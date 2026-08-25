Який флагман Android кращий: експерт порівняняв Vivo X300e та Xiaomi 17T Pro (фото)

Смартфони Vivo X300e та Xiaomi 17T Pro пропонують преміальний досвід користування, однак їхні сильні сторони дещо різняться.

Для тих, хто хоче купити флагман на Android у 2026 році, експерт порталу Gizmochina порівняв Xiaomi 17T Pro та Vivo X300e за низкою критеріїв.

Дизайн

Xiaomi 17T Pro Фото: trustedreviews.com

Vivo X300e отримав скляну передню та скляну задню панелі з алюмінієвою рамкою, що надає йому вишуканого вигляду. Корпус смартфона добре захищений від пилу та води за стандартом IP68/IP69.

Xiaomi 17T Pro використовує скло Gorilla Glass 7i з обох боків, має алюмінієву рамку та захист IP68. Загалом смартфон Xiaomi здається міцнішим, тоді як Vivo вирізняється більш елегантним дизайном.

Дисплей

Xiaomi 17T Pro та Vivo X300e оснащені AMOLED-дисплеями з частотою оновлення 144 Гц. Vivo пропонує 1B кольорів, підтримку HDR та вражаючу пікову яскравість 5000 ніт, тоді як Xiaomi може похвалитися підтримкою Dolby Vision, HDR10+, ШІМ-діммуванням 3840 Гц та піковою яскравістю 3500 ніт.

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Продуктивність

Vivo X300e Фото: Vivo

Vivo X300e використовує процесор Snapdragon 8 Gen 5 у поєднанні з до 12 ГБ оперативної пам'яті та сховищем UFS 4.1.

Важливо

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Xiaomi 17T Pro працює на чипсеті Dimensity 9500 та пропонує до 16 ГБ оперативної пам'яті з ємністю пам'яті до 1 ТБ.

Хоча обидва процесори орієнтовані на продуктивність флагманського рівня, телефон Xiaomi має перевагу для користувачів, яким потрібна максимальна гнучкість пам'яті та сховища.

Акумулятор

Vivo X300e може похвалитися більшим акумулятором ємністю 7200 мАг з дротовою зарядкою потужністю 90 Вт та зворотною дротовою зарядкою.

Xiaomi 17T Pro оснащений батареєю на 7000 мАг, але підтримує швидшу дротову зарядку потужністю 100 Вт, зарядку за схемою 100 Вт PPS, бездротову зарядку потужністю 50 Вт та зворотну дротову зарядку потужністю 22,5 Вт.

Камера

Система камер Xiaomi 17T Pro включає 50-мегапіксельний основний сенсор, 50-мегапіксельний 5-кратний перископічний телеоб'єктив, 12-мегапіксельну надширококутну камеру, та 32-мегапіксельну фронтальну камеру із записом у форматі 4K та підтримкою HDR10+. Більший оптичний зум та більший основний сенсор роблять смартфон Xiaomi кращим для детальної зйомки, особливо віддалених об'єктів.

Vivo X300e оснащений 50-мегапіксельною основною камерою з оптичною стабілізацією зображення, 50-мегапіксельним 3-кратним перископічним телеоб'єктивом та 8-мегапіксельною надширококутною камерою з автофокусом. Перевагою даної моделі є 50-мегапіксельна фронтальна камера з автофокусом, здатна записувати відео у форматі 4K.

Вердикт

Загалом Xiaomi 17T Pro виявився кращим варіантом для користувачів, які шукають смартфон з універсальною камерою, найкращими технологіями дисплея, швидкою зарядкою та пристойним обсягом пам'яті.

Своєю чергою Vivo X300e залишається чудовою альтернативою для тих, хто хоче отримати більшу ємність акумулятора та якіснішу фронтальну камеру за нижчою ціною.

Ціна Vivo X300e — близько 700 доларів (31 280 грн).

Ціна Xiaomi 17T Pro — близько 900 доларів (40 220 грн).

Нагадаємо, флагманський складаний смартфон Xiaomi 18 Fold анонсований з новим чипсетом Xring O3.

Фокус також повідомляв, що Vivo незабаром представить флагман X500 Pro Max з потужною камерою.