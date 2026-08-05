Мощный и недорогой телефон, который можно купить сейчас: назван лучший вариант в 2026 году

На фоне подорожания гаджетов 2026 года смартфон POCO F6 — один из лучших вариантов по соотношению цены и возможностей.

На рынке электроники сложилась удручающая ситуация: дефицит оперативной памяти вызвал резкое подорожание абсолютно всех телефонов, в том числе бывших "топов за свои деньги". К примеру, цена актуального POCO X8 Pro Max подскочила до 31 тысячи гривен. Можно ли отыскать хороший смартфон по разумной цене в таких условиях?

Логичнее всего обратиться к моделям прошлых лет. Фокус расскажет, почему POCO F6, несмотря на релиз в 2024 году, стоит внимания даже сейчас. Аппарат можно купить в Украине на момент написания статьи.

Технические характеристики POCO F6

Дисплей: 6,67", AMOLED, 2712x1220 пикселей, 120 Гц, 12 бит (68 млрд цветов), ШИМ 1920 Гц, HDR10+, Dolby Vision, Gorilla Glass Victus.

6,67", AMOLED, 2712x1220 пикселей, 120 Гц, 12 бит (68 млрд цветов), ШИМ 1920 Гц, HDR10+, Dolby Vision, Gorilla Glass Victus. Процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 нм).

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 нм). Память: 8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256/512 ГБ встроенной памяти (UFS 4.0).

8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256/512 ГБ встроенной памяти (UFS 4.0). Камеры: основная 50 Мп (f/1.6, OIS), сверхширокоугольная 8 Мп, фронтальная 20 Мп.

основная 50 Мп (f/1.6, OIS), сверхширокоугольная 8 Мп, фронтальная 20 Мп. Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 90 Вт (от 0 до 100% за 37 минут).

5000 мАч, быстрая зарядка 90 Вт (от 0 до 100% за 37 минут). Корпус и функции: IP64, стереодинамики, ИК-порт, NFC, вес 179 г.

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Дисплей POCO F6: AMOLED-панель высокого качества Фото: gsmarena.com

Дизайн, дисплей и мультимедиа

Корпус нельзя назвать премиальным — он выполнен из пластика с базовой защитой от брызг по стандарту IP64. А вот качество 6,67-дюймового AMOLED-экрана остается на высоком уровне: он поддерживает 12-битную цветность (68 млрд цветов), стандарты HDR10+ и Dolby Vision, а также частоту ШИМ-затемнения 1920 Гц для защиты глаз. В ручном режиме яркость экрана достигает 545 нит, а в автоматическом режиме под ярким солнцем поднимается до 1218 нит. Дополняют картину весьма громкие и объемные стереодинамики.

Производительность POCO F6 и результаты тестов

Смартфон построен на базе мощного 4-нм процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, работающего в паре с шустрым накопителем UFS 4.0. Чипсет, помимо высокого быстродействия, демонстрирует относительную стабильность при длительных нагрузках в стресс-тестах.

Результат POCO F6 в бенчмарке AnTuTu 10: 1 497 886 баллов.

Что это значит? Телефон будет работать шустро, да и поиграть в большинство игр можно с комфортом.

Дизайн POCO F6 в черном цвете Фото: gsmarena.com

Батарея и камеры

POCO F6 оснащен стандартным аккумулятором емкостью 5000 мАч. В смешанном тесте автономности GSMArena Battery Test 2.0 смартфон показал результат в 10 часов 36 минут работы — показатель нормальный, но невыдающийся.

Зато поддерживается быстрая 90-ваттная зарядка, позволяющая полностью восстановить заряд от 0 до 100% всего за 37 минут. Из камер есть 50 Мп главный сенсор с оптической стабилизацией (OIS), который выдает качественные снимки при хорошем освещении, и базовый 8 Мп ультраширокоугольный модуль, плюс фронталка на 20 Мп. Этот набор не примечателен особым качеством, но со своей основной задачей справится.

Программное обеспечение POCO F6

Гаджет поставляется с ОС Android 14 — пожалуй, главный нюанс, который стоит учитывать, покупая смартфон 2024 года. Но хорошо, что производитель заявляет для POCO F6 как минимум три номерных обновления ОС. То есть модель еще поддерживается и получит даже будущую ОС Android 17.

Смартфон POCO F6 поставляется с ОС Android 14 из коробки, но до сих получает обновления ПО Фото: gsmarena.com

Плюсы и минусы POCO F6

Преимущества:

Качественный AMOLED-дисплей с HDR10+, Dolby Vision и безопасным ШИМ-затемнением.

Высокая производительность чипсета Snapdragon 8s Gen 3 и быстрая память UFS 4.0 (256/512 ГБ).

Быстрая 90-ваттная зарядка (от 0 до 100% за 37 минут).

Громкие стереодинамики и достойная основная камера с OIS.

Доступная цена на фоне подорожавших новинок 2026 года.

Доступно обновление до Android 16, плюс еще одно в запасе.

Недостатки:

Время работы от аккумулятора не впечатляет.

Слабый 8 Мп широкоугольный модуль.

Виртуальный датчик приближения вместо физического.

ОС Android 14 из коробки (задел на будущее хуже, чем у моделей 2026 года).

Цена в Украине:

POCO F6 12/256GB — от 12 999 грн

POCO F6 12/512GB — от 14 049 грн

Ранее сообщалось, что компания Huawei выпустила смартфон Nova 16 SE с аккумулятором на 8500 мАч и защитой IP69K.