Недорогой смартфон с батареей на 7500 мАч: цены и параметры Poco C95 Pro раскрыты до анонса (фото)

Компания Poco, судя по всему, готовится представить новый бюджетный смартфон C95 Pro с мощным аккумулятором и качественным дисплеем.

Poco C95 Pro уже появился на сайте магазина в Узбекистане. Таким образом, его дизайн, характеристики и цена стали известны еще до официальной презентации.

Новый смартфон Poco оснащен 6,9-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он работает на базе чипсета MediaTek Helio G91 Ultra в сочетании с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

Цвета Poco C95 Pro Цвета Poco C95 Pro Цвета Poco C95 Pro

Poco C95 Pro отличается аккумулятором емкостью 7500 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 45 Вт. Телефон также оснащен 50-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

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Смартфон работает под управлением HyperOS 3 на базе Android 16 и предлагается в трех цветах: черном, синем и зеленом. Он поддерживает NFC, Wi-Fi, Bluetooth, разблокировку по лицу и две SIM-карты, оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, а также имеет степень защиты IP64.

Опубликованные характеристики позволяют предположить, что Poco C95 Pro является ребрендинговой версией Redmi 17 4G.

Цена Poco C95 Pro:

6 ГБ + 128 ГБ — примерно 250 долларов.

8 ГБ + 256 ГБ — примерно 290 долларов.

Напомним, что компания Tecno представила на выставке IFA 2026 новый смартфон среднего класса Camon Slim 5G.

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