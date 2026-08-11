Стиву Возняку 76 лет: почему главным человеком в Apple был он, а не Джобс (видео)

Сегодня исполняется 76 лет Стиву Возняку — блестящему инженеру и сооснователю Apple, который разработал первые персональные компьютеры корпорации.

В то время как Стив Джобс занимался маркетингом и видением бренда, именно технические решения Возняка заложили фундамент современной индустрии ПК. Фокус собрал его главные достижения.

Как Возняк стал "вторым Стивом"

Знакомство двух Стивов произошло в 1971 году. Первым успешным совместным проектом стало производство Blue Box — цифровых устройств, позволяющих обходить биллинг телефонных сетей и совершать бесплатные международные звонки. Возняк спроектировал компактную плату, снизив себестоимость сборки, а Джобс занялся коммерческой реализацией гаджетов.

Позже Возняк продемонстрировал свой талант инженера-перфекциониста, выполнив заказ для компании Atari. Ему поручили упростить плату для аркадного автомата Pong. Всего за четыре дня он разработал невероятно сложную, но компактную схему, сократив количество микросхем до 42 штук. Джобс получил за это солидный бонус, однако скрыл от партнера истинный размер гонорара.

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Стив Джобс и Стив Возняк в 1976 году Фото: Apple

Прорыв Apple I и основание компании

Работая инженером в Hewlett-Packard, Возняк спроектировал устройство, которое навсегда изменило представление о компьютерах. Существующие тогда машины, вроде популярного Altair 8800, представляли собой наборы для сборки без дисплея, которые управлялись тумблерами и выводили данные мигающими лампочками.

Возняк пошел иным путем. Он собрал полноценный компьютер Apple I на базе доступного микропроцессора MOS 6502. Аппарат работал сразу после сборки, поддерживая прямое подключение клавиатуры и монитора. Устройство создавалось исключительно для местного клуба энтузиастов Homebrew Computer Club, но Джобс разглядел в нем рыночный потенциал.

В апреле 1976 года они зарегистрировали компанию Apple Computer, продав для стартового капитала личные вещи — научный калькулятор HP и фургон Volkswagen.

Триумф Apple II и финансовый фундамент

Главным технологическим достижением Возняка стал Apple II. Инженер значительно расширил функционал системы, внедрив следующие новшества:

поддержку цветной графики высокого разрешения;

недорогой контроллер для подключения гибких дисков Disk II;

большую часть программного обеспечения, включая файловую систему, Apple DOS и встроенный язык программирования.

Apple II стал массовым хитом, принес создателям миллионы долларов и вывел акции компании на биржу. Именно этот компьютер на протяжении нескольких лет оставался главным источником дохода Apple, финансируя все последующие разработки, включая создание первого Macintosh.

Жизнь после Apple: пульты, фестивали и GPS

В 1981 году Возняк попал в авиакатастрофу, после чего временно отошел от дел компании. Окончательно он покинул Apple в 1987 году, разочаровавшись во внутренних корпоративных процессах.

Уйдя из бизнеса Джобса, инженер продолжил внедрять инновации:

CL9: основал компанию, которая разработала и выпустила на рынок первый в мире программируемый универсальный пульт дистанционного управления.

основал компанию, которая разработала и выпустила на рынок первый в мире программируемый универсальный пульт дистанционного управления. Wheels Of Zeus: в 2001 году создал предприятие для разработки беспроводных GPS-трекеров, помогающих находить потерянные вещи.

в 2001 году создал предприятие для разработки беспроводных GPS-трекеров, помогающих находить потерянные вещи. Масштабные проекты: профинансировал крупные рок-фестивали The US Festival с участием U2 и Scorpions, а также инициировал проведение знаменитого телемоста между США и СССР в 1982 году.

Стив Возняк сыграл самого себя в популярном сериале "Теория Большого взрыва"

За выдающийся вклад в развитие вычислительной техники Стив Возняк был награжден Национальной медалью США в области технологий и включен в Национальный зал славы изобретателей.

Ранее сообщалось, что компания Apple заняла 65% мирового рынка премиальных смартфонов в первой половине 2026 года благодаря высоким продажам линейки iPhone 17.

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