Новый процессор для самых недорогих смартфонов 2026 года: что нового в MediaTek Helio G99+
MediaTek анонсировала чип Helio G99+ для бюджетных 4G-смартфонов.
Это слегка улучшенная версия популярной платформы Helio G99 (6-нм техпроцесс TSMC, ядра Cortext A76 + A55), но с апгрейдом по части оперативной памяти, пишет Android Headlines.
Главное отличие — память LPDDR5X
Помимо устаревающего стандарта LPDDR4X, процессор теперь поддерживает быструю оперативку LPDDR5X со скоростью передачи данных до 5500 Мбит/с. Это увеличивает скорость запуска приложений и повышает отзывчивость системы при многозадачности.
Базовая архитектура чипа не изменилась:
- Процессорные ядра: 2 ядра Cortex-A76 (2,2 ГГц) и 6 ядер Cortex-A55 (2,0 ГГц).
- Графика: видеоускоритель Mali-G57 MC2.
- Накопитель: флеш-память стандарта UFS 2.2.
За внедрение памяти LPDDR5X в связке с Helio G99+ отвечают производители самих гаджетов. Конечно, в условиях кризиса оснастить недорогой смартфон актуальным стандартом ОЗУ непросто, но технически такая возможность теперь есть.
Дисплей и работа под нагрузкой
Чипсет рассчитан на экраны с разрешением до Full HD+ (2520×1080) и частотой обновления 120 Гц. Технология MediaTek Intelligent Display Synс динамически снижает частоту обновления экрана в статичных сценариях для экономии заряда. А механизм Intelligent Resource Management Engine помогает удерживать стабильную частоту кадров в играх при длительной нагрузке.
Камеры, мультимедиа и связь
- Камеры: поддержка одного фотомодуля до 108 Мп или двух фронтальных сенсоров по 16 Мп.
- Видео: воспроизведение роликов в кодеках H.264, H.265/HEVC и VP-9 в разрешении 2K при 30 к/с или Full HD при 60 к/с.
- Связь: 4G-модем Cat-13 (4×4 MIMO, 256QAM, VoLTE), Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2.
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