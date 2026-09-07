5 найкращих релізів смартфонів у вересні 2026 року: новинки Apple, Xiaomi, Oppo тощо (фото)

Вересень традиційно асоціюється з дебютом iPhone, проте низка брендів Android також готуються представити свої флагманські смартфони.

Очікується, що у вересні 2026 року буде випущено понад 20 нових смартфонів, проте портал Gizmochina обрав 5 найкращих релізів цього місяця.

iPhone 18 Pro та iPhone Ultra

iPhone 18 Pro Фото: Foundry

Apple представить iPhone 18 Pro та 18 Pro Max 9 вересня. Базового iPhone 18 не буде, проте компанія може випустити свій перший складаний смартфон під назвою iPhone Ultra.

Очікується, що iPhone 18 Pro та 18 Pro Max будуть оснащені новим чипом A20 Pro, виготовленим за 2-нм технологічним процесом TSMC, та власним модемом Apple C2 замість модему Qualcomm. Смартфони, ймовірно, отримають покращені камери, а модель Pro Max може мати акумулятор з більшою ємністю, ніж у попередника.

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iPhone Ultra може отримати 7,3-дюймовий внутрішній екран та 5,3-дюймовий зовнішній екран. Чутки також вказують на сканер Touch ID, вбудований у кнопку живлення, та відсутність телеоб'єктива в подвійній задній камері.

Oppo Find X10

Oppo Find X10 Pro Max

Серія Oppo Find X10, вихід якої запланований на вересень, включає стандартну модель Find X10, Find X10 Pro та Find X10 Pro Max. Також очікується варіант Ultra, але, за чутками, він вийде на початку наступного року.

Основною перевагою смартфонів Oppo Find X10 стануть потужні камери. Наприклад, Find X10 Pro Max матиме три 200-мегапіксельні сенсори, тоді як Find X10 та Find X10 Pro можуть використовувати по два 200-мегапіксельні сенсори.

Версія Find X9 Pro, схоже, буде оснащена чипом чипом Dimensity 9600 та акумулятором ємністю 8000 мАг, тоді як варіант Pro Max може мати потужніший процесор Dimensity 9600 Pro та ще більший акумулятор ємністю 8500 мАг.

Vivo X500

Vivo X300 Pro Фото: Vivo

У вересні вийде лінійка Vivo X500, яка складається з трьох моделей: Vivo X500, X500 Pro та X500 Pro Max. Всі три смартфони отримають камери з налаштуванням Zeiss, а варіанти Pro та Pro Max використовуватимуть нові телеоб'єктиви з покращеним автофокусом та відстеженням об'єкта.

Вже відомо, що Vivo X500 Pro Max матиме 200-мегапіксельний супертелеоб'єктив Zeiss APO з 4-кратним зумом у матриці, тоді як X500 Pro матиме 64-мегапіксельний телеоб'єктив Zeiss APO з фокусною відстанню 85 мм. Смартфони підтримують запис у форматі 4K зі швидкістю до 240 кадрів/с та запис у форматі 4K HDR зі швидкістю 120 кадрів/с.

iQOO 16

iQOO 16 Фото: Gizmochina

Майбутній смартфон iQOO 16 насамперед орієнтований на продуктивність. На це вказує флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Окрім того, iQOO 16 має помітні покращення камери. Так, основний сенсор збільшений до 1,3 дюйма та має більшу діафрагму f/1,68, а фронтальна камера тепер може похвалитися роздільною здатністю 50 МП. Також очікується більший акумулятор ємністю близько 7000 мАг з підтримкою швидшої зарядки потужністю понад 100 Вт.

Xiaomi 18 Pro та Xiaomi 18 Fold

Xiaomi 18 Fold Фото: Fast Technology

Презентація Xiaomi 18 Fold запланована на 7 вересня 2026 року. Цей складаний смартфон працюватиме на найновішому флагманському чипсеті Xring O3 у поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR6 наступного покоління.

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Інші очікувані характеристики Xiaomi 18 Fold включають 7,6-дюймовий складаний екран, акумулятор ємністю 6000 мАг, дротову зарядку потужністю 67 Вт, бездротову зарядку потужністю 50 Вт та основну камеру на 200 МП.

Пізніше цього місяця вийде Xiaomi 18 Pro з чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Він може запропонувати 200-мегапіксельну основну камеру та підтримку швидкої зарядки потужністю 100 Вт.

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