Хороша зарядна станція за невеликі гроші: яку модель радять експерти (фото)

В умовах відключень світла не всім потрібні дорогі електростанції на кілька кіловатів. Для базової техніки оптимальним вибором стають компактні моделі до 600 Вт. Allpowers R600 — популярний варіант бюджетного сегмента.

Фокус зібрав ключові характеристики пристрою, відгуки користувачів і тести експертів The Gadgeteer.

Оснащення та можливості

Станція використовує літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) акумулятори ємністю 299 Вт-год (близько 25000 мАг). Використання цього типу батарей гарантує високу безпеку і довговічність: виробник заявляє ресурс у 3500 циклів до падіння ємності до 80%, що еквівалентно приблизно 10 рокам щоденної експлуатації.

Незважаючи на скромні габарити (вага 8 кг) і невисоку ємність, інвертор станції видає чесні 600 Вт робочої потужності (з піковим стрибком до 1200 Вт). На фронтальній панелі розташовані дві повноцінні розетки 220 В, два порти USB-C з потужністю 100 Вт кожен (підходять для живлення ноутбуків), два порти USB-A (18 Вт) і гніздо прикурювача. Також на верхній панелі передбачено майданчик для бездротової зарядки смартфонів (до 15 Вт), а на корпусі є яскравий LED-ліхтар.

Відео дня

Чималою перевагою для українських реалій стала швидкість зарядки. При підключенні до розетки пристрій здатний відновити заряд від 0 до 100% всього за 1 годину. При цьому станція підтримує зарядку від сонячних панелей або автомобільного прикурювача.

Зарядна станція Allpowers R600 Фото: rozetka.com.ua

Думка експертів та відгуки власників

Оглядачі вважають, що головний плюс станції полягає в балансі ціни та функціональності. 100-ватні порти Type-C заряджають техніку швидше за багато мережевих адаптерів. До мінусів конструкції відносять відсутність захисних заглушок на USB-портах (на відміну від розеток 220 В) і той факт, що для початку зарядки будь-якого гаджета станцію потрібно спочатку примусово увімкнути кнопкою.

Користувачі в Україні високо оцінюють Allpowers R600 (середній бал на маркетплейсах прямує до 5 з 5), однак виділяють низку нюансів:

Реальна автономність: Ємності 299 Вт-год вистачає приблизно на 2-2,5 години роботи стандартного газового котла. Ігровий ноутбук станція живить до 4 годин, а зв'язка з телевізора і роутера пропрацює близько 5-6 годин.

Ємності 299 Вт-год вистачає приблизно на 2-2,5 години роботи стандартного газового котла. Ігровий ноутбук станція живить до 4 годин, а зв'язка з телевізора і роутера пропрацює близько 5-6 годин. Поведінка під час стрибків напруги: Багато власників стикаються з помилками "E2" або "E209" на дисплеї на початку заряджання від мережі (особливо відразу після ввімкнення світла). Як з'ясувалося, це не брак, а спрацьовування вбудованого захисту від нестабільної напруги в розетці. Коли напруга в мережі стабілізується, станція починає заряджатися в штатному режимі.

Багато власників стикаються з помилками "E2" або "E209" на дисплеї на початку заряджання від мережі (особливо відразу після ввімкнення світла). Як з'ясувалося, це не брак, а спрацьовування вбудованого захисту від нестабільної напруги в розетці. Коли напруга в мережі стабілізується, станція починає заряджатися в штатному режимі. Керування та застосунок: Станція оснащена модулем Bluetooth для керування через смартфон. Користувачі можуть віддалено вмикати/вимикати порти, проте деякі власники скаржаться на нестабільне з'єднання з телефоном.

У відгуках відзначають, що вбудовані кулери охолодження працюють досить тихо, а пластик корпусу не має неприємного хімічного запаху навіть за сильного нагрівання. Загалом Allpowers R600 відмінно підходить для роутерів, ноутбуків, освітлення і котлів, у роботі нарікань не викликає і радує доступною вартістю.

Ціна Allpowers R600 в Україні стартує від 9 590 грн.

Раніше ми повідомляли про потужну зарядну станцію для всього будинку. Для забезпечення резервним живленням великої побутової техніки і цілих квартир потрібні зарядні станції високої потужності. Anker SOLIX F2000 — модель, яка довела свою надійність в умовах блекаутів.