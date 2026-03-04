Повербанк для ноутбука: эксперты назвали лучшую модель со встроенным кабелем (фото)

Внешний аккумулятор Anker 1383 позволяет не беспокоиться о наличии зарядного кабеля, а его мощности достаточно для зарядки смартфонов и ноутбуков.

Anker A1383 стал лучшим повербанком для ноутбука со встроенным кабелем USB-C по результатам тестирования Wirecutter.

Эксперты отмечают, что Anker A1383 не такой мощный, как некоторые из протестированных ими моделей, однако его емкости 20 000 мАч достаточно, чтобы зарядить большинство ноутбуков хотя бы один раз.

Anker A1383 Фото: Anker

Среди преимуществ Anker A1383 авторы отметили компактную форму, прочный корпус и наличие встроенного кабеля. Кроме того, эта модель является относительно бюджетной.

Встроенный кабель и порт USB-C PD поддерживают до 65 Вт каждый, а порт USB-A поддерживает до 18 Вт. Общая выходная мощность Anker A1383 составляет 87 Вт. Это больше, чем у многих повербанков такого размера.

Відео дня

Важно

Лучшие повербанки в Украине: 3 надежных модели для ноутбука и гаджетов (фото)

Anker A1383 не поставляется ни с какими аксессуарами имеет только 18 месяцев гарантии, а его экран показывает только остаток времени работы от батареи. Однако тем, кто ищет бюджетный повербанк для ноутбука, эксперты советуют обратить внимание на эту модель.

"Если вам нужен меньший, более дешевый портативный аккумулятор с дополнительным удобством встроенного кабеля, это ваш лучший выбор", — подытожили в издании.

Напомним, компания Nitecore дополнила свою серию повербанков Carbo моделью на 20 000 мАч, которая подходит для ноутбуков.

Фокус также проанализировал характеристики и отзывы о модели Anker 25000 mAh 165W PD, популярной на украинском рынке.