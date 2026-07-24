Смартфоны Samsung наконец-то перешли на кремний-углеродные батареи, но есть подвох (фото)

Смартфоны подорожают, как минимум на 100 долларов, по сравнению с прошлогодними новинками.

Компания Samsung переходит на кремний-углеродные батареи, и начнется все с линейки Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8. Это нововведение поможет конкурировать с Google и Apple, которые пока не используют аккумуляторы такого типа, а также порадуют покупателей, т.к. смогут обеспечить лучшую автономность, но без подвоха не обошлось, пишет bgr.com.

Хотя кремний-углерод может удерживать больше энергии, он значительно сильнее расширяется, чем графит, используемый в традиционных батареях. Но компания нашла способ не только использовать кремний-углеродные аккумуляторы в Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra и Z Flip 8, но и сделать это без ущерба для качества автономной работы.

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Смартфоны Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: tomsguide.com

Надежные кремний-углеродные батареи

Вполне логично, что Samsung может начать с кремний-углеродных батарей в своих складных устройствах, ведь они должны быть тонкими, при этом сохраняя все функции, которые ожидают от них пользователи, — включая длительное время автономной работы, быструю зарядку и высокопроизводительное ПО. Поэтому наличие высококачественной и емкой батареи имеет решающее значение для обеспечения бесперебойной работы высококлассных компонентов.

Samsung утверждает, что вложила много ресурсов и усилий в "оптимизацию процента кремния", используемого в батареях линейки Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8. Кроме того, компания заявляет, что разработала эту систему "на уровне материалов", чтобы обеспечить не только высокую емкость, но и стабильность и долговременную надежность, которые ожидают пользователи, при этом сохраняя более тонкий форм-фактор. Переход на кремний-углерод также привел к увеличению емкости аккумуляторов в линейке Z Fold: Galaxy Z Fold 7 получил батарею на 4400 мАч, а Galaxy Z Fold 8 Ultra — на 5000 мАч, что приближает его по характеристикам к традиционным плоским телефонам, таким как Galaxy S26.

Смартфон Galaxy S26 Фото: Samsung Electronics

Дорогое обновление

Единственный реальный недостаток перехода Samsung на кремний-углерод заключается в том, что смартфоны подорожают, и за инновации придется платить вам. Так, цена Z Fold 8 начинается от 1900 долларов, Z Fold 8 Ultra — от 2100 долларов на момент запуска, а Galaxy Z Flip 8 — 1200 долларов. Да, разница небольшая, примерно 100 долларов, по сравнению с прошлогодними моделями, но это только для вариантов с объемом памяти 256 ГБ. Если вам нужно больше памяти, то придется заплатить еще больше: Galaxy Z Fold 8 Ultra с 1 ТБ памяти будет стоить 2700 долларов.

Стоит также отметить, что появление приставки Ultra у Z Fold 8 Ultra не является существенным изменением по сравнению с Z Fold 7. Однако, поскольку Samsung представила свой новый более широкий складной смартфон как Z Fold 8, версия Ultra была добавлена ​​в качестве самой дорогой, если вы хотите получить дизайн, аналогичный предыдущим складным смартфонам компании.

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