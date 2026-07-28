Не стоит покупать Galaxy Z Fold 8 Ultra за $2100: эксперты нашли 5 существенных ошибок (фото)

Новейший Galaxy Z Fold 8 Ultra от Samsung, к сожалению, не ощущается по-настоящему "Ultra".

Прошлогодний Galaxy Z Fold 7 очень понравился тестировщикам androidauthority.com благодаря тонкому дизайну и более широкому внешнему экрану. И хотя Samsung внесла некоторые существенные изменения в этом году, Galaxy Z Fold 8 Ultra оставляет желать лучшего, пишет обозреватель Санудж Бхатиа.

5 ошибок, которые Samsung допустила по отношению к Galaxy Z Fold 8 Ultra

Нет стилуса S Pen. Старая телеобъективная камера. Нет магнитов Qi2. Более высокая цена. Очень похож на Z Fold 7.

Смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: Скриншот

Высокая цена

Galaxy Z Fold 8 Ultra стоит от 2100 долларов, что на 100 долларов больше, чем прошлогодний Galaxy Z Fold 7. Хотя повышение цены было бы легче принять, если бы телефон ощущался как значительное обновление, здесь это не совсем так.

На самом деле Galaxy Z Fold 8 Ultra выглядит и ощущается очень похоже на своего предшественника. Вы получаете тот же общий дизайн, похожие габариты и во многом тот же опыт использования.

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Конечно, есть существенные улучшения, такие как более емкий аккумулятор на 5000 мАч и улучшенная 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, но Samsung также сократила базовый объем оперативной памяти до 12 ГБ. В целом, трудно отделаться от ощущения, что вы переплачиваете за то, что едва ли кажется новым.

Камеры смартфона Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: cnet.com

Новинка очень похожа на Galaxy Z Fold 7

Новая, более широкая модель, теперь просто называется Galaxy Z Fold 8, а прежний стандартный Galaxy Z Fold получил приставку "Ultra". Но этот этот телефон не отличается от прошлогоднего Galaxy Z Fold 7.

Да, есть несколько улучшений в виде более емкого кремний-углеродного аккумулятора, более высокой скорости зарядки и ряд улучшений камеры — все это приятные дополнения. Однако смартфон получил устаревшую 10-мегапиксельную телеобъективную камеру с 3-кратным зумом. По-прежнему нет поддержки магнитной зарядки, и Samsung снова отказалась от поддержки S Pen. "Да, модель носит название Ultra, но действительно ли она его заслуживает?", — задается вопросом специалист.

Смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Старая камера

В прошлом году Samsung наконец-то обновила основной сенсор в Galaxy Z Fold 7, увеличив его с 50 Мп до 200 Мп, как в Galaxy S25 Ultra. В этом году компания также обновила сверхширокоугольный сенсор, увеличив его с 12 Мп до 50 Мп.

Но, к сожалению, тот самый 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом, который присутствует с момента выхода Galaxy Z Fold 3, выпущенного 5 лет назад, все еще здесь. Samsung вообще не трогала телеобъектив в Galaxy Z Fold 8 Ultra, и он действительно начинает показывать свой возраст. И когда компания добавляет к названию приставку "Ultra", то аппаратная часть камеры должна это отражать. К сожалению, в данном случае это не так.

Смартфоны Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Встроенной поддержки Qi2 нет

Странным обозревателю кажется то, что только телефоны Google Pixel поддерживают стандарт беспроводной зарядки Qi2 (MagSafe). У Samsung был шанс подарить своим пользователям ощущение значительного улучшения, добавив полноценную поддержку магнитного профиля Qi2 в Galaxy S26 Ultra, но компания этого не сделала.

По-прежнему придется полагаться на чехол для Galaxy Z Fold 8 Ultra, чтобы подключить его к зарядному устройству MagSafe. Этого недостаточно для смартфона, который стоит от 2100 долларов.

"Это невероятно высокая цена, и тут уж ничего не поделаешь: магнитная зарядка должна была быть", — считает автор.

Смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra и Fold 8 Фото: phonearena.com

Стилус S Pen отсутствует

Однако последним гвоздем в гроб является продолжающееся отсутствие поддержки S Pen. Samsung отказалась от поддержки S Pen в Galaxy Z Fold 7. Тогда компания заявила, что ей пришлось отказаться от дигитайзера, компонента, отвечающего за поддержку S Pen, чтобы сделать телефон тоньше. К сожалению, та же тенденция продолжается и с Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Было бы вполне нормально, если бы Samsung выпустила его как Galaxy Z Fold 8 без поддержки S Pen. Но присвоение ему названия "Ultra" и при этом отсутствие одной из функций, которой славится линейка Ultra от Samsung, несколько обесценивает всю идею.

В целом, Galaxy Z Fold 8 Ultra — неплохой смартфон. Samsung явно прислушалась к своим пользователям и наконец-то внесла существенные улучшения в аппаратную часть, такие как переход на кремний-углеродный аккумулятор с более быстрой проводной зарядкой и улучшение сверхширокоугольной камеры. Но в остальном звание "Ultra" он вряд ли оправдывает, подытожил эксперт.

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