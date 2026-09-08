Лучшие недорогие смартфоны, которые можно купить сейчас: топ-5 вариантов сентября 2026 года

Доступные телефоны хорошего качества осенью 2026 года предлагают бренды Samsung, Xiaomi, POCO и Motorola.

Фокус собрал пять актуальных смартфонов бюджетной категории от проверенных производителей. Обращаем ваше внимание как на последние новинки, так и на ранее вышедшие аппараты с хорошим соотношением цены и качества.

Samsung Galaxy A07s

Смартфон Samsung Galaxy A07s — это новая базовая модель в линейке Galaxy. A07s оснащен 6,7-дюймовым PLS LCD-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+ (1600x720). Корпус защищен от брызг и пыли по стандарту IP54, а на боковой грани расположен сканер отпечатков пальцев. Главной особенностью телефона стала программная поддержка: A07s работает под управлением ОС Android 16 с интерфейсом One UI и гарантированно получит до 6 крупных обновлений системы.

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Смартфон Samsung Galaxy A07s Фото: gsmarena.com

За производительность отвечает 6-нм процессор MediaTek Helio G99+. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает 25-ваттную проводную зарядку. Что касается камер, в наличии 50-мегапиксельный основной модуль и 8-мегапиксельная фронталка. В устройстве сохранен 3,5-мм разъем для наушников и предусмотрен слот для расширения памяти картой microSDXC.

Цена в Украине:

Samsung Galaxy A07s 4/128: 9699 грн

POCO M8 5G

Смартфон POCO M8 5G ориентирован на пользователей, которым важны качественный экран и физическая надежность. Телефон получил 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Дисплей использует высокочастотную ШИМ (3840 Гц) для снижения нагрузки на глаза и оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев. Корпус POCO M8 5G защищен от пыли и воды по стандартам IP65/IP66, а также выдерживает падения на твердую поверхность с высоты до 1,7 метра.

Смартфон POCO M8 5G Фото: gsmarena.com

Установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с неплохой производительностью для этой цены. Используется аккумулятор емкостью 5520 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и реверсивной проводной зарядки на 18 Вт. Основная 50-мегапиксельная камера умеет записывать видео в формате 4K при 30 к/с, а селфи-модуль имеет разрешение 20 Мп. За звук отвечают стереодинамики с Dolby Atmos, а операционной системой служит Android 15 с оболочкой HyperOS 2.

Цена в Украине:

POCO M8 5G 8/256GB: 11 999 грн

Motorola Moto G77

Смартфон Moto G77 привлекает внимание стильным дизайном и большим дисплеем с отличными параметрами. Гаджет снабжен задней панелью из экокожи и защищен от внешних воздействий по стандартам IP64 и MIL-STD-810H. Экран Moto G77 диагональю 6,78 дюйма выполнен по технологии AMOLED с разрешением 2772x1272 пикселей (1.5K), 10-битной глубиной цвета, поддержкой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, а сверху прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 7i.

Cмартфон Motorola Moto G77 Фото: notebookcheck.com

Поскольку главный хайлайт телефона — дисплей, на железе несколько сэкономили. Процессор здесь довольно базовый — MediaTek Dimensity 6400, но для повседневных задач его хватит. Фотовозможности Moto G77 представлены 108-мегапиксельной основной камерой с системой оптической стабилизации (OIS) и 8-Мп сверхширокоугольным модулем, тогда как селфи-камера получила разрешение 32 Мп. Батарея емкостью 5200 мАч заряжается от 30-ваттного адаптера. В оснащение Moto G77 входят стереодинамики с Dolby Atmos, сканер отпечатков в кнопке питания и поддержка карт eSIM.

Цена в Украине:

Moto G77 8/256: 11 999 грн

Xiaomi REDMI Note 15 Pro

Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro тоже интересен с точки зрения мультимедийных задач. Аппарат оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Корпус телефона защищен от пыли и брызг по стандарту IP65, а сканер отпечатков пальцев встроен под экран. Громкие стереодинамики с технологией Dolby Atmos тоже присутствуют.

Смартфон Redmi Note 15 Pro 4G Фото: gsmarena.com

За быстродействие REDMI Note 15 Pro отвечает чипсет MediaTek Helio G200 Ultra. По спецификациям процессор недалеко ушел от Helio G99, поэтому производительность, увы, лишь начального уровня. А вот главным достоинством смартфона стала 200-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией (OIS), дополненная сверхшириком на 8 Мп. Автономность обеспечивает емкий аккумулятор на 6500 мАч с 45-ваттной быстрой зарядкой. Модель работает под управлением Android 15 с интерфейсом HyperOS 2 (обновления до актуальных версий еще приходят) и укомплектована ИК-портом.

Цена в Украине:

Xiaomi REDMI Note 15 Pro 8/256GB: 12 999 грн

Xiaomi REDMI Note 17 5G

Смартфон Xiaomi REDMI Note 17 5G — это новинка, впечатляющая прежде всего сверхъемкой АКБ. Смартфон оборудован большим 6,99-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 7i. Главное преимущество — кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7700 мАч, самый емкий среди телефонов этой подборки. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт и обратная зарядка на 22,5 Вт.

Смартфон Xiaomi REDMI Note 17 5G Фото: allo.ua

Процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 хотя формально и новее вышеперечисленных аналогов, внутри предлагает знакомый набор ядер. Словом, телефон будет работать нормально, но не стоит рассчитывать на высокие показатели в тяжелых играх. Набор камер содержит 50-мегапиксельный основной сенсор и 16-Мп фронтальную камеру.

Корпус REDMI Note 17 5G имеет степень защиты IP65, а в дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев. Телефон работает на базе ОС Android 16 с оболочкой HyperOS 3 и имеет инфракрасный порт для управления бытовой техникой.

Цена в Украине:

Xiaomi REDMI Note 17 5G 6/128GB: 12 999 грн

Ранее сообщалось про будущий недорогой смартфон с батареей на 7500 мАч. POCO C95 Pro готовится к выходу.