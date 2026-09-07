Топ 5 нових зарядних станцій від Bluetti, EcoFlow та Anker 2026 року: чим здивували бренди (фото)

У огляді представлено найновіші моделі портативних зарядних пристроїв, які підходять для використання у квартирах, офісах та на підприємствах.

З вересня 2026 року спостерігається оновлення лінійок зарядних станцій, і це не випадково. Справа в тому, що компанії-виробники беруть участь у виставці електроніки IFA 2026. Фокус розповість про новинки, які вже представлені в Європі.

Нові зарядні станції 2026 року

Bluetti Pioneer 5000 E-Generator Фото: Bluetti

Bluetti Pioneer 5000 E-Generator. Це електричний генератор потужністю 5 кВт (пікова потужність сягає 18 кВт) та ємністю 5120 Вт·год. Він позиціонується як тиха та екологічно чиста альтернатива бензиновим генераторам для будівельних майданчиків та невеликих підприємств. Заряджається від 5% до 80% всього за одну годину, пише energy-storage.news.

EcoFlow RIVER Gen4 Фото: EcoFlow

EcoFlow RIVER Gen4. Компанія представила четверте покоління компактних станцій, які підходять для використання у квартирі. Моделі стали легшими, підтримують 140-ватну двонаправлену зарядку через USB-C та мають функцію миттєвого перемикання ДБЖ (UPS) зі швидкістю менше 10 мілісекунд. Станція відновлює 80% заряду за рекордні 42 хв., повідомляє channelnews.com.au.

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Anker SOLIX C1000 Gen 2 Фото: Anker

Anker SOLIX C1000 Gen 2 — це друге покоління зарядних пристроїв середнього цінового сегмента, йдеться у матеріалі видання outdoorgearlab.com. Вона оснащена батареєю LiFePO4 ємністю 1024 Вт·год і видає постійну потужність у 2000 Вт. До комплекту входить надшвидка зарядка HyperFlash.

Bluetti Elite 100 mini Фото: Bluetti

Серія Bluetti Elite mini. Бренд порадував трьома новими зарядними станціями ємністю від 288 Вт·год до 2009 Вт·год для використання в квартирах та офісах. У вересні вже надійшла у продаж модель із цієї серії — Elite 100 Mini на 1004 Вт·год.

Anker SOLIX C300 DC Фото: androidpolice.com

Anker SOLIX C300 DC. Ця модель не оснащена важкими інверторами змінного струму (AC), але зате має високошвидкісні DC-порти (у тому числі два USB-C по 140 Вт). Це дозволило розробникам суттєво зменшити вагу та габарити пристрою, зберігши при цьому високу ємність для заряджання ноутбуків і гаджетів. Тому вона підходить для використання в квартирах та офісах.

Раніше повідомлялося, що компанія Anker випустила зарядну станцію середньої цінової категорії. Її вже можна придбати в Європі. Раніше ця зарядна станція була доступна лише у США.