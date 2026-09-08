OnePlus 16 получит крупнейший аккумулятор в истории бренда: что известно (фото)

Смартфон OnePlus 16 оснастят емкой батареей на 9000 мАч. Это рекордный показатель для номерных флагманов компании. Как этого достигли?

Аппарат также получит процессор следующего поколения и дисплей с повышенной плавностью, пишет Gizmochina.

Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что в новом OnePlus 16 применят аккумуляторную технологию с повышенной плотностью энергии от OPPO с поддержкой низковольтного разряда. Ранее схожие АКБ ставили только в смартфоны среднего класса вроде OnePlus Turbo 6 или OnePlus Nord 6. Батарея OnePlus 16 также будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт — достойные показатели, которые позволят шустро восполнять энергию.

Ранее аккумулятор с похожей емкостью установили в OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Смартфон будет построен на базе будущего топового чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Частота обновления экрана составит 165 Гц в системе и программах, а в поддерживаемых играх панель теоретически сможет разгоняться до 185 Гц. Корпус телефона защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Также OnePlus 16 приписывают стереодинамики, вибромотор по оси X и прошивку ColorOS 17 на базе Android 17.

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Тыльная камера новинки включает в себя основной 200-мегапиксельный сенсор, перископический модуль на 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом и ультраширик на 50 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп и поддерживает автофокус. Презентация OnePlus 16 в Китае намечена на начало октября, а глобальный релиз, скорее всего, состоится ближе к 2027 году.

Ранее сообщалось про 5 смартфонов, которые лучше Pixel 11 по мощности. Компания Google недавно выпустила Pixel 11, оснащенный чипсетом Tensor и подорожавший по сравнению с предшественником, однако существуют и другие Android-смартфоны, превосходящие его по производительности.