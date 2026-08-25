Vivo X500 Pro Max з потужною камерою вже близько: що показали тести на продуктивність

Компанія Vivo незабаром представить новий флагманський смартфон Vivo X500 Pro Max. Новинка вже з’явилась у базі даних Geekbench.

Витік про Vivo X500 Pro Max на Geekbench дає уявлення про процесор та продуктивність пристрою. Про це пише GSMArena.

Vivo X500 Pro Max помічений на Geekbench під номером V2610. Смартфон оснащений невипущеним процесором MediaTek з позначкою MT6995(ENG). За даними інсайдерів, це може бути Dimensity 9600 Pro.

Згаданий чипсет MediaTek має два ядра з тактовою частотою 4,55 ГГц, три ядра з частотою 4,35 ГГц та ще три з частотою 3,10 ГГц. Телефон працює під управлінням Android 17 та використовує 12 ГБ оперативної пам'яті.

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Що стосується продуктивності, Vivo X500 Pro Max з процесором MediaTek набрав 2574 бали в одноядерному тесті та 7756 балів у багатоядерному.

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Повні характеристики Vivo X500 Pro Max поки тримаються в секреті, проте компанія вже підтвердила, що смартфон оснащений спеціальним сенсором Sony Phantom 900 з підтримкою оптичної стабілізації зображення 3°.

Нагадаємо, Vivo офіційно підтвердила, що її серія флагманських смартфонів X500 буде запущена у вересні 2026 року.

Фокус також повідомляв, що Poco анонсувала глобальний запуск смартфонів Poco F9 Pro та Poco F9 Ultra.