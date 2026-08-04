Доступний смартфон Poco M8 Power з акумулятором на 8000 мА·год: характеристики та ціни (фото)

Бренд Poco офіційно презентував смартфон Poco M8 Power, який став четвертим пристроєм у серії M8.

Головною перевагою телефону є акумулятор великої ємності, пише GSMArena.

Технічні характеристики Poco M8 Power

Дисплей: 6,9", Full HD+ AMOLED, 120 Гц, захисне скло Corning Gorilla Glass 7i, вбудований оптичний сканер відбитків пальців.

6,9", Full HD+ AMOLED, 120 Гц, захисне скло Corning Gorilla Glass 7i, вбудований оптичний сканер відбитків пальців. Процесор: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4. Пам'ять: 6 або 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), 128 ГБ вбудованої пам'яті (UFS 2.2), окремий слот для карт пам'яті MicroSD.

6 або 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), 128 ГБ вбудованої пам'яті (UFS 2.2), окремий слот для карт пам'яті MicroSD. Камери: основна 50 Мп (сенсор Light Fusion 400); фронтальна 8 Мп.

основна 50 Мп (сенсор Light Fusion 400); фронтальна 8 Мп. Акумулятор: 8000 мА·год, швидка дротова зарядка 45 Вт, реверсивна дротова зарядка 22,5 Вт.

8000 мА·год, швидка дротова зарядка 45 Вт, реверсивна дротова зарядка 22,5 Вт. Корпус та комплектація: товщина 8,45 мм, вага 225 г, захист від пилу та бризок за стандартом IP65, роз’єм USB Type-C.

товщина 8,45 мм, вага 225 г, захист від пилу та бризок за стандартом IP65, роз’єм USB Type-C. ПЗ: HyperOS 3 на базі Android 16 (обіцяно 4 роки оновлень ОС і 6 років патчів безпеки).

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Кольори корпусу та дизайн Poco M8 Power Фото: POCO

Автономність та ціни на Poco M8 Power

Виробник заявляє, що акумулятор ємністю 8000 мА·год забезпечує до 28 годин безперервного перегляду відео, 14 годин ігор, 31 годину користування соціальними мережами, 11 годин роботи навігації або до 38 днів у режимі очікування. Підтримка зворотного заряджання потужністю 22,5 Вт дозволяє використовувати смартфон як пауербанк.

Телефон доступний у яскраво-помаранчевому (Blaze Orange), чорному (Black) та зеленому (Green) кольорах. Продаж розпочнеться в Індії 7 серпня.

Ціни:

Poco M8 Power 6/128 ГБ — 24 999 індійських рупій (~300 доларів)

Poco M8 Power 8/128 ГБ — 27 999 індійських рупій (~335 доларів)

Раніше повідомлялося, що компанія Samsung зафіксувала перший в історії операційний збиток свого мобільного підрозділу через зростання цін на чіпи пам'яті.