Мощный и недорогой телефон, который можно купить сейчас: назван лучший вариант в 2026 году
На фоне подорожания гаджетов 2026 года смартфон POCO F6 — один из лучших вариантов по соотношению цены и возможностей.
На рынке электроники сложилась удручающая ситуация: дефицит оперативной памяти вызвал резкое подорожание абсолютно всех телефонов, в том числе бывших "топов за свои деньги". К примеру, цена актуального POCO X8 Pro Max подскочила до 31 тысячи гривен. Можно ли отыскать хороший смартфон по разумной цене в таких условиях?
Логичнее всего обратиться к моделям прошлых лет. Фокус расскажет, почему POCO F6, несмотря на релиз в 2024 году, стоит внимания даже сейчас. Аппарат можно купить в Украине на момент написания статьи.
Технические характеристики POCO F6
- Дисплей: 6,67", AMOLED, 2712x1220 пикселей, 120 Гц, 12 бит (68 млрд цветов), ШИМ 1920 Гц, HDR10+, Dolby Vision, Gorilla Glass Victus.
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 нм).
- Память: 8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256/512 ГБ встроенной памяти (UFS 4.0).
- Камеры: основная 50 Мп (f/1.6, OIS), сверхширокоугольная 8 Мп, фронтальная 20 Мп.
- Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 90 Вт (от 0 до 100% за 37 минут).
- Корпус и функции: IP64, стереодинамики, ИК-порт, NFC, вес 179 г.
Дизайн, дисплей и мультимедиа
Корпус нельзя назвать премиальным — он выполнен из пластика с базовой защитой от брызг по стандарту IP64. А вот качество 6,67-дюймового AMOLED-экрана остается на высоком уровне: он поддерживает 12-битную цветность (68 млрд цветов), стандарты HDR10+ и Dolby Vision, а также частоту ШИМ-затемнения 1920 Гц для защиты глаз. В ручном режиме яркость экрана достигает 545 нит, а в автоматическом режиме под ярким солнцем поднимается до 1218 нит. Дополняют картину весьма громкие и объемные стереодинамики.
Производительность POCO F6 и результаты тестов
Смартфон построен на базе мощного 4-нм процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, работающего в паре с шустрым накопителем UFS 4.0. Чипсет, помимо высокого быстродействия, демонстрирует относительную стабильность при длительных нагрузках в стресс-тестах.
- Результат POCO F6 в бенчмарке AnTuTu 10: 1 497 886 баллов.
Что это значит? Телефон будет работать шустро, да и поиграть в большинство игр можно с комфортом.
Батарея и камеры
POCO F6 оснащен стандартным аккумулятором емкостью 5000 мАч. В смешанном тесте автономности GSMArena Battery Test 2.0 смартфон показал результат в 10 часов 36 минут работы — показатель нормальный, но невыдающийся.
Зато поддерживается быстрая 90-ваттная зарядка, позволяющая полностью восстановить заряд от 0 до 100% всего за 37 минут. Из камер есть 50 Мп главный сенсор с оптической стабилизацией (OIS), который выдает качественные снимки при хорошем освещении, и базовый 8 Мп ультраширокоугольный модуль, плюс фронталка на 20 Мп. Этот набор не примечателен особым качеством, но со своей основной задачей справится.
Программное обеспечение POCO F6
Гаджет поставляется с ОС Android 14 — пожалуй, главный нюанс, который стоит учитывать, покупая смартфон 2024 года. Но хорошо, что производитель заявляет для POCO F6 как минимум три номерных обновления ОС. То есть модель еще поддерживается и получит даже будущую ОС Android 17.
Плюсы и минусы POCO F6
Преимущества:
- Качественный AMOLED-дисплей с HDR10+, Dolby Vision и безопасным ШИМ-затемнением.
- Высокая производительность чипсета Snapdragon 8s Gen 3 и быстрая память UFS 4.0 (256/512 ГБ).
- Быстрая 90-ваттная зарядка (от 0 до 100% за 37 минут).
- Громкие стереодинамики и достойная основная камера с OIS.
- Доступная цена на фоне подорожавших новинок 2026 года.
- Доступно обновление до Android 16, плюс еще одно в запасе.
Недостатки:
- Время работы от аккумулятора не впечатляет.
- Слабый 8 Мп широкоугольный модуль.
- Виртуальный датчик приближения вместо физического.
- ОС Android 14 из коробки (задел на будущее хуже, чем у моделей 2026 года).
Цена в Украине:
- POCO F6 12/256GB — от 12 999 грн
- POCO F6 12/512GB — от 14 049 грн
Ранее сообщалось, что компания Huawei выпустила смартфон Nova 16 SE с аккумулятором на 8500 мАч и защитой IP69K.