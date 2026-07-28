Не варто купувати Galaxy Z Fold 8 Ultra за $2100: експерти виявили 5 суттєвих недоліків (фото)

Новітній Galaxy Z Fold 8 Ultra від Samsung, на жаль, не справляє враження справді "Ultra".

Минулорічний Galaxy Z Fold 7 дуже сподобався тестувальникам androidauthority.com завдяки тонкому дизайну та ширшому зовнішньому екрану. І хоча Samsung внесла деякі суттєві зміни цього року, Galaxy Z Fold 8 Ultra залишає бажати кращого, пише оглядач Санудж Бхатіа.

5 помилок, яких припустилася компанія Samsung щодо Galaxy Z Fold 8 Ultra

Немає стилуса S Pen. Застаріла телеоб'єктивна камера. Немає магнітів Qi2. Вища ціна. Дуже схожий на Z Fold 7.

Смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: Скриншот

Висока ціна

Galaxy Z Fold 8 Ultra коштує від 2100 доларів, що на 100 доларів дорожче, ніж торішній Galaxy Z Fold 7. Хоча підвищення ціни було б легше сприйняти, якби телефон здавався суттєвим оновленням, у цьому випадку це не зовсім так.

Насправді Galaxy Z Fold 8 Ultra виглядає і відчувається дуже схоже на свого попередника. Ви отримуєте той самий загальний дизайн, схожі габарити та, багато в чому, той самий досвід користування.

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Звісно, є суттєві покращення, такі як акумулятор більшої ємності — 5000 мА·год — та вдосконалена 50-мегапіксельна надширококутна камера, але Samsung також зменшила базовий обсяг оперативної пам’яті до 12 ГБ. Загалом, важко позбутися відчуття, що ви переплачуєте за те, що навряд чи здається новим.

Камери смартфона Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: cnet.com

Новинка дуже схожа на Galaxy Z Fold 7

Нова, ширша модель тепер називається просто Galaxy Z Fold 8, а колишня стандартна модель Galaxy Z Fold отримала приставку "Ultra". Однак цей телефон нічим не відрізняється від торішнього Galaxy Z Fold 7.

Так, є кілька вдосконалень: більш ємний кремній-вуглецевий акумулятор, вища швидкість заряджання та низка вдосконалень камери — все це приємні доповнення. Однак смартфон отримав застарілу 10-мегапіксельну телеоб'єктивну камеру з 3-кратним зумом. Як і раніше, немає підтримки магнітної зарядки, і Samsung знову відмовилася від підтримки S Pen. "Так, модель має назву Ultra, але чи справді вона її заслуговує?", — задається питанням фахівець.

Смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Стара камера

Минулого року Samsung нарешті оновила основний сенсор у Galaxy Z Fold 7, збільшивши його роздільну здатність з 50 Мп до 200 Мп, як у Galaxy S25 Ultra. Цього року компанія також оновила надширококутний сенсор, збільшивши його роздільну здатність з 12 Мп до 50 Мп.

Але, на жаль, той самий 10-мегапіксельний телеоб'єктив із 3-кратним зумом, який присутній ще з моменту виходу Galaxy Z Fold 3, випущеного 5 років тому, досі залишається. Samsung взагалі не торкалася телеоб'єктива в Galaxy Z Fold 8 Ultra, і він дійсно починає виявляти ознаки старіння. І коли компанія додає до назви приставку "Ultra", то апаратна частина камери має це відображати. На жаль, у цьому випадку це не так.

Смартфони Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Вбудованої підтримки Qi2 немає

Оглядачеві здається дивним, що лише телефони Google Pixel підтримують стандарт бездротової зарядки Qi2 (MagSafe). У Samsung був шанс подарувати своїм користувачам відчуття значного поліпшення, додавши повноцінну підтримку магнітного профілю Qi2 у Galaxy S26 Ultra, але компанія цього не зробила.

Як і раніше, доведеться користуватися чохлом для Galaxy Z Fold 8 Ultra, щоб підключити його до зарядного пристрою MagSafe. Цього замало для смартфона, який коштує від 2100 доларів.

"Це неймовірно висока ціна, і тут вже нічого не поробиш: магнітна зарядка мала бути", — вважає автор.

Смартфони Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra та Fold 8 Фото: phonearena.com

Стилус S Pen відсутній

Однак останнім цвяхом у труну є тривала відсутність підтримки S Pen. Samsung відмовилася від підтримки S Pen у Galaxy Z Fold 7. Тоді компанія заявила, що їй довелося відмовитися від дигітайзера — компонента, відповідального за підтримку S Pen, — щоб зробити телефон тоншим. На жаль, та сама тенденція зберігається й у Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Було б цілком нормально, якби Samsung випустила цей пристрій як Galaxy Z Fold 8 без підтримки S Pen. Але надання йому назви "Ultra" і водночас відсутність однієї з функцій, якою славиться лінійка Ultra від Samsung, дещо знецінює всю ідею.

Загалом, Galaxy Z Fold 8 Ultra — непоганий смартфон. Samsung явно прислухалася до своїх користувачів і нарешті внесла суттєві поліпшення в апаратну частину, такі як перехід на кремній-вуглецевий акумулятор із швидшою дротовою зарядкою та вдосконалення надширококутної камери. Але в іншому він навряд чи виправдовує назву "Ultra", підсумував експерт.

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