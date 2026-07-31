Смартфоны Samsung теряют популярность: что не так с гаджетами компании в 2026 году (фото)

Компания Samsung Electronics опубликовала финансовый отчет за второй квартал (Q2) 2026 года. Показатели неприятно удивили…

На фоне рекордной прибыли полупроводникового направления мобильное подразделение бренда впервые за всю свою историю зафиксировало убыток, сообщает SamMobile.

Финансовые показатели и причины убытков

Подразделение Samsung DX (Device eXperience), объединяющее производство смартфонов, бытовой техники и телевизоров, зафиксировало суммарный убыток в размере около 800 млрд вон (~$544 млн). Основная доля этой суммы пришлась на подразделение Samsung MX, отвечающее за смартфоны, планшеты, смарт-часы и другие носимые устройства — его убыток составил порядка 700 млрд вон (~$476 млн).

Главным фактором снижения маржинальности стал резкий скачок цен на чипы оперативной памяти и хранилища, что привело к удорожанию производства. Мобильному бизнесу не помогла даже оптимизация расходов и смещение фокуса на продажу дорогих флагманов линейки Galaxy S26.

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Линейка Samsung Galaxy S26 не спасла ситуацию Фото: sammobile.com

Показатели других подразделений

Сегменты Visual Display (VD) и Digital Appliances (DA), выпускающие телевизоры, мониторы и бытовую технику, завершили квартал с суммарным убытком в 10 млрд вон (~$6,8 млн).

Единственным прибыльным направлением в составе Device eXperience стало подразделение Harman, специализирующееся на автомобильных цифровых системах и аудиооборудовании (бренды JBL, Harman Kardon, AKG, Bang & Olufsen Automotive). Оно принесло компании 400 млрд вон (~$272 млн) чистой прибыли.

Аналитики предупреждают, что при сохранении высоких цен на полупроводники давление на маржинальность смартфонов Samsung сохранится и в последующие месяцы.

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