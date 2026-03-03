Мощный и удобный повербанк для ноутбука: какая модель не подведет в блэкаут (фото)

Стабильную работу лэптопа во время отключений света легко обеспечить правильным внешним аккумулятором. Есть надежная модель от Anker, удовлетворяющая всем требованиям для этих целей.

Фокус изучил характеристики и отзывы о модели Anker 25000 mAh 165W PD, популярной на украинском рынке. Рассказываем, как аксессуар справляется с заявленными задачами по результатам тестирования пользователей.

Спецификации и особенности

Модель Anker (A1695H11) позиционируется как премиальное решение с литий-ионным аккумулятором емкостью 25000 мАч (около 90 Вт·ч). Устройство способно выдавать суммарную мощность до 165 Вт и поддерживает практически все главные протоколы быстрой зарядки, включая Power Delivery 3.0, Quick Charge (от 2.0 до 4.0+), PPS и SCP.

Полезная опция — наличие двух встроенных 70-сантиметровых кабелей Type-C (каждый передает до 100 Вт). Один кабель полностью прячется в корпус, а второй формирует прочную петлю-ремешок для переноски. Также на корпусе предусмотрены разъемы: один USB-C (вход/выход до 100 Вт) и один USB-A (выход до 33 Вт). Таким образом, повербанк может одновременно заряжать до четырех устройств.

За безопасность компонентов отвечает интеллектуальная система ActiveShield 2.0, которая непрерывно отслеживает температуру батареи, защищая ее от перегрева, перезарядки и коротких замыканий. Полезная информация (включая входную и выходную мощность в реальном времени, а также прогноз времени заряда) выводится на встроенный цифровой дисплей. При использовании мощного сетевого адаптера на 100 Вт сам повербанк заряжается с 0 до 100% примерно за полтора часа. Вес устройства составляет почти 600 грамм при габаритах 157 x 54 x 49 мм.

Время зарядки популярных гаджетов от Anker 25000 mAh 165W PD Фото: Anker

Что говорят покупатели

На украинских маркетплейсах вроде Rozetka модель собирает максимальные оценки. Пользователи хвалят качество сборки, материалы корпуса и информативность дисплея, который остается активным на протяжении всего процесса зарядки.

Главные плюсы, которые выделяют владельцы:

Наличие встроенных кабелей: это избавляет от необходимости носить с собой ворох лишних проводов — достаточно просто бросить "банку" в рюкзак (в комплекте также идет удобный защитный мешочек).

это избавляет от необходимости носить с собой ворох лишних проводов — достаточно просто бросить "банку" в рюкзак (в комплекте также идет удобный защитный мешочек). Сквозная зарядка: повербанк поддерживает функцию сквозного питания, что позволяет использовать его в качестве мини-ИБП (устройства бесперебойного питания) для роутеров или смартфонов.

повербанк поддерживает функцию сквозного питания, что позволяет использовать его в качестве мини-ИБП (устройства бесперебойного питания) для роутеров или смартфонов. Честная емкость и мощность: гаджет без проблем заряжает мощные ультрабуки и смартфоны.

Из нюансов: в отзывах обращают внимание на специфику работы с мощными игровыми ноутбуками. При одновременной активной эксплуатации лэптопа заряд может быстро расходоваться: у одного из пользователей емкости повербанка хватило лишь на 50 минут поддержания заряда в таком режиме. Энергозатратный ноутбук лучше выключать в процессе подпитки, чтобы зарядить его в пассивном режиме и сэкономить энергию.

Возможность удобной переноски и зарядки четырех гаджетов одновременно Фото: Anker

Среди других потенциальных минусов — литий-ионная химия. Такой тип аккумулятора не будет столь же долговечным, как зарядная станция похожей емкости с АКБ LiFePO4. Однако в целом это надежное и доступное решение для автономного питания мобильной техники.

Цена Anker 25000 mAh 165W PD в Украине составляет 3 899 грн.

