Смартфони з найкращими чипами: експерти порівняли Snapdragon 8 Elite Gen 5 з Dimensity 9500
З цього огляду ви дізнаєтеся, які смартфони оснащено чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, а які — Dimensity 9500, і який із процесорів виявився найпродуктивнішим.
Експерти NanoReview порівняли два 8-ядерні процесори: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (з графічним процесором Adreno 840) та MediaTek Dimensity 9500 (Mali-G1 Ultra MP12). Вони визначили переваги та недоліки кожного з цих чипів.
Продуктивність процесорів
У тестах одноядерного та багатоядерного процесорів Snapdragon 8 Elite Gen 5 отримав оцінку в 99 балів. Конкурент, Dimensity 9500, трохи відстав, набравши 95 балів.
Ігрова продуктивність графічного процесора в іграх та OpenCL/Vulkan показала, що Dimensity 9500 краще справляється з навантаженням. Він набрав 99 балів, тоді як Snapdragon 8 Elite Gen 5 отримав трохи менше — 96 балів.
Час автономної роботи. У цьому тесті експерти оцінювали ефективність енергоспоживання. Snapdragon 8 Elite Gen 5 дещо поступився конкуренту, отримавши оцінку 92. Dimensity 9500 — 93.
Загальна оцінка тестувальників NanoReview така: Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 97 балів, Dimensity 9500 — 96 балів.
Основні відмінності та переваги чипів
Переваги Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5:
- На 10% вища тактова частота процесора (4610 проти 4210 МГц)
- Демонструє кращий (до 13%) результат у AnTuTu 11 – 3942K проти 3485K
Переваги MediaTek Dimensity 9500:
- Вища частота графічного процесора (~43 %)
- На 43% краще справляється з обчисленнями з плаваючою комою
- Краща архітектура набору інструкцій
Смартфони з чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5
Обираючи новий смартфон, звертайте увагу на те, на якому процесорі він працює. Snapdragon 8 Elite Gen 5 встановлено в таких флагманських моделях, як:
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold 8
- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
- OPPO Find X9 Ultra
- OnePlus 15
- vivo X300 Ultra
- iQOO 15
- iQOO 15 Apex
- realme GT 8 Pro
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Ultra
Смартфони з чіпом MediaTek Dimensity 9500
Процесор MediaTek Dimensity 9500 встановлено в таких моделях:
- vivo X300
- vivo X300 Pro
- vivo X Fold 6
- vivo X300s
- OPPO Find X9
- OPPO Find X9 Pro
- OPPO Find X9s Pro
- iQOO 15T 5G
- Honor Magic 8 Pro
- Xiaomi 17T Pro
- Redmi K90 Max
- OnePlus Ace 6 Ultra
Раніше повідомлялося, що телефони Samsung перейшли на кремній-вуглецеві акумулятори. Це нововведення допоможе конкурувати з Google та Apple, які поки що не використовують акумулятори такого типу, а також порадує покупців, оскільки забезпечить кращу автономність, але без підступу не обійшлося.