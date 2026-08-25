Смартфони Poco F9 Pro та F9 Ultra офіційно анонсовані: розкрито ціни та кольори (фото)

Компанія Poco офіційно підтвердила глобальний запуск серії смартфонів F9, що включає моделі Poco F9 Pro та F9 Ultra.

Глобальна презентація флагманів Poco F9 Pro та Poco F9 Ultra запланована на 1 вересня 2026 року. Про це повідомив портал GSMArena.

Poco вже розкрила дизайн та кольори Poco F9 Pro та Poco F9 Ultra, підтвердивши, що смартфони є ребрендованими версіями Redmi K100 Pro та K100 Pro Max. Компанія продемонструвала F9 Ultra у відтінку Dark Cherry та F9 Pro у варіанті Aurora Green.

Poco F9 Pro Фото: Xiaomi

Характеристики Poco F9 Pro та Poco F9 Ultra ще офіційно не оголошені, однак попередні витоки вказують на те, що вони матимуть ідентичні параметри з Redmi K100 Pro та K100 Pro Max відповідно. Очікується, що єдиною відмінністю смартфонів Poco стануть менші батареї.

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За чутками, Poco F9 Pro матиме акумулятор ємністю 6330 мАг, тоді як ємність батареї F9 Ultra складе 8050 мАг. Для порівняння, Redmi K100 Pro пропонує батарею на 8580 мАг, а Redmi K100 Pro Max — на 9070 мАг.

Флагман Poco F9 Ultra також вже з’явився у базі даних Geekbench під номером 26077PC53G. Він працює на чипсеті Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з графічним процесором Adreno 840, має 16 ГБ оперативної пам'яті та використовує операційну систему Android 16.

Очікувана ціна Poco F9 Pro — близько 799 євро.

Очікувана ціна Poco F9 Ultra — близько 999 євро.

Смартфони Poco F9 Фото: Xiaomi

Нагадаємо, компанія Sony офіційно анонсувала новий середньобджетний смартфон Xperia 10 VIII.

Фокус також повідомляв, що Vivo підтвердила запуск серії флагманських смартфонів X500 у вересні.