Найкращий смартфон середнього класу з ємним акумулятором: враження від використання POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro Max — потужний смартфон, призначений для геймерів та поціновувачів акумуляторів великої ємності. Що кажуть експерти в огляді гаджета після тривалого тестування?

Головними особливостями телефону стали акумулятор ємністю 8500 мА·год, швидкий чіпсет Dimensity 9500s, великий дисплей та світлодіодне підсвічування на задній панелі, яке можна налаштовувати, пише Gizchina. Наводимо висновки оглядача.

Дизайн, підсвічування та захист

Пристрій виконано у чудово зібраному корпусі зі скляною задньою панеллю та матовою алюмінієвою рамкою. Незважаючи на ємний акумулятор, вага пристрою становить 218 грамів при товщині 8,2 мм. Головний елемент дизайну — два світлодіодні кільця навколо модулів камер. Вони підтримують 8 кольорів, пульсують у такт музиці та виконують роль настроюваного індикатора сповіщень і дзвінків.

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Корпус POCO X8 Pro Max отримав комбінований захист від води та пилу за чотирма стандартами: IP66, IP68, IP69 та IP69K (смартфон витримує не лише занурення у воду, а й миття під струменем води з високою температурою). Передня панель — 6,83-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2772x1280 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю до 3500 ніт і ШІМ-затемненням 3840 Гц. Для безпечної експлуатації під час дощу передбачена технологія роботи з мокрим дисплеєм, а під склом вбудовано ультразвуковий 3D-сканер відбитків пальців.

Висновок щодо цієї категорії: встановлено високоякісну AMOLED-панель із чудовою яскравістю, корпус має приємний вигляд і відповідає всім стандартам захисту. З мінусів: для деяких користувачів діагональ 6,83 дюйма може виявитися завеликою.

Смартфон POCO X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Продуктивність та результати тестів

Основою POCO X8 Pro Max є субфлагманський 3-нм процесор MediaTek Dimensity 9500s із графічним процесором Arm Mali-G925 MC12, 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та 256/512 ГБ пам'яті UFS 4.1.

Смартфон демонструє найвищу швидкість роботи та плавність у іграх із підтримкою трасування променів. При цьому тести на тротілінг показують, що під тривалим 100%-вим навантаженням система знижує тактову частоту процесора, щоб запобігти перегріванню корпусу.

Основний блок складається з 50-мегапіксельного сенсора Light Fusion 600 (f/1,5) з оптичною стабілізацією (OIS) та 8-мегапіксельного ультраширококутного модуля. Телеоб'єктива немає, тому зум здійснюється за допомогою цифрового кропу. Камера знімає деталізовані денні фото, але поступається повноцінним камерофонам.

Смартфон POCO X8 Pro Max Фото: PhoneArena

У тестах на відтворення відео та веб-серфінг смартфон забезпечує майже 20 годин роботи екрану в активному режимі. На практиці акумулятора ємністю 8500 мА·год стабільно вистачає на 2–3 дні роботи.

100-ватний адаптер відновлює заряд від 0 до 50 % за 25 хвилин, а повний цикл заряджання триває 56 хвилин. Також підтримується зворотне дротове заряджання пристроїв (навушників, годинників).

Висновок щодо категорії: як для телефону середнього класу, він має дуже хороше оснащення. POCO X8 Pro Max забезпечує високу продуктивність у поєднанні з ємним акумулятором.

Інші особливості POCO X8 Pro Max

Смартфон постачається з Android 16 та оболонкою HyperOS 3. До комплектації входять стереодинаміки, ІЧ-порт, NFC, Bluetooth 6.0 та порт USB Type-C (зі швидкістю передачі даних USB 2.0). Бездротова зарядка в цій моделі відсутня.

Оновлення програмного забезпечення будуть надходити протягом 4 років (номерні версії ОС), а патчі безпеки — протягом 6 років.

100-ватний зарядний пристрій для Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Переваги та недоліки POCO X8 Pro Max

Переваги:

Відмінна продуктивність, що майже відповідає флагманському рівню

Акумулятор на 2+ дні та швидка зарядка

Великий і яскравий AMOLED-дисплей із ШІМ 3840 Гц

Недоліки:

Базовий рівень фотоможливостей (нормальна основна камера, всі інші — так собі)

Спостерігається певний тротлінг (зниження продуктивності під час тривалого високого навантаження).

Екран блокування Poco X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Ціна POCO X8 Pro Max в Україні:

POCO X8 Pro Max 12/256 ГБ — 31 199 грн

POCO X8 Pro Max 12/512 ГБ — 33 799 грн

Раніше повідомлялося, що відбувся реліз бюджетного смартфона Poco M8 Power з акумулятором ємністю 8000 мА·год.