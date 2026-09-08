Новый процессор для самых недорогих смартфонов 2026 года: что нового в MediaTek Helio G99+

MediaTek анонсировала чип Helio G99+ для бюджетных 4G-смартфонов.

Это слегка улучшенная версия популярной платформы Helio G99 (6-нм техпроцесс TSMC, ядра Cortext A76 + A55), но с апгрейдом по части оперативной памяти, пишет Android Headlines.

Главное отличие — память LPDDR5X

Помимо устаревающего стандарта LPDDR4X, процессор теперь поддерживает быструю оперативку LPDDR5X со скоростью передачи данных до 5500 Мбит/с. Это увеличивает скорость запуска приложений и повышает отзывчивость системы при многозадачности.

Базовая архитектура чипа не изменилась:

Процессорные ядра: 2 ядра Cortex-A76 (2,2 ГГц) и 6 ядер Cortex-A55 (2,0 ГГц).

2 ядра Cortex-A76 (2,2 ГГц) и 6 ядер Cortex-A55 (2,0 ГГц). Графика: видеоускоритель Mali-G57 MC2.

видеоускоритель Mali-G57 MC2. Накопитель: флеш-память стандарта UFS 2.2.

Відео дня

За внедрение памяти LPDDR5X в связке с Helio G99+ отвечают производители самих гаджетов. Конечно, в условиях кризиса оснастить недорогой смартфон актуальным стандартом ОЗУ непросто, но технически такая возможность теперь есть.

MediaTek Helio G99+ - свежий чип для доступных смартфонов Фото: MediaTek

Дисплей и работа под нагрузкой

Чипсет рассчитан на экраны с разрешением до Full HD+ (2520×1080) и частотой обновления 120 Гц. Технология MediaTek Intelligent Display Synс динамически снижает частоту обновления экрана в статичных сценариях для экономии заряда. А механизм Intelligent Resource Management Engine помогает удерживать стабильную частоту кадров в играх при длительной нагрузке.

Камеры, мультимедиа и связь

Камеры: поддержка одного фотомодуля до 108 Мп или двух фронтальных сенсоров по 16 Мп.

поддержка одного фотомодуля до 108 Мп или двух фронтальных сенсоров по 16 Мп. Видео: воспроизведение роликов в кодеках H.264, H.265/HEVC и VP-9 в разрешении 2K при 30 к/с или Full HD при 60 к/с.

воспроизведение роликов в кодеках H.264, H.265/HEVC и VP-9 в разрешении 2K при 30 к/с или Full HD при 60 к/с. Связь: 4G-модем Cat-13 (4×4 MIMO, 256QAM, VoLTE), Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2.

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