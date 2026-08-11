Представлены Redmi K100 Pro и Pro Max: экраны 185 Гц, камера 200 Мп и батарея до 9070 мАч

Xiaomi представила в Китае флагманскую линейку смартфонов Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max.

Новинки выделяются AMOLED-экранами с частотой обновления 185 Гц, 200-мегапиксельными основными камерами, топовыми процессорами Qualcomm и мощными аккумуляторами емкостью до 9070 мАч, пишет Gadgets360.

Дисплеи и процессор

Младшая модель Redmi K100 Pro оснащена 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2510x1156 пикселей, тогда как старший K100 Pro Max получил 6,9-дюймовую панель с разрешением 2608x1200 точек. Оба дисплея поддерживают адаптивную частоту обновления до 185 Гц, пиковую яркость 4500 нит, стандарты HDR10+ и Dolby Vision, а также безопасную для глаз технологию DC Dimming.

Аппаратной основой K100 Pro стал новый 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V с частотой до 4,6 ГГц. Версия Pro Max получила полноценный флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Смартфоны дополнены отдельным чипом D2 для ускорения графики, оперативкой LPDDR5x Ultra объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.1. Устройства работают под управлением оболочки HyperOS 3 на базе Android 16.

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Варианты оформления Redmi K100 Pro Фото: Xiaomi

Камеры и аккумуляторы

Главным сенсором обеих моделей выступает 200-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией (OIS). В базовом K100 Pro его дополняют 50 Мп телевик с 60-кратным цифровым зумом и 8 Мп сверхширокоугольный датчик. Модель Pro Max оснащена 50 Мп перископическим телеобъективом со 100-кратным приближением, 50 Мп ультраширокоугольной камерой и поддерживает запись видео в разрешении до 8K. Фронтальная камера у обоих гаджетов имеет разрешение 32 Мп.

За автономность отвечают массивные аккумуляторы: 8580 мАч у K100 Pro и 9070 мАч у K100 Pro Max. Оба устройства поддерживают быструю 100-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку, а также функцию реверсивной зарядки других устройств. Смартфоны получили сканеры отпечатков пальцев под экраном и подэкранное распознавание лиц.

Цены Redmi K100 Pro:

Redmi K100 Pro 12/256 ГБ — 3999 юаней (~$560)

Redmi K100 Pro 16/256 ГБ — 4399 юаней (~$615)

Redmi K100 Pro 12/512 ГБ — 4599 юаней (~$640)

Redmi K100 Pro 16/512 ГБ — 4999 юаней (~$700)

Цены Redmi K100 Pro Max:

Redmi K100 Pro Max 12/256 ГБ — 4499 юаней (~$630)

Redmi K100 Pro Max 16/256 ГБ — 4899 юаней (~$685)

Redmi K100 Pro Max 12/512 ГБ — 5099 юаней (~$710)

Redmi K100 Pro Max 16/512 ГБ — 5499 юаней (~$770)

Redmi K100 Pro Max 16/1 ТБ — 5999 юаней (~$840)

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