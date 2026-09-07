5 смартфонов, которые лучше Pixel 11 по мощности: Motorola, Samsung, OnePlus, ZTE (фото)

Компания Google недавно выпустила Pixel 11, оснащенный чипсетом Tensor и подорожавший по сравнению с предшественником, однако существуют и другие Android-смартфоны, превосходящие его по производительности.

Семилетний период поддержки выглядит впечатляюще, однако нельзя сказать наверняка, сможет ли новый смартфон Google сохранить актуальность так же долго, как Galaxy S26. Установленные в этом устройстве чипы Snapdragon премиум-класса могут обеспечить больший запас производительности для будущих функций Android и возможностей искусственного интеллекта по сравнению с процессором Tensor G6 в Pixel 11, пишет bgr.com.

Samsung Galaxy S25

Смартфоны Samsung Galaxy S25 Фото: androidauthority.com

Выпущенный в январе 2025 года, Galaxy S25 является достойной альтернативой Pixel 11. Как и Google, Samsung предоставляет 7-летнюю гарантию программной поддержки для своих флагманов (обновления Android и патчи безопасности), в число которых входят модели Galaxy S25 и Galaxy S26. При этом 3-нанометровый чип Snapdragon 8 Elite в Galaxy S25 обеспечивает значительно более высокую производительность по сравнению с Tensor G6. В тестах Geekbench 6 смартфон Samsung набирает 3037 баллов (в одноядерном режиме) и 9669 баллов (в многоядерном), тогда как показатели Pixel 11 составляют 2575 и 6027 баллов соответственно.

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Разрыв в графической производительности еще более существенен — этот аспект важен для покупателей Android-смартфонов, увлекающихся мобильными играми. В тесте 3DMark Wild Life Extreme (WLE) от UL модель Pixel 11 набирает в среднем 3353 балла, в то время как результат Galaxy S25 составляет 5959 баллов (по данным PhoneArena). Galaxy S25, который сейчас можно приобрести примерно за 700 долларов, гораздо лучше справляется с высокими нагрузками, включая игры. Даже значительно более дорогой Pixel 11 Pro XL набирает лишь 3462 балла в тесте графики 3DMark от PhoneArena.

Среди других примечательных характеристик Galaxy S25: 6,2-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит, 12 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Система камер включает три модуля: 50-мегапиксельный (широкоугольный), 12-мегапиксельный (сверхширокоугольный) и 10-мегапиксельный (телеобъектив).

Pixel 11 стоимостью 899 долларов оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления 60–120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, а также 12 ГБ оперативной памяти, накопителем на 256 ГБ и аккумулятором емкостью 4985 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт. Система камер включает три объектива: 48-мегапиксельный (широкоугольный), 13-мегапиксельный (сверхширокоугольный) и 10,8-мегапиксельный (телеобъектив).

Motorola Razr Ultra (2025)

Телефон Motorola Razr Ultra (2025) Фото: Скриншот

Выпущенный в апреле 2025 года Motorola Razr Ultra (2025), оснащен тем же чипом Snapdragon 8 Elite, что и Galaxy S25. Это означает, что складное устройство демонстрирует производительность, сопоставимую с флагманом 2025 года: в тестах Geekbench 6 оно набирает 2796 и 8823 балла. В рейтинге 3DMark WLE от PhoneArena модель Razr Ultra достигает показателя 5910 баллов. В своем обзоре, опубликованном в мае 2025 года, издание Tom's Guide назвало Motorola Razr Ultra "самой мощной раскладушкой на сегодняшний день", сравнив ее с другими подобными устройствами на рынке, включая Motorola Razr Ultra (2024) и Galaxy Z Flip 6 (2024).

Хотя на старте продаж Motorola Razr Ultra (2025) стоил 1299 долларов, спустя год после выхода его можно приобрести примерно за 700 долларов. Этот телефон превосходит базовую версию Pixel 11 по мощности, а также по объему оперативной памяти (16 ГБ) и встроенной памяти (512 ГБ). Среди других характеристик: складной 7-дюймовый дисплей и дополнительный 4-дюймовый внешний экран. Оба экрана поддерживают частоту обновления 165 Гц и пиковую яркость 4500 нит. "Раскладушка" оснащена аккумулятором емкостью 4700 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт, а также двойной камерой на 50 Мп (с широкоугольным и сверхширокоугольным модулями) на задней панели.

К сожалению, программная поддержка — не самая сильная сторона Motorola. Motorola Razr Ultra будет получать обновления ПО лишь в течение 3-х лет, притом что устройство выйдет на рынок с предустановленной ОС Android 15. Возможно, этого будет достаточно для пользователей, которые часто меняют телефоны.

