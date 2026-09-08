Лучшие недорогие смартфоны, которые можно купить сейчас: топ-5 вариантов сентября 2026 года
Доступные телефоны хорошего качества осенью 2026 года предлагают бренды Samsung, Xiaomi, POCO и Motorola.
Фокус собрал пять актуальных смартфонов бюджетной категории от проверенных производителей. Обращаем ваше внимание как на последние новинки, так и на ранее вышедшие аппараты с хорошим соотношением цены и качества.
Samsung Galaxy A07s
Смартфон Samsung Galaxy A07s — это новая базовая модель в линейке Galaxy. A07s оснащен 6,7-дюймовым PLS LCD-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+ (1600x720). Корпус защищен от брызг и пыли по стандарту IP54, а на боковой грани расположен сканер отпечатков пальцев. Главной особенностью телефона стала программная поддержка: A07s работает под управлением ОС Android 16 с интерфейсом One UI и гарантированно получит до 6 крупных обновлений системы.
За производительность отвечает 6-нм процессор MediaTek Helio G99+. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает 25-ваттную проводную зарядку. Что касается камер, в наличии 50-мегапиксельный основной модуль и 8-мегапиксельная фронталка. В устройстве сохранен 3,5-мм разъем для наушников и предусмотрен слот для расширения памяти картой microSDXC.
Цена в Украине:
- Samsung Galaxy A07s 4/128: 9699 грн
POCO M8 5G
Смартфон POCO M8 5G ориентирован на пользователей, которым важны качественный экран и физическая надежность. Телефон получил 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит. Дисплей использует высокочастотную ШИМ (3840 Гц) для снижения нагрузки на глаза и оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев. Корпус POCO M8 5G защищен от пыли и воды по стандартам IP65/IP66, а также выдерживает падения на твердую поверхность с высоты до 1,7 метра.
Установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с неплохой производительностью для этой цены. Используется аккумулятор емкостью 5520 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и реверсивной проводной зарядки на 18 Вт. Основная 50-мегапиксельная камера умеет записывать видео в формате 4K при 30 к/с, а селфи-модуль имеет разрешение 20 Мп. За звук отвечают стереодинамики с Dolby Atmos, а операционной системой служит Android 15 с оболочкой HyperOS 2.
Цена в Украине:
- POCO M8 5G 8/256GB: 11 999 грн
Motorola Moto G77
Смартфон Moto G77 привлекает внимание стильным дизайном и большим дисплеем с отличными параметрами. Гаджет снабжен задней панелью из экокожи и защищен от внешних воздействий по стандартам IP64 и MIL-STD-810H. Экран Moto G77 диагональю 6,78 дюйма выполнен по технологии AMOLED с разрешением 2772x1272 пикселей (1.5K), 10-битной глубиной цвета, поддержкой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, а сверху прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 7i.
Поскольку главный хайлайт телефона — дисплей, на железе несколько сэкономили. Процессор здесь довольно базовый — MediaTek Dimensity 6400, но для повседневных задач его хватит. Фотовозможности Moto G77 представлены 108-мегапиксельной основной камерой с системой оптической стабилизации (OIS) и 8-Мп сверхширокоугольным модулем, тогда как селфи-камера получила разрешение 32 Мп. Батарея емкостью 5200 мАч заряжается от 30-ваттного адаптера. В оснащение Moto G77 входят стереодинамики с Dolby Atmos, сканер отпечатков в кнопке питания и поддержка карт eSIM.
Цена в Украине:
- Moto G77 8/256: 11 999 грн
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 Pro тоже интересен с точки зрения мультимедийных задач. Аппарат оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Корпус телефона защищен от пыли и брызг по стандарту IP65, а сканер отпечатков пальцев встроен под экран. Громкие стереодинамики с технологией Dolby Atmos тоже присутствуют.
За быстродействие REDMI Note 15 Pro отвечает чипсет MediaTek Helio G200 Ultra. По спецификациям процессор недалеко ушел от Helio G99, поэтому производительность, увы, лишь начального уровня. А вот главным достоинством смартфона стала 200-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией (OIS), дополненная сверхшириком на 8 Мп. Автономность обеспечивает емкий аккумулятор на 6500 мАч с 45-ваттной быстрой зарядкой. Модель работает под управлением Android 15 с интерфейсом HyperOS 2 (обновления до актуальных версий еще приходят) и укомплектована ИК-портом.
Цена в Украине:
- Xiaomi REDMI Note 15 Pro 8/256GB: 12 999 грн
Xiaomi REDMI Note 17 5G
Смартфон Xiaomi REDMI Note 17 5G — это новинка, впечатляющая прежде всего сверхъемкой АКБ. Смартфон оборудован большим 6,99-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 7i. Главное преимущество — кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7700 мАч, самый емкий среди телефонов этой подборки. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт и обратная зарядка на 22,5 Вт.
Процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 хотя формально и новее вышеперечисленных аналогов, внутри предлагает знакомый набор ядер. Словом, телефон будет работать нормально, но не стоит рассчитывать на высокие показатели в тяжелых играх. Набор камер содержит 50-мегапиксельный основной сенсор и 16-Мп фронтальную камеру.
Корпус REDMI Note 17 5G имеет степень защиты IP65, а в дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев. Телефон работает на базе ОС Android 16 с оболочкой HyperOS 3 и имеет инфракрасный порт для управления бытовой техникой.
Цена в Украине:
- Xiaomi REDMI Note 17 5G 6/128GB: 12 999 грн
Ранее сообщалось про будущий недорогой смартфон с батареей на 7500 мАч. POCO C95 Pro готовится к выходу.