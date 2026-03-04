Повербанк для ноутбука: експерти назвали найкращу модель з вбудованим кабелем (фото)

Зовнішній акумулятор Anker 1383 дозволяє не турбуватися про наявність зарядного кабелю, а його потужності достатньо для заряджання смартфонів та ноутбуків.

Anker A1383 став найкращим повербанком для ноутбука із вбудованим кабелем USB-C за результатами тестування Wirecutter.

Експерти зазначають, що Anker A1383 не таких потужний, як деякі з протестованих ними моделей, однак його ємності 20 000 мАг достатньо, щоб зарядити більшість ноутбуків хоча б один раз.

Anker A1383 Фото: Anker

Серед переваг Anker A1383 автори відзначили компактну форму, міцний корпус та наявність вбудованого кабелю. Окрім того, ця модель є відносно бюджетною.

Вбудований кабель і порт USB-C PD підтримують до 65 Вт кожен, а порт USB-A підтримує до 18 Вт. Загальна вихідна потужність Anker A1383 становить 87 Вт. Це більше, чим у багатьох повербанків такого розміру.

Anker A1383 не постачається з жодними аксесуарами має лише 18 місяців гарантії, а його екран показує лише залишок часу роботи від батареї. Однак тим, хто шукає бюджетний повербанк для ноутбука, експерти радять звернути увагу на цю модель.

"Якщо вам потрібен менший, дешевший портативний акумулятор із додатковою зручністю вбудованого кабелю, це ваш найкращий вибір", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, компанія Nitecore доповнила свою серію повербанків Carbo моделлю на 20 000 мАг, яка підходить для ноутбуків.

Фокус також проаналізував характеристики та відгуки про модель Anker 25000 mAh 165W PD, популярну на українському ринку.