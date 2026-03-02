Хорошая зарядная станция за небольшие деньги: какую модель советуют эксперты (фото)

В условиях отключений света не всем нужны дорогие электростанции на несколько киловатт. Для базовой техники оптимальным выбором становятся компактные модели до 600 Вт. Allpowers R600 — популярный вариант бюджетного сегмента.

Фокус собрал ключевые характеристики устройства, отзывы пользователей и тесты экспертов The Gadgeteer.

Оснащение и возможности

Станция использует литий-железо-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы емкостью 299 Вт·ч (около 25000 мАч). Использование этого типа батарей гарантирует высокую безопасность и долговечность: производитель заявляет ресурс в 3500 циклов до падения емкости до 80%, что эквивалентно примерно 10 годам ежедневной эксплуатации.

Несмотря на скромные габариты (вес 8 кг) и невысокую емкость, инвертор станции выдает честные 600 Вт рабочей мощности (с пиковым скачком до 1200 Вт). На фронтальной панели расположены две полноценные розетки 220 В, два порта USB-C с мощностью 100 Вт каждый (подходят для питания ноутбуков), два порта USB-A (18 Вт) и гнездо прикуривателя. Также на верхней панели предусмотрена площадка для беспроводной зарядки смартфонов (до 15 Вт), а на корпусе есть яркий LED-фонарь.

Немалым преимуществом для украинских реалий стала скорость зарядки. При подключении к розетке устройство способно восстановить заряд от 0 до 100% всего за 1 час. При этом станция поддерживает зарядку от солнечных панелей или автомобильного прикуривателя.

Зарядная станция Allpowers R600 Фото: rozetka.com.ua

Мнение экспертов и отзывы владельцев

Обозреватели считают, что главный плюс станции заключается в балансе цены и функциональности. 100-ваттные портов Type-C заряжают технику быстрее многих сетевых адаптеров. К минусам конструкции относят отсутствие защитных заглушек на USB-портах (в отличие от розеток 220 В) и тот факт, что для начала зарядки любого гаджета станцию нужно сначала принудительно включить кнопкой.

Пользователи в Украине высоко оценивают Allpowers R600 (средний балл на маркетплейсах стремится к 5 из 5), однако выделяют ряд нюансов:

Реальная автономность: Емкости 299 Вт·ч хватает примерно на 2–2,5 часа работы стандартного газового котла. Игровой ноутбук станция питает до 4 часов, а связка из телевизора и роутера проработает около 5–6 часов.

В отзывах отмечают, что встроенные кулеры охлаждения работают довольно тихо, а пластик корпуса не имеет неприятного химического запаха даже при сильном нагреве. В целом Allpowers R600 отлично подходит для роутеров, ноутбуков, освещения и котлов, в работе нареканий не вызывает и радует доступной стоимостью.

Цена Allpowers R600 в Украине стартует от 9 590 грн.

Ранее мы сообщали про мощную зарядную станцию для всего дома. Для обеспечения резервным питанием крупной бытовой техники и целых квартир требуются зарядные станции высокой мощности. Anker SOLIX F2000 — модель, доказавшая свою надежность в условиях блэкаутов.