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Более дешевые альтернативы Galaxy S26 Ultra: топ-3 недооцененных смартфонов 2026 года (фото)

Xiaomi 17T Pro телефон
Смартфон Xiaomi 17T Pro (иллюстративное фото) | Фото: gsmarena.com

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256GB продается в Украине по цене от 64 999 грн. Это передовой флагман, но есть и более доступные варианты с отличными параметрами.

На рынке есть не менее привлекательные телефоны топового уровня по значительно меньшей цене. Про стоящие внимания модели расскажет Фокус.

POCO F8 Ultra

Настоящий монстр производительности с продвинутым стереозвуком от Bose и топовым процессором Qualcomm.

Смартфон оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2608x1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц, ШИМ-затемнением 2560 Гц и защитным стеклом Poco Shield Glass. За вычисления отвечает 3-нм чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с быстрой памятью UFS 4.1. В бенчмарке AnTuTu 11 телефон демонстрирует 3 887 841 балл, в тесте автономности . Особенностью модели стала стереосистема Bose 2.1 со встроенным сабвуфером.

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Набор камер объединяет основной 50 Мп модуль (OIS), 50 Мп перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом (OIS) и 50 Мп сверхширокоугольную камеру. Фронтальный датчик получил разрешение 32 Мп. Кремний-углеродная батарея емкостью 6500 мАч поддерживает 100-ваттную проводную зарядку (100% за 38 минут), 50-ваттную беспроводную и 22,5-ваттную реверсивную. Корпус защищен от воды по стандарту IP68 и оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Poco F8 Ultra дисплей
Смартфон Poco F8 Ultra
Фото: gsmarena.com

Преимущества:

  • Защита корпуса по стандарту IP68 и оригинальная отделка задней панели.
  • Сверхяркий OLED-дисплей с поддержкой стандарта Dolby Vision.
  • Отличная автономность и быстрая зарядка.
  • Одно из лучших стереозвучаний в классе.
  • Выдающаяся скорость работы благодаря чипу Snapdragon 8 Elite Gen 5.
  • Высокое качество съемки на главный модуль и перископический телевик.
  • Полноценная поддержка технологий eSIM.

Недостатки:

  • Экран без панели LTPO (отсутствует гибкая регулировка частоты обновления).
  • Сильный троттлинг процессора и нестабильная работа при сильном нагреве.
  • Отсутствие автофокуса на ультраширокоугольной и фронтальной камерах.
  • Посредственное качество съемки видео на ультраширокоугольный модуль.

Цена в Украине:

  • POCO F8 Ultra 12/256GB — 36 999 грн
  • POCO F8 Ultra 16/512GB — 40 999 грн

Motorola Signature

Изящный ультратонкий флагман с чистой ОС Android, экраном 165 Гц и длительной поддержкой обновлений ПО.

Модель выполнена в корпусе толщиной 7 мм и весом 186 граммов с максимальной защитой по стандартам IP68/IP69 и MIL-STD-810H. Дисплей LTPO AMOLED с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 2780x1264 точек поддерживает частоту 165 Гц при пиковой яркости 6200 нит. За быстродействие отвечает 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Результат смартфона в AnTuTu 11 составляет 3 057 975 баллов. Производитель обещает 7 лет обновлений ОС.

Для съемки применяется тройная система 50-мегапиксельных сенсоров: главный с OIS, перископический модуль с 3-кратным оптическим приближением и ультраширокоугольный с автофокусом. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп. Батарея емкостью 5200 мАч поддерживает 90-ваттную проводную зарядку (50% за 15 минут) и 50-ваттную беспроводную. За звук отвечают стереодинамики от Bose.

motorola signature спинка дизайн
Смартфон Motorola Signature
Фото: gsmarena.com

Преимущества:

  • Тонкий корпус с премиальной сборкой и максимальной защитой IP68/IP69.
  • Передовой LTPO AMOLED-дисплей с частотой обновления до 165 Гц.
  • Продвинутый набор камер из четырех 50-мегапиксельных сенсоров.
  • Громкие и качественные стереодинамики с настройкой от Bose.
  • Чистая оболочка Hello UI и обещание многолетней поддержки обновлений ПО.
  • Полный набор флагманских интерфейсов: Wi-Fi 7, UWB и десктопный режим.

Недостатки:

  • Агрессивное сбрасывание частот процессора при длительной высокой нагрузке.
  • Чипсет Snapdragon 8 Gen 5 уступает по чистой мощи конкурентам в этой цене.
  • Отсутствие поддержки eSIM в некоторых региональных версиях.
  • Фирменная 50-ваттная беспроводная зарядка снята с производства.

Цена в Украине:

  • Moto Signature 16/512GB — 44 999 грн

Xiaomi 17T Pro

Сбалансированный фотофлагман с оптикой Leica, высокой автономностью и мощным процессором от MediaTek.

Смартфон оборудован 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772x1280 пикселей, частотой 144 Гц и ШИМ-затемнением 3840 Гц. Аппаратной базой стал 3-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 9500 в связке с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 4.1. В AnTuTu 11 аппарат набирает 3 352 325 баллов (2 795 030 в AnTuTu 10). Корпус защищен от воды по стандарту IP68.

Камеры смартфона разработаны совместно с Leica: основной 50 Мп сенсор (1/1.31", OIS), 50 Мп перископ с 5-кратным оптическим зумом (OIS) и 12 Мп сверхширокий модуль. Разрешение селфи-камеры — 32 Мп. Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает 100-ваттную проводную подзарядку и 50-ваттную беспроводную.

Xiaomi 17T Pro смартфон
Смартфон Xiaomi 17T Pro
Фото: trustedreviews.com

Преимущества:

  • Премиальные материалы корпуса и защита от воды по стандарту IP68.
  • Крупный и очень яркий OLED-экран с поддержкой Dolby Vision.
  • Отличное качество фото и видеосъемки, особенно на телеобъектив.
  • Быстрая проводная и беспроводная подзарядка.
  • Высокий уровень автономности и мощная аппаратная платформа.
  • Функциональная оболочка HyperOS с гарантией 5 лет главных обновлений ОС.

Недостатки:

  • Отсутствие автофокуса на ультраширокой камере и среднее качество селфи-модуля.
  • Частота обновления 144 Гц практически не используется в интерфейсе и приложениях.
  • Небольшой даунгрейд мощности проводной зарядки по сравнению с прошлым поколением.
  • Посредственное качество встроенных стереодинамиков.

Цена в Украине:

  • Xiaomi 17T Pro 12/256GB — 39 999 грн
  • Xiaomi 17T Pro 12/512GB — 42 999 грн
  • Xiaomi 17T Pro 12/1TB — 43 999 грн

Ранее сообщалось про смартфоны с мощными процессорами и умеренной ценой, на которые стоит обратить внимание в 2026 году.