетворюючись на підставку для телефону з регульованим кутом нахилу.

Відео дня

Заряджання гаджетів від повербанка Alogic Roam Фото: Foundry

Загалом цей повербанк є досить компактним та зручним. Додаткова панель під підставкою призначена для заряджання навушників, а остання розкладається і перетворюється на зарядний пристрій для смарт-годинника. Ці панелі не магнітні та недостатньо потужні для зарядки телефону, але вони заряджають більшість невеликих гаджетів із підтримкою Qi.

Важливо

Samsung вперше випустила магнітний повербанк: для яких смартфонів він підійде (відео)

Alogic Roam має міцний корпус, виготовлений з матового алюмінію та чорного пластику. Збоку є невеликий екран, який показує відсоток залишку заряду батареї великим шрифтом.

"Якщо вам потрібен надзвичайно універсальний портативний зарядний пристрій для подорожей, придбайте Alogic Roam", — підсумували експерти.

Нагадаємо, Anker A1383 став найкращим повербанком для ноутбука із вбудованим кабелем за результатами тестування.

Фокус також повідомляв, що Nitecore випустила новий повербанк Carbo на 20 000 мАг, здатний заряджати ноутбуки.