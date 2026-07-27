Смартфони з найкращими чипами: експерти порівняли Snapdragon 8 Elite Gen 5 з Dimensity 9500

З цього огляду ви дізнаєтеся, які смартфони оснащено чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, а які — Dimensity 9500, і який із процесорів виявився найпродуктивнішим.

Експерти NanoReview порівняли два 8-ядерні процесори: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (з графічним процесором Adreno 840) та MediaTek Dimensity 9500 (Mali-G1 Ultra MP12). Вони визначили переваги та недоліки кожного з цих чипів.

Продуктивність процесорів

У тестах одноядерного та багатоядерного процесорів Snapdragon 8 Elite Gen 5 отримав оцінку в 99 балів. Конкурент, Dimensity 9500, трохи відстав, набравши 95 балів.

Ігрова продуктивність графічного процесора в іграх та OpenCL/Vulkan показала, що Dimensity 9500 краще справляється з навантаженням. Він набрав 99 балів, тоді як Snapdragon 8 Elite Gen 5 отримав трохи менше — 96 балів.

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Час автономної роботи. У цьому тесті експерти оцінювали ефективність енергоспоживання. Snapdragon 8 Elite Gen 5 дещо поступився конкуренту, отримавши оцінку 92. Dimensity 9500 — 93.

Загальна оцінка тестувальників NanoReview така: Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 97 балів, Dimensity 9500 — 96 балів.

Смартфон із чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 Фото: Android Authority

Основні відмінності та переваги чипів

Переваги Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5:

На 10% вища тактова частота процесора (4610 проти 4210 МГц)

Демонструє кращий (до 13%) результат у AnTuTu 11 – 3942K проти 3485K

Переваги MediaTek Dimensity 9500:

Вища частота графічного процесора (~43 %)

На 43% краще справляється з обчисленнями з плаваючою комою

Краща архітектура набору інструкцій

Смартфони Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra та Fold 8 Фото: phonearena.com

Смартфони з чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5

Обираючи новий смартфон, звертайте увагу на те, на якому процесорі він працює. Snapdragon 8 Elite Gen 5 встановлено в таких флагманських моделях, як:

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

OPPO Find X9 Ultra

OnePlus 15

vivo X300 Ultra

iQOO 15

iQOO 15 Apex

realme GT 8 Pro

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Смартфон vivo X300 Pro Фото: Vivo

Смартфони з чіпом MediaTek Dimensity 9500

Процесор MediaTek Dimensity 9500 встановлено в таких моделях:

vivo X300

vivo X300 Pro

vivo X Fold 6

vivo X300s

OPPO Find X9

OPPO Find X9 Pro

OPPO Find X9s Pro

iQOO 15T 5G

Honor Magic 8 Pro

Xiaomi 17T Pro

Redmi K90 Max

OnePlus Ace 6 Ultra

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