5 лучших релизов смартфонов в сентябре 2026 года: новинки Apple, Xiaomi, Oppo и др. (фото)

Сентябрь традиционно ассоциируется с выходом нового iPhone, однако ряд брендов Android также готовятся представить свои флагманские смартфоны.

Ожидается, что в сентябре 2026 года будет выпущено более 20 новых смартфонов, однако портал Gizmochina выбрал 5 лучших новинок этого месяца.

iPhone 18 Pro и iPhone Ultra

iPhone 18 Pro Фото: Foundry

Apple представит iPhone 18 Pro и 18 Pro Max 9 сентября. Базовой модели iPhone 18 не будет, однако компания может выпустить свой первый складной смартфон под названием iPhone Ultra.

Ожидается, что iPhone 18 Pro и 18 Pro Max будут оснащены новым чипом A20 Pro, изготовленным по 2-нм технологическому процессу TSMC, и собственным модемом Apple C2 вместо модема Qualcomm. Смартфоны, вероятно, получат улучшенные камеры, а модель Pro Max может иметь аккумулятор большей емкости, чем у предшественника.

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iPhone Ultra может получить 7,3-дюймовый внутренний экран и 5,3-дюймовый внешний экран. По слухам, также ожидается сканер Touch ID, встроенный в кнопку питания, и отсутствие телеобъектива в двойной задней камере.

Oppo Find X10

Oppo Find X10 Pro Max

Серия Oppo Find X10, выпуск которой запланирован на сентябрь, включает стандартную модель Find X10, Find X10 Pro и Find X10 Pro Max. Также ожидается версия Ultra, но, по слухам, она выйдет в начале следующего года.

Основным преимуществом смартфонов Oppo Find X10 станут мощные камеры. Например, Find X10 Pro Max будет оснащен тремя 200-мегапиксельными сенсорами, тогда как Find X10 и Find X10 Pro могут использовать по два 200-мегапиксельных сенсора.

Версия Find X9 Pro, по всей видимости, будет оснащена чипом Dimensity 9600 и аккумулятором емкостью 8000 мАч, тогда как вариант Pro Max может иметь более мощный процессор Dimensity 9600 Pro и еще более емкий аккумулятор на 8500 мАч.

Vivo X500

Vivo X300 Pro Фото: Vivo

В сентябре выйдет линейка Vivo X500, состоящая из трех моделей: Vivo X500, X500 Pro и X500 Pro Max. Все три смартфона будут оснащены камерами с настройками Zeiss, а версии Pro и Pro Max будут использовать новые телеобъективы с улучшенным автофокусом и отслеживанием объекта.

Уже известно, что Vivo X500 Pro Max будет оснащен 200-мегапиксельным супертелеобъективом Zeiss APO с 4-кратным зумом в матрице, тогда как X500 Pro получит 64-мегапиксельный телеобъектив Zeiss APO с фокусным расстоянием 85 мм. Смартфоны поддерживают запись в формате 4K со скоростью до 240 кадров/с и запись в формате 4K HDR со скоростью 120 кадров/с.

iQOO 16

iQOO 16 Фото: Gizmochina

Будущий смартфон iQOO 16 в первую очередь ориентирован на производительность. Об этом свидетельствует флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Кроме того, в iQOO 16 заметно улучшена камера. Так, основной сенсор увеличился до 1,3 дюйма и получил большую диафрагму f/1,68, а фронтальная камера теперь может похвастаться разрешением 50 МП. Также ожидается более емкий аккумулятор емкостью около 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью более 100 Вт.

Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Fold

Xiaomi 18 Fold Фото: Fast Technology

Презентация Xiaomi 18 Fold запланирована на 7 сентября 2026 года. Этот складной смартфон будет работать на новейшем флагманском чипсете Xring O3 в сочетании с оперативной памятью LPDDR6 следующего поколения.

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Другие ожидаемые характеристики Xiaomi 18 Fold включают 7,6-дюймовый складной экран, аккумулятор емкостью 6000 мАч, проводную зарядку мощностью 67 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и основную камеру на 200 МП.

Позже в этом месяце выйдет Xiaomi 18 Pro с чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Он может быть оснащен 200-мегапиксельной основной камерой и поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Напомним, что компания Samsung выпустила бюджетный смартфон Galaxy A07s стоимостью до 10 000 грн.

Фокус также сообщал, что Motorola представила смартфон среднего класса Edge 70 Plus.