Представлено Redmi K100 Pro та Pro Max: екрани 185 Гц, камера на 200 Мп та АКБ до 9070 мА·год

Xiaomi представила в Китаї флагманську лінійку смартфонів Redmi K100 Pro та Redmi K100 Pro Max.

Нові моделі вирізняються AMOLED-екранами з частотою оновлення 185 Гц, 200-мегапіксельними основними камерами, топовими процесорами Qualcomm і потужними акумуляторами ємністю до 9070 мА·год, пише Gadgets360.

Дисплеї та процесор

Молодша модель Redmi K100 Pro оснащена 6,59-дюймовим AMOLED-екраном із роздільною здатністю 2510x1156 пікселів, тоді як старша модель K100 Pro Max отримала 6,9-дюймову панель з роздільною здатністю 2608x1200 точок. Обидва дисплеї підтримують адаптивну частоту оновлення до 185 Гц, пікову яскравість 4500 ніт, стандарти HDR10+ і Dolby Vision, а також безпечну для очей технологію DC Dimming.

Апаратною основою K100 Pro став новий 3-нанометровий чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V з тактовою частотою до 4,6 ГГц. Версія Pro Max отримала повноцінний флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфони доповнені окремим чіпом D2 для прискорення графіки, оперативною пам'яттю LPDDR5x Ultra об'ємом до 16 ГБ та накопичувачем UFS 4.1. Пристрої працюють під керуванням оболонки HyperOS 3 на базі Android 16.

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Варіанти оформлення Redmi K100 Pro Фото: Xiaomi

Камери та акумулятори

Головним сенсором обох моделей є 200-мегапіксельний модуль з оптичною стабілізацією (OIS). У базовій моделі K100 Pro його доповнюють 50-мегапіксельний телеоб'єктив із 60-кратним цифровим зумом та 8-мегапіксельний надширококутний датчик. Модель Pro Max оснащена 50-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом із 100-кратним наближенням, 50-мегапіксельною ультраширококутною камерою та підтримує запис відео з роздільною здатністю до 8K. Фронтальна камера в обох гаджетах має роздільну здатність 32 Мп.

За автономність відповідають потужні акумулятори: 8580 мА·год у K100 Pro та 9070 мА·год у K100 Pro Max. Обидва пристрої підтримують швидку 100-ватну дротову та 50-ватну бездротову зарядку, а також функцію реверсивної зарядки інших пристроїв. Смартфони отримали сканери відбитків пальців під екраном та підекранне розпізнавання облич.

Ціни на Redmi K100 Pro:

Redmi K100 Pro 12/256 ГБ — 3999 юанів (~560 доларів)

Redmi K100 Pro 16/256 ГБ — 4399 юанів (~$615)

Redmi K100 Pro 12/512 ГБ — 4599 юанів (~640 доларів)

Redmi K100 Pro 16/512 ГБ — 4999 юанів (~700 доларів)

Ціни на Redmi K100 Pro Max:

Redmi K100 Pro Max 12/256 ГБ — 4499 юанів (~630 доларів)

Redmi K100 Pro Max 16/256 ГБ — 4899 юанів (~685 доларів)

Redmi K100 Pro Max 12/512 ГБ — 5099 юанів (~710 доларів)

Redmi K100 Pro Max 16/512 ГБ — 5499 юанів (~770 доларів)

Redmi K100 Pro Max 16/1 ТБ — 5999 юанів (~$840)

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