Доступный смартфон Poco M8 Power с батареей 8000 мАч: характеристики и цены (фото)

Бренд Poco официально презентовал смартфон Poco M8 Power, который стал четвертым устройством в серии M8.

Главным достоинством телефона выступает емкий аккумулятор, пишет GSMArena.

Технические характеристики Poco M8 Power

Дисплей: 6,9", Full HD+ AMOLED, 120 Гц, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i, встроенный оптический сканер отпечатков пальцев.

6,9", Full HD+ AMOLED, 120 Гц, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i, встроенный оптический сканер отпечатков пальцев. Процессор: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4. Память: 6 или 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), 128 ГБ хранилища (UFS 2.2), выделенный слот для карт памяти MicroSD.

6 или 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), 128 ГБ хранилища (UFS 2.2), выделенный слот для карт памяти MicroSD. Камеры: основная 50 Мп (сенсор Light Fusion 400); фронтальная 8 Мп.

основная 50 Мп (сенсор Light Fusion 400); фронтальная 8 Мп. Батарея: 8000 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, реверсивная проводная зарядка 22,5 Вт.

8000 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, реверсивная проводная зарядка 22,5 Вт. Корпус и оснащение: толщина 8,45 мм, вес 225 г, защита от пыли и брызг по стандарту IP65, разъем USB Type-C.

толщина 8,45 мм, вес 225 г, защита от пыли и брызг по стандарту IP65, разъем USB Type-C. ПО: HyperOS 3 на базе Android 16 (обещано 4 года обновлений ОС и 6 лет патчей безопасности).

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Цвета корпуса и дизайн Poco M8 Power Фото: POCO

Автономность и цены Poco M8 Power

Производитель заявляет, что батарея емкостью 8000 мАч обеспечивает до 28 часов непрерывного просмотра видео, 14 часов игр, 31 час использования социальных сетей, 11 часов работы навигации или до 38 дней в режиме ожидания. Поддержка обратной зарядки мощностью 22,5 Вт позволяет использовать смартфон в качестве пауэрбанка.

Телефон предлагается в ярком оранжевом (Blaze Orange), черном (Black) и зеленом (Green) цветах. Продажи стартуют в Индии 7 августа.

Цены:

Poco M8 Power 6/128GB — 24 999 индийских рупий (~$300)

Poco M8 Power 8/128GB — 27 999 индийских рупий (~$335)

Ранее сообщалось, что компания Samsung зафиксировала первый в истории операционный убыток своего мобильного подразделения из-за роста цен на чипы памяти.