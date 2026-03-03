Потужний і зручний повербанк для ноутбука: яка модель не підведе в блекаут (фото)

Стабільну роботу лептопа під час відключень світла легко забезпечити правильним зовнішнім акумулятором. Є надійна модель від Anker, що задовольняє всім вимогам для цих цілей.

Фокус проаналізував характеристики та відгуки про модель Anker 25000 mAh 165W PD, популярну на українському ринку. Розповідаємо, як аксесуар справляється із заявленими завданнями за результатами тестування користувачів.

Специфікації та особливості

Модель Anker (A1695H11) позиціонується як преміальне рішення з літій-іонним акумулятором ємністю 25000 мАг (близько 90 Вт-год). Пристрій здатний видавати сумарну потужність до 165 Вт і підтримує практично всі головні протоколи швидкої зарядки, включаючи Power Delivery 3.0, Quick Charge (від 2.0 до 4.0+), PPS і SCP.

Корисна опція — наявність двох вбудованих 70-сантиметрових кабелів Type-C (кожен передає до 100 Вт). Один кабель повністю ховається в корпус, а другий формує міцну петлю-ремінець для перенесення. Також на корпусі передбачені роз'єми: один USB-C (вхід/вихід до 100 Вт) і один USB-A (вихід до 33 Вт). Таким чином, повербанк може одночасно заряджати до чотирьох пристроїв.

За безпеку компонентів відповідає інтелектуальна система ActiveShield 2.0, яка безперервно відстежує температуру батареї, захищаючи її від перегріву, перезарядки і коротких замикань. Корисна інформація (включно з вхідною і вихідною потужністю в реальному часі, а також прогноз часу заряду) виводиться на вбудований цифровий дисплей. При використанні потужного мережевого адаптера на 100 Вт сам повербанк заряджається з 0 до 100% приблизно за півтори години. Вага пристрою становить майже 600 грам при габаритах 157 x 54 x 49 мм.

Час зарядки популярних гаджетів від Anker 25000 mAh 165W PD Фото: Anker

Що кажуть покупці

На українських маркетплейсах (Rozetka) модель збирає максимальні оцінки. Користувачі хвалять якість збірки, матеріали корпусу та інформативність дисплея, який залишається активним протягом усього процесу зарядки.

Головні плюси, які виділяють власники:

Наявність вбудованих кабелів: це позбавляє від необхідності носити з собою купу зайвих дротів — досить просто кинути "банку" в рюкзак (в комплекті також йде зручний захисний мішечок).

це позбавляє від необхідності носити з собою купу зайвих дротів — досить просто кинути "банку" в рюкзак (в комплекті також йде зручний захисний мішечок). Наскрізна зарядка: повербанк підтримує функцію наскрізного живлення, що дає змогу використовувати його як міні-ДБЖ (пристрій безперебійного живлення) для роутерів або смартфонів.

повербанк підтримує функцію наскрізного живлення, що дає змогу використовувати його як міні-ДБЖ (пристрій безперебійного живлення) для роутерів або смартфонів. Чесна ємність і потужність: гаджет без проблем заряджає потужні ультрабуки та смартфони.

З нюансів: у відгуках звертають увагу на специфіку роботи з потужними ігровими ноутбуками. За одночасної активної експлуатації лептопа заряд може швидко витрачатися: в одного з користувачів ємності повербанка вистачило лише на 50 хвилин підтримки заряду в такому режимі. Енерговитратний ноутбук краще вимикати в процесі підживлення, щоб зарядити його в пасивному режимі і заощадити енергію.

Можливість зручного перенесення та заряджання чотирьох гаджетів одночасно Фото: Anker

Серед інших потенційних мінусів — літій-іонна хімія. Такий тип акумулятора не буде настільки ж довговічним, як зарядна станція схожої ємності з АКБ LiFePO4. Однак загалом це надійне і доступне рішення для автономного живлення мобільної техніки.

Ціна Anker 25000 mAh 165W PD в Україні становить 3 899 грн.

