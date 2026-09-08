Недорогой смартфон с батареей на 7500 мАч: цены и параметры Poco C95 Pro раскрыты до анонса (фото)
Компания Poco, судя по всему, готовится представить новый бюджетный смартфон C95 Pro с мощным аккумулятором и качественным дисплеем.
Poco C95 Pro уже появился на сайте магазина в Узбекистане. Таким образом, его дизайн, характеристики и цена стали известны еще до официальной презентации.
Новый смартфон Poco оснащен 6,9-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он работает на базе чипсета MediaTek Helio G91 Ultra в сочетании с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.
Poco C95 Pro отличается аккумулятором емкостью 7500 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 45 Вт. Телефон также оснащен 50-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.
Смартфон работает под управлением HyperOS 3 на базе Android 16 и предлагается в трех цветах: черном, синем и зеленом. Он поддерживает NFC, Wi-Fi, Bluetooth, разблокировку по лицу и две SIM-карты, оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, а также имеет степень защиты IP64.
Опубликованные характеристики позволяют предположить, что Poco C95 Pro является ребрендинговой версией Redmi 17 4G.
Цена Poco C95 Pro:
- 6 ГБ + 128 ГБ — примерно 250 долларов.
- 8 ГБ + 256 ГБ — примерно 290 долларов.
Напомним, что компания Tecno представила на выставке IFA 2026 новый смартфон среднего класса Camon Slim 5G.
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