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Не варто купувати Galaxy Z Fold 8 Ultra за $2100: експерти виявили 5 суттєвих недоліків (фото)

смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra
Смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra в руке | Фото: Скриншот

Новітній Galaxy Z Fold 8 Ultra від Samsung, на жаль, не справляє враження справді "Ultra".

Минулорічний Galaxy Z Fold 7 дуже сподобався тестувальникам androidauthority.com завдяки тонкому дизайну та ширшому зовнішньому екрану. І хоча Samsung внесла деякі суттєві зміни цього року, Galaxy Z Fold 8 Ultra залишає бажати кращого, пише оглядач Санудж Бхатіа.

5 помилок, яких припустилася компанія Samsung щодо Galaxy Z Fold 8 Ultra

  1. Немає стилуса S Pen.
  2. Застаріла телеоб'єктивна камера.
  3. Немає магнітів Qi2.
  4. Вища ціна.
  5. Дуже схожий на Z Fold 7.
Galaxy Z Fold 8 Ultra
Смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra
Фото: Скриншот

Висока ціна

Galaxy Z Fold 8 Ultra коштує від 2100 доларів, що на 100 доларів дорожче, ніж торішній Galaxy Z Fold 7. Хоча підвищення ціни було б легше сприйняти, якби телефон здавався суттєвим оновленням, у цьому випадку це не зовсім так.

Насправді Galaxy Z Fold 8 Ultra виглядає і відчувається дуже схоже на свого попередника. Ви отримуєте той самий загальний дизайн, схожі габарити та, багато в чому, той самий досвід користування.

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Звісно, є суттєві покращення, такі як акумулятор більшої ємності — 5000 мА·год — та вдосконалена 50-мегапіксельна надширококутна камера, але Samsung також зменшила базовий обсяг оперативної пам’яті до 12 ГБ. Загалом, важко позбутися відчуття, що ви переплачуєте за те, що навряд чи здається новим.

Galaxy Z Fold 8 Ultra
Камери смартфона Galaxy Z Fold 8 Ultra
Фото: cnet.com

Новинка дуже схожа на Galaxy Z Fold 7

Нова, ширша модель тепер називається просто Galaxy Z Fold 8, а колишня стандартна модель Galaxy Z Fold отримала приставку "Ultra". Однак цей телефон нічим не відрізняється від торішнього Galaxy Z Fold 7.

Так, є кілька вдосконалень: більш ємний кремній-вуглецевий акумулятор, вища швидкість заряджання та низка вдосконалень камери — все це приємні доповнення. Однак смартфон отримав застарілу 10-мегапіксельну телеоб'єктивну камеру з 3-кратним зумом. Як і раніше, немає підтримки магнітної зарядки, і Samsung знову відмовилася від підтримки S Pen. "Так, модель має назву Ultra, але чи справді вона її заслуговує?", — задається питанням фахівець.

Galaxy Z Fold 8 Ultra
Смартфон Galaxy Z Fold 8 Ultra
Фото: PCMag

Стара камера

Минулого року Samsung нарешті оновила основний сенсор у Galaxy Z Fold 7, збільшивши його роздільну здатність з 50 Мп до 200 Мп, як у Galaxy S25 Ultra. Цього року компанія також оновила надширококутний сенсор, збільшивши його роздільну здатність з 12 Мп до 50 Мп.

Але, на жаль, той самий 10-мегапіксельний телеоб'єктив із 3-кратним зумом, який присутній ще з моменту виходу Galaxy Z Fold 3, випущеного 5 років тому, досі залишається. Samsung взагалі не торкалася телеоб'єктива в Galaxy Z Fold 8 Ultra, і він дійсно починає виявляти ознаки старіння. І коли компанія додає до назви приставку "Ultra", то апаратна частина камери має це відображати. На жаль, у цьому випадку це не так.

Galaxy Z Fold 8 Ultra
Смартфони Galaxy Z Fold 8 Ultra
Фото: PCMag

Вбудованої підтримки Qi2 немає

Оглядачеві здається дивним, що лише телефони Google Pixel підтримують стандарт бездротової зарядки Qi2 (MagSafe). У Samsung був шанс подарувати своїм користувачам відчуття значного поліпшення, додавши повноцінну підтримку магнітного профілю Qi2 у Galaxy S26 Ultra, але компанія цього не зробила.

Як і раніше, доведеться користуватися чохлом для Galaxy Z Fold 8 Ultra, щоб підключити його до зарядного пристрою MagSafe. Цього замало для смартфона, який коштує від 2100 доларів.

"Це неймовірно висока ціна, і тут вже нічого не поробиш: магнітна зарядка мала бути", — вважає автор.

Смартфони Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra та Fold 8
Смартфони Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra та Fold 8
Фото: phonearena.com

Стилус S Pen відсутній

Однак останнім цвяхом у труну є тривала відсутність підтримки S Pen. Samsung відмовилася від підтримки S Pen у Galaxy Z Fold 7. Тоді компанія заявила, що їй довелося відмовитися від дигітайзера — компонента, відповідального за підтримку S Pen, — щоб зробити телефон тоншим. На жаль, та сама тенденція зберігається й у Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Було б цілком нормально, якби Samsung випустила цей пристрій як Galaxy Z Fold 8 без підтримки S Pen. Але надання йому назви "Ultra" і водночас відсутність однієї з функцій, якою славиться лінійка Ultra від Samsung, дещо знецінює всю ідею.

Загалом, Galaxy Z Fold 8 Ultra — непоганий смартфон. Samsung явно прислухалася до своїх користувачів і нарешті внесла суттєві поліпшення в апаратну частину, такі як перехід на кремній-вуглецевий акумулятор із швидшою дротовою зарядкою та вдосконалення надширококутної камери. Але в іншому він навряд чи виправдовує назву "Ultra", підсумував експерт.

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