Найкращий повербанк для ноутбука у 2026 році: топ 5 моделей за результатами тестування (фото)

Більшість сучасних повербанків чудово підходять для заряджання смартфонів, однак вони зазвичай недостатньо потужні, щоб забезпечити роботу ноутбука під час відключень світла.

Експерти випробували низку повербанків для ноутбуків, розглянувши сім основних характеристик: ємність, швидкість заряджання, загальна вихідна потужність, вхідна потужність, порти USB, портативність та безпека. Результати тестування опублікував портал Macworld.

Місткий повербанк для ноутбука

EcoFlow RAPID Pro Фото: macworld.com

Повербанк EcoFlow RAPID Pro може похвалитися ємністю 27650 мАг та максимальною вихідною потужністю 300 Вт. Однією з його переваг є наявність висувного кабелю USB-C, вбудованого в корпус.

За словами оглядачів, це повербанк може швидко заряджати два 16-дюймові MacBook Pro на повній потужності. Він має два порти USB-C з потенційною потужністю 65 Вт, однак варто враховувати відсутність застарілого порту USB-A.

Характеристики EcoFlow RAPID Pro:

ємність акумулятора — 27650 мАг;

найшвидша вихідна потужність — 140 Вт;

загальна вихідна потужність — 300 Вт;

вхідна потужність — 280 Вт;

USB-порти: 2x USB-C (140 Вт PD 3.1), 2x USB-C (65 Вт);

Розміри — 16,6 x 5,5 x 5,8 см;

вага — 699 г;

оцінка тесту Macworld — 120%.

Найзручніший повербанк для ноутбука

Повербанк Anker на 25000 мАг Фото: macworld.com

Повербанк Anker ємінстю 25000 мАг та потужністю 165 Вт має цілих два вбудовані кабелі USB-C, один з яких також виконує роль ручки ля перенесення. Пристрій продемонстрував пристойну продуктивність, зарядивши 14-дюймовий M2 MacBook Pro до 92%.

Цей повербанк може заряджати кілька пристроїв одночасно, однак потужність 165 Вт доступна лише з двома пристроями. З трьома та чотирма гаджетами максимальна вихідна потужність обмежена 133 Вт, але достатньо для більшості потреб.

Характеристики повербанка Anker:

ємність акумулятора — 25000 мАг;

найшвидша вихідна потужність — 100 Вт;

загальна вихідна потужність — 165 Вт;

вхідна потужність — 100 Вт;

USB-порти — 1x USB-C (100 Вт PD 3.0), 2x вбудовані кабелі USB-C (100 Вт PD 3.0), 1x USB-A (33 Вт);

розміри — 15,7 × 5,4 × 4,9 см;

вага — 595 г;

оцінка тесту Macworld — 92%.

Легкий та компактний повербанк для ноутбука

INIU Cougar P62-E1 Фото: macworld.com

Попри скромні габарити, зовнішній акумулятор INIU Cougar P62-E1 має ємність 20000 мАг. Цей повербанк підходить для ноутбуків, яким не потрібна максимальна вихідна потужність для швидкої зарядки.

Під час тестування INIU Cougar P62-E1 зарядив 14-дюймовий MacBook Pro до 87%. Хоча цей повербанк не має висувного кабелю, але він може похвалитися знімним кабелем USB-C, який створює зручну петлю для перенесення.

Характеристики повербанка INIU Cougar P62-E1:

ємність акумулятора — 20000 мАг;

найшвидша вихідна потужність — 65 Вт;

загальна вихідна потужність — 65 Вт;

вхідна потужність — 45 Вт;

USB-порти: 1x USB-C (65 Вт PD 3.0), 1x USB-C (35 Вт), 1x USB-A (18 Вт);

Розміри — 11 x 7,1 x 2,9 см;

Вага — 324 г;

оцінка тесту Macworld — 87%.

Повербанк для ноутбука середнього класу

Anker Prime на 20000 мАг Фото: macworld.com

Anker пропонує два повербанка ємністю 20000 мАг – на 220 Вт та 200 Вт. Перший оснащений двома портами USB-C PD 3.1 зі швидкою зарядкою потужністю 140 Вт та одним портом USB-A потужністю 22,5 Вт. Старіша, але трохи дешевша модель на 200 Вт не має портів USB-C потужністю 140 Вт PD 3.1, натомість має два порти USB-C потужністю 100 Вт та порт USB-A потужністю 65 Вт.

Обидва повербанки мають чіткий дисплей, але лише модель на 220 Вт працює із застосунком Anker. За словами експертів, вони чудово підійдуть для 14-дюймового MacBook Pro, 13-дюймового або 15-дюймового MacBook Air.

Характеристики Anker Prime 20000 мАг:

ємність акумулятора — 20000 мАг;

найшвидша вихідна потужність — 140 Вт;

загальна вихідна потужність — 220 Вт;

вхідна потужність — 100 Вт;

USB-порти — 2x USB-C (140 Вт PD 3.1), 1x USB-A (22,5 Вт);

розміри — 4,4 x 5,0 x 14,7 см;

вага — 529 г;

оцінка тесту Macworld — 102%.

Бюджетний повербанк для ноутбука

Cuktech 15 Ultra Фото: macworld.com

Тонкий повербанк Cuktech 15 Ultra забезпечує ємність 20000 мАг та вихідну потужність 140 Вт, чого достатньо, щоб швидко зарядити навіть 16-дюймовий MacBook Pro. Щоб отримати якомога більше енергії за короткий час, можна скористатися опцією Beast Mode.

Характеристики Cuktech 15 Ultra:

ємність акумулятора — 20000 мАг;

найшвидша вихідна потужність — 140 Вт;

загальна вихідна потужність — 165 Вт;

вхідна потужність — 165 Вт;

USB-порти — 1x USB-C (140 Вт PD 3.1), 1x USB-C (65 Вт PD 3.0), 1x USB-A (18 Вт);

розміри — 15,2 x 5,7 x 4,4 см;

вага — 590 г;

оцінка тесту Macworld — 123%.

Нагадаємо, Ugreen випустила повербанк Nexode, здатний одночасно живити до трьох пристроїв, включаючи мобільні телефони, планшети та ноутбуки.

Фокус також повідомляв, що компанія Sharge розробила потужний повербанк Shargeek 300, який також підходить для заряджання ноутбуків.