Потужний і недорогий телефон, який можна придбати зараз: названо найкращий варіант у 2026 році

На тлі подорожчання гаджетів у 2026 році смартфон POCO F6 — один із найкращих варіантів за співвідношенням ціни та можливостей.

На ринку електроніки склалася гнітюча ситуація: дефіцит оперативної пам’яті спричинив різке подорожчання абсолютно всіх телефонів, зокрема тих, що раніше вважалися найкращими за свою ціну. Наприклад, ціна актуального POCO X8 Pro Max підскочила до 31 тисячі гривень. Чи можна знайти хороший смартфон за розумною ціною в таких умовах?

Найлогічніше звернутися до моделей минулих років. Фокус розповість, чому POCO F6, попри вихід у 2024 році, заслуговує на увагу навіть зараз. Цей смартфон можна придбати в Україні на момент написання статті.

Технічні характеристики POCO F6

Дисплей: 6,67", AMOLED, 2712×1220 пікселів, 120 Гц, 12 біт (68 млрд кольорів), ШІМ 1920 Гц, HDR10+, Dolby Vision, Gorilla Glass Victus.

6,67", AMOLED, 2712×1220 пікселів, 120 Гц, 12 біт (68 млрд кольорів), ШІМ 1920 Гц, HDR10+, Dolby Vision, Gorilla Glass Victus. Процесор: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 нм).

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 нм). Пам'ять: 8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256/512 ГБ вбудованої пам'яті (UFS 4.0).

8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5X), 256/512 ГБ вбудованої пам'яті (UFS 4.0). Камери: основна 50 Мп (f/1,6, OIS), надширококутна 8 Мп, фронтальна 20 Мп.

основна 50 Мп (f/1,6, OIS), надширококутна 8 Мп, фронтальна 20 Мп. Акумулятор: 5000 мА·год, швидка зарядка 90 Вт (від 0 до 100% за 37 хвилин).

5000 мА·год, швидка зарядка 90 Вт (від 0 до 100% за 37 хвилин). Корпус і функції: IP64, стереодинаміки, ІЧ-порт, NFC, вага 179 г.

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Дисплей POCO F6: високоякісна AMOLED-панель Фото: gsmarena.com

Дизайн, дисплей та мультимедіа

Корпус не можна назвати преміальним — він виготовлений із пластику з базовим захистом від бризок за стандартом IP64. А ось якість 6,67-дюймового AMOLED-екрану залишається на високому рівні: він підтримує 12-бітну кольоровість (68 млрд кольорів), стандарти HDR10+ і Dolby Vision, а також частоту ШІМ-затемнення 1920 Гц для захисту очей. У ручному режимі яскравість екрану сягає 545 ніт, а в автоматичному режимі під яскравим сонцем підвищується до 1218 ніт. Доповнюють картину досить гучні та об’ємні стереодинаміки.

Продуктивність POCO F6 та результати тестів

Смартфон побудований на базі потужного 4-нм процесора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, який працює в парі з швидким накопичувачем UFS 4.0. Чіпсет, окрім високої швидкодії, демонструє відносну стабільність під час тривалих навантажень у стрес-тестах.

Результат POCO F6 у тесті AnTuTu 10: 1 497 886 балів.

Що це означає? Телефон працюватиме швидко, та й у більшість ігор можна грати з комфортом.

Дизайн POCO F6 у чорному кольорі Фото: gsmarena.com

Акумулятор і камери

POCO F6 оснащений стандартним акумулятором ємністю 5000 мА·год. У змішаному тесті автономності GSMArena Battery Test 2.0 смартфон продемонстрував результат у 10 годин 36 хвилин роботи — показник нормальний, але не видатний.

Натомість підтримується швидка 90-ватна зарядка, яка дозволяє повністю зарядити пристрій від 0 до 100% всього за 37 хвилин. З камер є 50-мегапіксельний головний сенсор з оптичною стабілізацією (OIS), який забезпечує якісні знімки при хорошому освітленні, та базовий 8-мегапіксельний ультраширококутний модуль, а також фронтальна камера на 20 Мп. Цей набір не вирізняється особливою якістю, але зі своїм основним завданням впорається.

Програмне забезпечення POCO F6

Гаджет постачається з ОС Android 14 — мабуть, головний нюанс, на який варто звернути увагу, купуючи смартфон 2024 року. Але добре, що виробник заявляє про щонайменше три версійні оновлення ОС для POCO F6. Тобто модель ще підтримується і отримає навіть майбутню ОС Android 17.

Смартфон POCO F6 постачається з ОС Android 14 "з коробки", але й досі отримує оновлення ПЗ Фото: gsmarena.com

Переваги та недоліки POCO F6

Переваги:

Якісний AMOLED-дисплей із HDR10+, Dolby Vision та безпечним PWM-затемненням.

Висока продуктивність чіпсета Snapdragon 8s Gen 3 та швидка пам'ять UFS 4.0 (256/512 ГБ).

Швидка 90-ватна зарядка (від 0 до 100% за 37 хвилин).

Гучні стереодинаміки та гідна основна камера з OIS.

Доступна ціна на тлі подорожчалих новинок 2026 року.

Доступне оновлення до Android 16, плюс ще одне в запасі.

Недоліки:

Час автономної роботи не вражає.

Слабкий 8-мегапіксельний ширококутний модуль.

Віртуальний датчик наближення замість фізичного.

ОС Android 14 "з коробки" (перспективи на майбутнє гірші, ніж у моделей 2026 року).

Ціна в Україні:

POCO F6 12/256 ГБ — від 12 999 грн

POCO F6 12/512 ГБ — від 14 049 грн

Раніше повідомлялося, що компанія Huawei випустила смартфон Nova 16 SE з акумулятором ємністю 8500 мА·год та захистом за стандартом IP69K.