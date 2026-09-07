Новий смартфон Samsung до 10 000 грн: Galaxy A07s вже доступний в Україні (фото)

Компанія Samsung випустила бюджетний смартфон Galaxy A07s, який отримав деякі покращення порівняно з версією початкового рівня Galaxy A07.

Samsung Galaxy A07s вже з’явився великих українських мережах електроніки. Характеристики новинки розкрив портал GSMArena.

В основі Galaxy A07s лежить восьмиядерний 6-нм процесор MediaTek G99+. Він працює в поєднанні з до 6 ГБ оперативної пам'яті та до 128 ГБ пам'яті. Пам'ять можна розширити через слот для карт microSD.

Кольори Samsung Galaxy A07s Фото: gsmarena.com

Galaxy A07s отримав 6,7-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 90 Гц. Основна камера включає сенсори на 50 МП та 2 МП, тоді як фронтальна камера має роздільну здатність 8 МП.

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Акумулятор Galaxy A07s має ємність 5000 мАг та підтримує дротову швидку зарядку потужністю 25 Вт. Смартфон також має клас захисту IP54, бічний сканер відбитків пальців, 3,5-мм роз'єм для навушників, дводіапазонний Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.3 та порт USB Type-C.

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Galaxy A07s працює на базі Android OneUI 16 та отримуватиме 6 років оновлень операційної системи та патчів безпеки. Телефон доступний в чорному, зеленому та світло-фіолетовому кольорах.

Ціна Samsung Galaxy A07s в Україні — близько 9 699 грн.

Нагадаємо, інсайдер розкрив кольори та конфігурації пам'яті бюджетного смартфона Samsung Galaxy A18 4G.

Фокус також повідомляв, що в мережі з’явились результати тестів чипа, на якому працюватиме Samsung Galaxy S27.