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Смартфони з найкращими чипами: експерти порівняли Snapdragon 8 Elite Gen 5 з Dimensity 9500

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 із чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Фото: theverge.com

З цього огляду ви дізнаєтеся, які смартфони оснащено чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, а які — Dimensity 9500, і який із процесорів виявився найпродуктивнішим.

Експерти NanoReview порівняли два 8-ядерні процесори: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (з графічним процесором Adreno 840) та MediaTek Dimensity 9500 (Mali-G1 Ultra MP12). Вони визначили переваги та недоліки кожного з цих чипів.

Продуктивність процесорів

У тестах одноядерного та багатоядерного процесорів Snapdragon 8 Elite Gen 5 отримав оцінку в 99 балів. Конкурент, Dimensity 9500, трохи відстав, набравши 95 балів.

Ігрова продуктивність графічного процесора в іграх та OpenCL/Vulkan показала, що Dimensity 9500 краще справляється з навантаженням. Він набрав 99 балів, тоді як Snapdragon 8 Elite Gen 5 отримав трохи менше — 96 балів.

Відео дня

Час автономної роботи. У цьому тесті експерти оцінювали ефективність енергоспоживання. Snapdragon 8 Elite Gen 5 дещо поступився конкуренту, отримавши оцінку 92. Dimensity 9500 — 93.

Загальна оцінка тестувальників NanoReview така: Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 97 балів, Dimensity 9500 — 96 балів.

смартфон із чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5
Смартфон із чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5
Фото: Android Authority

Основні відмінності та переваги чипів

Переваги Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5:

  • На 10% вища тактова частота процесора (4610 проти 4210 МГц)
  • Демонструє кращий (до 13%) результат у AnTuTu 11 – 3942K проти 3485K

Переваги MediaTek Dimensity 9500:

  • Вища частота графічного процесора (~43 %)
  • На 43% краще справляється з обчисленнями з плаваючою комою
  • Краща архітектура набору інструкцій
Смартфони Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra та Fold 8
Смартфони Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra та Fold 8
Фото: phonearena.com

Смартфони з чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Обираючи новий смартфон, звертайте увагу на те, на якому процесорі він працює. Snapdragon 8 Elite Gen 5 встановлено в таких флагманських моделях, як:

  • Samsung Galaxy S26 Ultra
  • Samsung Galaxy Z Fold 8
  • Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
  • OPPO Find X9 Ultra
  • OnePlus 15
  • vivo X300 Ultra
  • iQOO 15
  • iQOO 15 Apex
  • realme GT 8 Pro
  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Ultra
vivo X300 Pro
Смартфон vivo X300 Pro
Фото: Vivo

Смартфони з чіпом MediaTek Dimensity 9500

Процесор MediaTek Dimensity 9500 встановлено в таких моделях:

  • vivo X300
  • vivo X300 Pro
  • vivo X Fold 6
  • vivo X300s
  • OPPO Find X9
  • OPPO Find X9 Pro
  • OPPO Find X9s Pro
  • iQOO 15T 5G
  • Honor Magic 8 Pro
  • Xiaomi 17T Pro
  • Redmi K90 Max
  • OnePlus Ace 6 Ultra

Раніше повідомлялося, що телефони Samsung перейшли на кремній-вуглецеві акумулятори. Це нововведення допоможе конкурувати з Google та Apple, які поки що не використовують акумулятори такого типу, а також порадує покупців, оскільки забезпечить кращу автономність, але без підступу не обійшлося.