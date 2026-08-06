Более дешевые альтернативы Galaxy S26 Ultra: топ-3 недооцененных смартфонов 2026 года (фото)
Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256GB продается в Украине по цене от 64 999 грн. Это передовой флагман, но есть и более доступные варианты с отличными параметрами.
На рынке есть не менее привлекательные телефоны топового уровня по значительно меньшей цене. Про стоящие внимания модели расскажет Фокус.
POCO F8 Ultra
Настоящий монстр производительности с продвинутым стереозвуком от Bose и топовым процессором Qualcomm.
Смартфон оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2608x1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц, ШИМ-затемнением 2560 Гц и защитным стеклом Poco Shield Glass. За вычисления отвечает 3-нм чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с быстрой памятью UFS 4.1. В бенчмарке AnTuTu 11 телефон демонстрирует 3 887 841 балл, в тесте автономности . Особенностью модели стала стереосистема Bose 2.1 со встроенным сабвуфером.
Набор камер объединяет основной 50 Мп модуль (OIS), 50 Мп перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом (OIS) и 50 Мп сверхширокоугольную камеру. Фронтальный датчик получил разрешение 32 Мп. Кремний-углеродная батарея емкостью 6500 мАч поддерживает 100-ваттную проводную зарядку (100% за 38 минут), 50-ваттную беспроводную и 22,5-ваттную реверсивную. Корпус защищен от воды по стандарту IP68 и оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.
Преимущества:
- Защита корпуса по стандарту IP68 и оригинальная отделка задней панели.
- Сверхяркий OLED-дисплей с поддержкой стандарта Dolby Vision.
- Отличная автономность и быстрая зарядка.
- Одно из лучших стереозвучаний в классе.
- Выдающаяся скорость работы благодаря чипу Snapdragon 8 Elite Gen 5.
- Высокое качество съемки на главный модуль и перископический телевик.
- Полноценная поддержка технологий eSIM.
Недостатки:
- Экран без панели LTPO (отсутствует гибкая регулировка частоты обновления).
- Сильный троттлинг процессора и нестабильная работа при сильном нагреве.
- Отсутствие автофокуса на ультраширокоугольной и фронтальной камерах.
- Посредственное качество съемки видео на ультраширокоугольный модуль.
Цена в Украине:
- POCO F8 Ultra 12/256GB — 36 999 грн
- POCO F8 Ultra 16/512GB — 40 999 грн
Motorola Signature
Изящный ультратонкий флагман с чистой ОС Android, экраном 165 Гц и длительной поддержкой обновлений ПО.
Модель выполнена в корпусе толщиной 7 мм и весом 186 граммов с максимальной защитой по стандартам IP68/IP69 и MIL-STD-810H. Дисплей LTPO AMOLED с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 2780x1264 точек поддерживает частоту 165 Гц при пиковой яркости 6200 нит. За быстродействие отвечает 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Результат смартфона в AnTuTu 11 составляет 3 057 975 баллов. Производитель обещает 7 лет обновлений ОС.
Для съемки применяется тройная система 50-мегапиксельных сенсоров: главный с OIS, перископический модуль с 3-кратным оптическим приближением и ультраширокоугольный с автофокусом. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп. Батарея емкостью 5200 мАч поддерживает 90-ваттную проводную зарядку (50% за 15 минут) и 50-ваттную беспроводную. За звук отвечают стереодинамики от Bose.
Преимущества:
- Тонкий корпус с премиальной сборкой и максимальной защитой IP68/IP69.
- Передовой LTPO AMOLED-дисплей с частотой обновления до 165 Гц.
- Продвинутый набор камер из четырех 50-мегапиксельных сенсоров.
- Громкие и качественные стереодинамики с настройкой от Bose.
- Чистая оболочка Hello UI и обещание многолетней поддержки обновлений ПО.
- Полный набор флагманских интерфейсов: Wi-Fi 7, UWB и десктопный режим.
Недостатки:
- Агрессивное сбрасывание частот процессора при длительной высокой нагрузке.
- Чипсет Snapdragon 8 Gen 5 уступает по чистой мощи конкурентам в этой цене.
- Отсутствие поддержки eSIM в некоторых региональных версиях.
- Фирменная 50-ваттная беспроводная зарядка снята с производства.
Цена в Украине:
- Moto Signature 16/512GB — 44 999 грн
Xiaomi 17T Pro
Сбалансированный фотофлагман с оптикой Leica, высокой автономностью и мощным процессором от MediaTek.
Смартфон оборудован 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772x1280 пикселей, частотой 144 Гц и ШИМ-затемнением 3840 Гц. Аппаратной базой стал 3-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 9500 в связке с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 4.1. В AnTuTu 11 аппарат набирает 3 352 325 баллов (2 795 030 в AnTuTu 10). Корпус защищен от воды по стандарту IP68.
Камеры смартфона разработаны совместно с Leica: основной 50 Мп сенсор (1/1.31", OIS), 50 Мп перископ с 5-кратным оптическим зумом (OIS) и 12 Мп сверхширокий модуль. Разрешение селфи-камеры — 32 Мп. Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает 100-ваттную проводную подзарядку и 50-ваттную беспроводную.
Преимущества:
- Премиальные материалы корпуса и защита от воды по стандарту IP68.
- Крупный и очень яркий OLED-экран с поддержкой Dolby Vision.
- Отличное качество фото и видеосъемки, особенно на телеобъектив.
- Быстрая проводная и беспроводная подзарядка.
- Высокий уровень автономности и мощная аппаратная платформа.
- Функциональная оболочка HyperOS с гарантией 5 лет главных обновлений ОС.
Недостатки:
- Отсутствие автофокуса на ультраширокой камере и среднее качество селфи-модуля.
- Частота обновления 144 Гц практически не используется в интерфейсе и приложениях.
- Небольшой даунгрейд мощности проводной зарядки по сравнению с прошлым поколением.
- Посредственное качество встроенных стереодинамиков.
Цена в Украине:
- Xiaomi 17T Pro 12/256GB — 39 999 грн
- Xiaomi 17T Pro 12/512GB — 42 999 грн
- Xiaomi 17T Pro 12/1TB — 43 999 грн
Ранее сообщалось про смартфоны с мощными процессорами и умеренной ценой, на которые стоит обратить внимание в 2026 году.