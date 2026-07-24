Смартфони Samsung нарешті перейшли на кремній-вуглецеві батареї, але є один нюанс (фото)

Смартфони подорожчають щонайменше на 100 доларів порівняно з торішніми новинками.

Компанія Samsung переходить на кремній-вуглецеві акумулятори, і все почнеться з лінійки Galaxy Z Fold 8 та Z Flip 8. Це нововведення допоможе конкурувати з Google та Apple, які поки що не використовують акумулятори такого типу, а також порадує покупців, оскільки забезпечить кращу автономність, але без підступу не обійшлося, пише bgr.com.

Хоча кремній-вуглець може накопичувати більше енергії, він розширюється значно сильніше, ніж графіт, який використовується в традиційних батареях. Однак компанія знайшла спосіб не тільки використовувати кремній-вуглецеві акумулятори в Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra та Z Flip 8, а й зробити це без шкоди для якості автономної роботи.

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Смартфони Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

Надійні кремній-вуглецеві батареї

Цілком логічно, що Samsung може почати з кремній-вуглецевих батарей у своїх складаних пристроях, адже вони мають бути тонкими, при цьому зберігаючи всі функції, яких очікують від них користувачі, — включаючи тривалий час автономної роботи, швидку зарядку та високопродуктивне ПЗ. Тому наявність високоякісного та ємного акумулятора має вирішальне значення для забезпечення безперебійної роботи висококласних компонентів.

Samsung стверджує, що вклала чимало ресурсів і зусиль в "оптимізацію вмісту кремнію", що використовується в акумуляторах лінійки Galaxy Z Fold 8 та Z Flip 8. Крім того, компанія заявляє, що розробила цю систему "на рівні матеріалів", щоб забезпечити не тільки високу ємність, але й стабільність та довготривалу надійність, яких очікують користувачі, при цьому зберігаючи більш тонкий форм-фактор. Перехід на кремній-вуглець також призвів до збільшення ємності акумуляторів у лінійці Z Fold: Galaxy Z Fold 7 отримав батарею на 4400 мА·год, а Galaxy Z Fold 8 Ultra — на 5000 мА·год, що наближає його за характеристиками до традиційних плоских телефонів, таких як Galaxy S26.

Смартфон Galaxy S26 Фото: Samsung Electronics

Дороге оновлення

Єдиний реальний недолік переходу Samsung на кремній-вуглець полягає в тому, що смартфони подорожчають, і за інновації доведеться платити вам. Так, ціна Z Fold 8 починається від 1900 доларів, Z Fold 8 Ultra — від 2100 доларів на момент виходу на ринок, а Galaxy Z Flip 8 — 1200 доларів. Так, різниця невелика, приблизно 100 доларів, порівняно з торішніми моделями, але це стосується лише варіантів з об’ємом пам’яті 256 ГБ. Якщо вам потрібно більше пам'яті, то доведеться заплатити ще більше: Galaxy Z Fold 8 Ultra з 1 ТБ пам'яті коштуватиме 2700 доларів.

Варто також зазначити, що поява приставки "Ultra" у Z Fold 8 Ultra не є суттєвою зміною порівняно з Z Fold 7. Однак, оскільки Samsung представила свій новий, ширший складаний смартфон як Z Fold 8, версія Ultra була додана як найдорожча, якщо ви хочете отримати дизайн, аналогічний попереднім складаним смартфонам компанії.

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