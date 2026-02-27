Легкий, але потужний повербанк для ноутбука: яку модель можна купити у 2026 році (фото)

Компанія Nitecore доповнила свою серію повербанків Carbo моделлю на 20 000 мАг. Новий портативний зарядний пристрій був представлений на виставці IWA 2026.

Повербанк Nitecore Carbo 20 може видавати до 65 Вт, що робить його придатним для ноутбуків та інших більших гаджетів. Про це пише Notebookcheck.

Повідомляється, що новий повербанк став більшою версією легкого Carbo на 10 000 мАг. Окрім більшої ємності Carbo 20 обіцяє вищу ефективність під час заряджання пристроїв, однак детальні технічні характеристики поки що відсутні.

Nitecore Carbo 20

Nitecore Carbo 20 отримав пластиковий корпус, армований вуглецевим волокном, також відомим як карбон. Це робить повербанк одночасно легким близько 400 грамів, міцним та водонепроникним. Заявлена вага становить близько 400 грамів.

На відміну від інших повербанків Nitecore, новий Carbo 20 оснащений невеликим дисплеєм, який показує залишок заряду у відсотках. Також є два порти USB-C для заряджання гадежтів, один з яких можна використовувати для підзарядки самого повербанка.

Очікується, що Nitecore Carbo 20 вийде у другому кварталі 2026 року. Хоча ціна поки не розголошується, експерти прогнозують досить високу вартість. До прикладу, Carbo 10000 другого покоління наразі коштує близько 119 доларів.

Нагадаємо, компанія Samsung представила магнітний повербанк Qi2 Magnet, сумісний з Galaxy S26 та Galaxy S25.

