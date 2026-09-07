Google Pixel 11 Pro XL проти iPhone 17 Pro Max: який флагман краще купити (фото)

iPhone 17 Pro Max та Google Pixel 11 Pro XL вважаються одними з найкращих флагманів 2026 року, проте між ними є кілька суттєвих відмінностей.

Щоб визначити кращий флагман для покупки у 2026 році, портал Gizmochina порівняв Google Pixel 11 Pro XL та Apple iPhone 17 Pro Max за низкою параметрів.

Дизайн

Google Pixel 11 Pro XL Фото: Google

Як Pixel 11 Pro XL, так і iPhone 17 Pro Max мають преміальну конструкцію зі скла та металу із захистом IP68. Смартфон Google використовує Gorilla Glass Victus 2 спереду та ззаду, тоді як iPhone має захист Ceramic Shield та алюмінієвий дизайн. Окрім того, Apple пропонує кращий захист від води.

Дисплей

iPhone 17 Pro Max отримав дисплей Super Retina XDR OLED з частотою оновлення 120 Гц, Dolby Vision та антибліковим покриттям. Pixel 11 Pro XL може похвалитися трохи яскравішим LTPO OLED-екраном з частотою оновлення 120 Гц.

Відео дня

Продуктивність

iPhone 17 Pro Max Фото: Wired

Pixel 11 Pro XL працює під управлінням Android 17 на процесорі Tensor G6 від Google та обіцяє до семи основних оновлень ОС. Він має більше сподобатися користувачам, які цінують функції штучного інтелекту від Google та гнучкість Android.

iPhone 17 Pro Max використовує чип Apple A19 Pro та працює під управлінням iOS 26. Апаратне забезпечення Apple традиційно має перевагу у продуктивності, вимогливих іграх та професійних робочих навантаженнях.

Акумулятор

Google Pixel 11 Pro XL Фото: Google

iPhone 17 Pro Max з батареєю ємністю до 5088 мАг підтримує швидку дротову зарядку, бездротову зарядку MagSafe/Qi2 25 Вт та зворотну дротову зарядку.

Важливо

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Pixel 11 Pro XL використовує більший акумулятор ємністю 5115 мАг, що підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт, магнітну бездротову зарядку Qi2.2 потужністю 25 Вт та обхідну зарядку. Загалом система заряджання Pixel виглядає більш універсальною.

Камера

iPhone 17 Pro Max Фото: Future

Pixel 11 Pro XL пропонує основну камеру на 50 МП, надширококутний об'єктив на 48 МП та телеоб'єктив з перископом на 48 МП з 5-кратним збільшенням, а також такі функції, як Best Take та Zoom Enhance. Спереду є 42-мегапіксельна надширококутна фронтальна камера з автофокусом.

iPhone отримав три камери на 48 МП, телеоб'єктив з 4-кратним збільшенням, сконер LiDAR, а також 18-мегапіксельну багатоформатну фронтальну камеру з розширеним зондуванням глибини та інтеграцією Face ID.

Вердикт

iPhone 17 Pro Max лідирує завдяки своїй продуктивності, можливостям професійної відеозйомки та відточеній екосистемі. Своєю чергою Однак Pixel 11 Pro XL пропонує яскравіший дисплей, більш універсальні камери, більший акумулятор та швидшу зарядку.

Ціна Google Pixel 11 Pro XL в Україні — від 64 999 грн.

Ціна iPhone 17 Pro Max в Україні — від від 56 099 грн.

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