Более дешевые альтернативы Galaxy S26 Ultra: топ-3 недооцененных смартфонов 2026 года (фото)

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256GB продается в Украине по цене от 64 999 грн. Это передовой флагман, но есть и более доступные варианты с отличными параметрами.

На рынке есть не менее привлекательные телефоны топового уровня по значительно меньшей цене. Про стоящие внимания модели расскажет Фокус.

POCO F8 Ultra

Настоящий монстр производительности с продвинутым стереозвуком от Bose и топовым процессором Qualcomm.

Смартфон оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2608x1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц, ШИМ-затемнением 2560 Гц и защитным стеклом Poco Shield Glass. За вычисления отвечает 3-нм чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с быстрой памятью UFS 4.1. В бенчмарке AnTuTu 11 телефон демонстрирует 3 887 841 балл, в тесте автономности . Особенностью модели стала стереосистема Bose 2.1 со встроенным сабвуфером.

Відео дня

Набор камер объединяет основной 50 Мп модуль (OIS), 50 Мп перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом (OIS) и 50 Мп сверхширокоугольную камеру. Фронтальный датчик получил разрешение 32 Мп. Кремний-углеродная батарея емкостью 6500 мАч поддерживает 100-ваттную проводную зарядку (100% за 38 минут), 50-ваттную беспроводную и 22,5-ваттную реверсивную. Корпус защищен от воды по стандарту IP68 и оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Смартфон Poco F8 Ultra Фото: gsmarena.com

Преимущества:

Защита корпуса по стандарту IP68 и оригинальная отделка задней панели.

Сверхяркий OLED-дисплей с поддержкой стандарта Dolby Vision.

Отличная автономность и быстрая зарядка.

Одно из лучших стереозвучаний в классе.

Выдающаяся скорость работы благодаря чипу Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Высокое качество съемки на главный модуль и перископический телевик.

Полноценная поддержка технологий eSIM.

Недостатки:

Экран без панели LTPO (отсутствует гибкая регулировка частоты обновления).

Сильный троттлинг процессора и нестабильная работа при сильном нагреве.

Отсутствие автофокуса на ультраширокоугольной и фронтальной камерах.

Посредственное качество съемки видео на ультраширокоугольный модуль.

Цена в Украине:

POCO F8 Ultra 12/256GB — 36 999 грн

POCO F8 Ultra 16/512GB — 40 999 грн

Motorola Signature

Изящный ультратонкий флагман с чистой ОС Android, экраном 165 Гц и длительной поддержкой обновлений ПО.

Модель выполнена в корпусе толщиной 7 мм и весом 186 граммов с максимальной защитой по стандартам IP68/IP69 и MIL-STD-810H. Дисплей LTPO AMOLED с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 2780x1264 точек поддерживает частоту 165 Гц при пиковой яркости 6200 нит. За быстродействие отвечает 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Результат смартфона в AnTuTu 11 составляет 3 057 975 баллов. Производитель обещает 7 лет обновлений ОС.

Для съемки применяется тройная система 50-мегапиксельных сенсоров: главный с OIS, перископический модуль с 3-кратным оптическим приближением и ультраширокоугольный с автофокусом. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп. Батарея емкостью 5200 мАч поддерживает 90-ваттную проводную зарядку (50% за 15 минут) и 50-ваттную беспроводную. За звук отвечают стереодинамики от Bose.

Смартфон Motorola Signature Фото: gsmarena.com

Преимущества:

Тонкий корпус с премиальной сборкой и максимальной защитой IP68/IP69.

Передовой LTPO AMOLED-дисплей с частотой обновления до 165 Гц.

Продвинутый набор камер из четырех 50-мегапиксельных сенсоров.

Громкие и качественные стереодинамики с настройкой от Bose.

Чистая оболочка Hello UI и обещание многолетней поддержки обновлений ПО.

Полный набор флагманских интерфейсов: Wi-Fi 7, UWB и десктопный режим.

Недостатки:

Агрессивное сбрасывание частот процессора при длительной высокой нагрузке.

Чипсет Snapdragon 8 Gen 5 уступает по чистой мощи конкурентам в этой цене.

Отсутствие поддержки eSIM в некоторых региональных версиях.

Фирменная 50-ваттная беспроводная зарядка снята с производства.

Цена в Украине:

Moto Signature 16/512GB — 44 999 грн

Xiaomi 17T Pro

Сбалансированный фотофлагман с оптикой Leica, высокой автономностью и мощным процессором от MediaTek.

Смартфон оборудован 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772x1280 пикселей, частотой 144 Гц и ШИМ-затемнением 3840 Гц. Аппаратной базой стал 3-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 9500 в связке с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 4.1. В AnTuTu 11 аппарат набирает 3 352 325 баллов (2 795 030 в AnTuTu 10). Корпус защищен от воды по стандарту IP68.

Камеры смартфона разработаны совместно с Leica: основной 50 Мп сенсор (1/1.31", OIS), 50 Мп перископ с 5-кратным оптическим зумом (OIS) и 12 Мп сверхширокий модуль. Разрешение селфи-камеры — 32 Мп. Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает 100-ваттную проводную подзарядку и 50-ваттную беспроводную.

Смартфон Xiaomi 17T Pro Фото: trustedreviews.com

Преимущества:

Премиальные материалы корпуса и защита от воды по стандарту IP68.

Крупный и очень яркий OLED-экран с поддержкой Dolby Vision.

Отличное качество фото и видеосъемки, особенно на телеобъектив.

Быстрая проводная и беспроводная подзарядка.

Высокий уровень автономности и мощная аппаратная платформа.

Функциональная оболочка HyperOS с гарантией 5 лет главных обновлений ОС.

Недостатки:

Отсутствие автофокуса на ультраширокой камере и среднее качество селфи-модуля.

Частота обновления 144 Гц практически не используется в интерфейсе и приложениях.

Небольшой даунгрейд мощности проводной зарядки по сравнению с прошлым поколением.

Посредственное качество встроенных стереодинамиков.

Цена в Украине:

Xiaomi 17T Pro 12/256GB — 39 999 грн

Xiaomi 17T Pro 12/512GB — 42 999 грн

Xiaomi 17T Pro 12/1TB — 43 999 грн

Ранее сообщалось про смартфоны с мощными процессорами и умеренной ценой, на которые стоит обратить внимание в 2026 году.