ZTE Nubia Z80 Ultra

ZTE Nubia Z80 Ultra Фото: Android Police

ZTE Nubia Z80 Ultra — еще один флагман на базе Android, выпущенный в 2025 году и превосходящий Pixel 11 по производительности. Кроме того, этот смартфон доступнее: цена версии с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти начинается от 799 долларов (без учета скидок). Модель с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит от 649 долларов.

Флагман ZTE оснащен 6,85-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Смартфон также получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7200 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт (как проводной, так и беспроводной). Система основных камер включает два 50-мегапиксельных сенсора (широкоугольный и сверхширокоугольный) и 64-мегапиксельный телеобъектив. На передней панели расположена подэкранная камера — уникальное конструктивное решение, не встречающееся у других смартфонов из этого списка. Nubia Z80 Ultra вышел с предустановленной ОС Android 16 в конце октября 2025 года, однако устройство, вероятно, получит лишь одно крупное обновление системы. Это означает, что смартфон обновится до Android 17, хотя компания Nubia продолжит поддерживать модель Z80 Ultra в течение 3-х лет. Это значительно менее выгодные условия программной поддержки по сравнению со смартфонами Pixel, начиная с модели Pixel 8 (включая Pixel 11).

В тестах Geekbench 6 модель Nubia Z80 Ultra набирает 3487 и 10 550 баллов благодаря флагманскому процессору Snapdragon 8 Elite Gen 5, который также используется в других смартфонах из этого списка, таких как OnePlus 15 и Galaxy S26. В графическом тесте 3DMark WLE от PhoneArena смартфон показал результат 6324 балла.

OnePlus 15

Смартфон OnePlus 15 Фото: Wired

OnePlus 15, возможно, станет отличной альтернативой Pixel 11, превосходящей его по производительности процессора и графического ускорителя. Смартфон вышел в конце октября 2025 года, а его стартовая цена составила 900 доллара за версию с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.

Аппарат оснащен чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, обеспечивающим производительность на уровне Nubia Z80 Ultra. В бенчмарке Geekbench 6 устройство набирает 3551 и 10 415 баллов, а в тесте 3DMark WLE (по данным PhoneArena) — до 5328 баллов. Несмотря на то что процессор и графика OnePlus 15 мощнее, чем у Pixel 11, этот смартфон имеет тот же недостаток, что и некоторые другие модели из списка: менее продолжительная программная поддержка. Впрочем, флагман OnePlus будет получать крупные обновления Android в течение четырех лет, что выгодно отличает его от моделей Motorola и Nubia.

Как и другие флагманы из этого списка, устройство выделяется не только высокой производительностью. Смартфон получил 6,78-дюймовый экран (с частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 3500 нит по результатам тестов PhoneArena), до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом до 1 ТБ. На задней панели расположена система из 3-х камер (три сенсора по 50 Мп), а внушительный кремний-углеродный аккумулятор (7300 мА·ч) произвел на нас сильное впечатление во время обзора OnePlus 15.

Samsung Galaxy S26

Смартфон Samsung Galaxy S26 Фото: Android Central

В своем анонсе Google сообщила, что все новые модели Pixel оснащены чипом Tensor G6 — самым быстрым и мощным процессором компании на сегодняшний день, призванным сделать работу устройств более интуитивно понятной, плавной и полезной. Однако, как бы впечатляюще ни звучали эти улучшения, общая производительность Pixel 11 меркнет на фоне стандартной модели Galaxy S26.

Флагман Samsung получил специальную версию процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, оптимизированную для устройств Galaxy. В тесте Geekbench 6 смартфон набирает до 3586 и 10 545 баллов, а согласно данным PhoneArena, результат в тесте 3DMark WLE достигает 6607 баллов. Остальные характеристики Galaxy S26 могут показаться знакомыми, поскольку устройство практически идентично своему предшественнику. Смартфон оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит, имеет 12 ГБ оперативной памяти, накопитель объемом до 512 ГБ и тройную камеру на задней панели (основная на 50 Мп, сверхширокоугольная на 12 Мп и телеобъектив на 10 Мп). Емкость аккумулятора увеличена по сравнению с Galaxy S25 и составляет 4300 мА·ч; поддерживается зарядка мощностью 25 Вт.

Как и на Galaxy S25, на это устройство распространяется 7-летняя гарантия Samsung на обновление ПО (включая как Android, так и патчи безопасности). С учетом всего вышесказанного, Galaxy S26 превосходит Pixel 11, а его цена стартует с отметки 800 долларов.

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