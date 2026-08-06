Телефоны с лучшим процессором за свои деньги: топ-3 модели лета 2026 года (фото)

Найти железо флагманского уровня возможно даже среди смартфонов среднего класса.

Фокус собрал три модели бренда POCO с лучшим соотношением цены и производительности на рынке.

POCO F8 Pro

Телефон POCO F8 Pro оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2510x1156 пикселей, частотой 120 Гц, ШИМ 2560 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Смартфон построен на практически топовом 3-нм чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Корпус защищен от воды по стандарту IP68, а стереодинамики настроены инженерами Bose. В бенчмарке AnTuTu 11 модель набирает 3 023 050 баллов.

Смартфон POCO F8 Pro Фото: gsmarena.com

Набор камер включает в себя 50 Мп основной модуль с OIS, 50 Мп телефото с 2.5-кратным оптическим зумом и 8 Мп ультраширокоугольный сенсор. Фронтальная камера получила разрешение 20 Мп. Аккумулятор емкостью 6210 мАч поддерживает 100-ваттную проводную зарядку (от 0 до 100% за 37 минут) и 22,5-ваттную реверсивную зарядку для аксессуаров.

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Цена в Украине:

POCO F8 Pro 12/256GB — 24 999 грн

POCO F8 Pro 12/512GB — 27 999 грн

POCO X8 Pro Max

Смартфон POCO X8 Pro Max получила 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772x1280 точек, частотой 120 Гц, ШИМ-затемнением 3840 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. За быстродействие отвечает 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9500s в связке с 12 ГБ ОЗУ и хранилищем UFS 4.1. Корпус устройства получил максимальную защиту по стандартам IP68/IP69K. В тесте AnTuTu 11 аппарат демонстрирует результат в 2 791 128 баллов.

Смартфон Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Тыльный блок камер состоит из главного 50 Мп сенсора с оптической стабилизацией и 8 Мп сверхширокоугольного модуля. Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8500 мАч поддерживает 100-ваттную быструю зарядку, которая за 24 минуты наполняет батарею до 50%.

Цена в Украине:

POCO X8 Pro Max 12/256GB — 31 199 грн

POCO X8 Pro Max 12/512GB — 33 799 грн

POCO X8 Pro

Смартфон POCO X8 Pro оборудован 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2756x1268 пикселей, частотой обновления 120 Гц, ШИМ 3840 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Аппаратной базой выступает 4-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 8500 Ultra в сочетании с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и скоростным накопителем UFS 4.1. Корпус защищен по стандарту IP68/IP69K. В AnTuTu 11 устройство показывает 2 074 721 балл.

Смартфон Poco X8 Pro Фото: YouTube

Камера представлена основным 50 Мп объективом с OIS и 8 Мп сверхширикоугольным датчиком. Батарея емкостью 6500 мАч полностью заряжается за 48 минут с помощью 100-ваттного сетевого адаптера, а также поддерживает обратную проводную зарядку мощностью 27 Вт.

Цена в Украине:

POCO X8 Pro 8/256GB — 23 399 грн

POCO X8 Pro 8/512GB — 25 599 грн

Ранее сообщалось, что смартфон POCO F6 остается отличным выбором за свои деньги в 2026 году на фоне подорожания новинок.

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